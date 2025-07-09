🚨 Налог на баллы Ozon? Наш новый спор с ФНС!

☝️ Почему этот кейс важен?

🤷‍♂️ Конкретно по этой камеральной проверке сумма доначислений относительно небольшая - несколько сотен тысяч. Но этого достаточно, чтобы выручка селлера превысила 60 млн.р. и тогда он с 1го января текущего года попадает на НДС. А вот тут уже гигантские суммы к доплате будут. Предприниматель в шоке.

⚖️ Сейчас по этому вопросу - являются ли баллы маркетплейса доходом селлера - нет единой правовой позиции, ситуация спорная. Суды и эксперты могут трактовать его по-разному. Даже в одной налоговой инспекции могут быть разные точки зрения!

💰 Прямые финансовые последствия для тысяч продавцов на всех маркетплейсах.

📌 Мы намерены биться до конца и создать прецедент. Решение по этому спору может повлиять на правила игры для всего рынка.