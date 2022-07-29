И еще одна претензия налоговой, уже на 5.7 млн!

У нас новый день и новый кейс про необоснованное использование региональных льгот по упрощенке.

Еще одного предпринимателя обвинили в фиктивном переезде.

По версии налоговой, весь бизнес и налогоплательщик находятся в Сочи, а в Пермь он прописался исключительно для получения местных налоговых льгот. Сумма потенциальных доначислений вполне уже ощутимая — почти 6 млн.р.

Из интересного: налоговики провели допрос собственника недвижимости, где прописан предприниматель. Тот подтвердил, что ИП в Перми не бывает. А свидетельские показания — это один из самых мощных аргументов в налоговых споров. Факт.

Если раньше чаще упоминалась Удмуртия, то сейчас и Пермские налоговики подхватили «тренд». И, думаю, быстро обгонят по результатам соседей. Как это уже есть по всем другим популярным схемам ухода от уплаты налогов.

Если вы пользуетесь налоговыми льготами - пройдите чек-ап бизнеса. Убедитесь, что вам ничего не грозит. И лучше это сделать заранее!

Обсудим, как не допустить проблем и что делать, если они уже случились!