Борьба с налоговыми мигрантами. Начало

За январь в наши московский и пермский офисы обратились 6 предпринимателей из разных регионов с однотипными проблемами: вызовами в налоговую, обвинениями в фиктивном переезде для получения льгот, побуждением к доплате налогов за прошлые периоды. Формулировки, хотя, и разные, но суть обвинений и механика действий инспекторов одна и та же.

На фото — пример такого "побуждения". Особенно меня впечатлила сумма, ради которой налоговики это организовали — всего 169 тыс.руб. Если вы думаете, что проверяющим интересны только большие суммы, вы ошибаетесь. Всё изменилось. Они возьмутся за вас, если соберут доказательную базу и увидят перспективы получения денег в бюджет, оценивая вашу платежеспособность

Сейчас так. Конкретно в этом кейсе на фото - сумма доначислений, действительно, небольшая, но, у других наших клиентов - гораздо больше. Одному грозит уголовная ответственность, если не отобьемся.

Если вы ведете бизнес в льготном регионе, проверьте себя!

Вот список того, что будут проверять налоговики:

регистрация большого количества граждан по одному адресу из разных регионов России, в т.ч. в виде долевой собственности;

отсутствие собственного / арендованного жилья;

отсутствие местных сотрудников на территории региона;

отсутствие местных контрагентов (поставщики, подрядчики, покупатели);

отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр ЮЛ);

отсутствие ККТ в льготном регионе (а в других есть /были);

отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона;

осуществление деятельности, не предполагающей активностей в льготном регионе (например, сдача недвижимости в аренду в других регионах);

движение по банковским счетам ИП (платежи личного характера, которые осуществлялись не на территории региона);

допросы собственника жилья, офиса, соседей;

кто получает корреспонденцию;

места разгрузки/погрузки товара в первичных документах;

IP-адреса сдачи отчетности и входа в интернет-банк.

В зоне риска – три предыдущих года, вся выручка с 2022 г. Помимо налога, будут пени и штраф.Часто с подозрений о фиктивной миграции начинаются масштабные дела о дроблении бизнеса. В нашей практике, с такими проблемами особенно часто сталкиваются селлеры на маркетплейсах.

Что делать? У вас есть несколько вариантов:

Ничего не делать. Налоговиков мало, налогоплательщиков много. Всех физически не успеют поймать и наказать. Возможно, вам повезет. Если будут проблемы – будем решать. Закрыть бизнес, ИП, ликвидировать ООО. Ваша привлекательность для проверяющих снижается, но это не гарантирует безопасность. Вас, по-прежнему, могут привлечь к ответственности. Особенно, если вы старый бизнес положили на бочок, создали его новый клон, ведете ту же самую деятельность и думаете, что самые умные. Вам могут наглядно и убедительно показать, что это не так. Найти опытных налоговых юристов, которым можно доверять. Заранее подготовиться к неудобным вопросам инспекторов, минимизировать количество поводов сомневаться в вашей законопослушности, обеспечить наличие деловой цели переезда и доказательств присутствия в льготном регионе.

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