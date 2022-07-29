Борьба с налоговыми мигрантами. Начало

На фото — пример такого "побуждения". Особенно меня впечатлила сумма, ради которой налоговики это организовали — всего 169 тыс.руб. Если вы думаете, что проверяющим интересны только большие суммы, вы ошибаетесь. Всё изменилось. Они возьмутся за вас, если соберут доказательную базу и увидят перспективы получения денег в бюджет, оценивая вашу платежеспособность
Если вы ведете бизнес в льготном регионе, проверьте себя!
Вот список того, что будут проверять налоговики:
регистрация большого количества граждан по одному адресу из разных регионов России, в т.ч. в виде долевой собственности;
отсутствие собственного / арендованного жилья;
отсутствие местных сотрудников на территории региона;
отсутствие местных контрагентов (поставщики, подрядчики, покупатели);
отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр ЮЛ);
отсутствие ККТ в льготном регионе (а в других есть /были);
отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона;
осуществление деятельности, не предполагающей активностей в льготном регионе (например, сдача недвижимости в аренду в других регионах);
движение по банковским счетам ИП (платежи личного характера, которые осуществлялись не на территории региона);
допросы собственника жилья, офиса, соседей;
кто получает корреспонденцию;
места разгрузки/погрузки товара в первичных документах;
IP-адреса сдачи отчетности и входа в интернет-банк.
В зоне риска – три предыдущих года, вся выручка с 2022 г. Помимо налога, будут пени и штраф.Часто с подозрений о фиктивной миграции начинаются масштабные дела о дроблении бизнеса. В нашей практике, с такими проблемами особенно часто сталкиваются селлеры на маркетплейсах.
Что делать? У вас есть несколько вариантов:
Ничего не делать. Налоговиков мало, налогоплательщиков много. Всех физически не успеют поймать и наказать. Возможно, вам повезет. Если будут проблемы – будем решать.
Закрыть бизнес, ИП, ликвидировать ООО. Ваша привлекательность для проверяющих снижается, но это не гарантирует безопасность. Вас, по-прежнему, могут привлечь к ответственности. Особенно, если вы старый бизнес положили на бочок, создали его новый клон, ведете ту же самую деятельность и думаете, что самые умные. Вам могут наглядно и убедительно показать, что это не так.
Найти опытных налоговых юристов, которым можно доверять. Заранее подготовиться к неудобным вопросам инспекторов, минимизировать количество поводов сомневаться в вашей законопослушности, обеспечить наличие деловой цели переезда и доказательств присутствия в льготном регионе.
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