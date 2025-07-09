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Алексей Мошкин
Маркетплейсы
🚨 Налог на баллы Ozon? Наш новый спор с ФНС!

🚨 Налог на баллы Ozon? Наш новый спор с ФНС!

К нам обратился продавец с маркетплейсов (Ozon) с нестандартным методологическим спором.

Суть: ФНС провела камеральную проверку и доначислила предпринимателю налог по УСН за баллы, которые предоставляют скидку на товар (механика так и называется Баллы за скидки)

В чем спор?

👮🏿‍♂️ Позиция ФНС: Баллы маркетплейса = экономическая выгода = доход налогоплательщика. Платите налог!

👼 Позиция продавца (и наша): Баллы – это инструмент стимулирования/лояльности платформы, а не безусловный доход селлера. Их конвертация в деньги или скидки имеет свои условия и ограничения. Признавать их доходом на момент начисления преждевременно и методологически неверно.

☝️ Почему этот кейс важен?

🤷‍♂️ Конкретно по этой камеральной проверке сумма доначислений относительно небольшая - несколько сотен тысяч. Но этого достаточно, чтобы выручка селлера превысила 60 млн.р. и тогда он с 1го января текущего года попадает на НДС. А вот тут уже гигантские суммы к доплате будут. Предприниматель в шоке.

⚖️ Сейчас по этому вопросу - являются ли баллы маркетплейса доходом селлера - нет единой правовой позиции, ситуация спорная. Суды и эксперты могут трактовать его по-разному. Даже в одной налоговой инспекции могут быть разные точки зрения!

💰 Прямые финансовые последствия для тысяч продавцов на всех маркетплейсах.

📌 Мы намерены биться до конца и создать прецедент. Решение по этому спору может повлиять на правила игры для всего рынка.

Наши действия

✅ Дело принято в работу.

✅ Готовим мотивированные возражения на акт налоговой проверки.

✅ Заранее закладываем основу для следующих стадиям защиты (апелляция в УФНС, при необходимости - суд) для защиты законных прав налогоплательщика.

Не переключайтесь, дальше будет еще интересней!  Будем делиться ходом этого интересного спора, который может затронуть интересы многих селлеров в России.

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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