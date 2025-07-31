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Алексей Мошкин
Налоговые проверки
🏆 Еще одна победа в споре с УФНС о фиктивной миграции!

🏆 Еще одна победа в споре с УФНС о фиктивной миграции!

ИП в 2024г. переехал в Псковскую область — регион  с льготной ставкой по упрощенке.  Три месяца назад он получил требование от налоговиков в котором все по классике — сообщают что в ходе камеральной проверки выявлены ошибки и противоречия. Счет к доплате — 6,5 млн.р.

🎯 Суть дела

ИП в 2024г. переехал в Псковскую область — регион  с льготной ставкой по упрощенке.  Три месяца назад он получил требование от налоговиков в котором все по классике — сообщают что в ходе камеральной проверки выявлены ошибки и противоречия, перечисляют множество типичных “разоблачающих” налогоплательщика аргументов и ожидаемый вывод - незаконное применение ставки налога в 1% вместо 6%. Счет к доплате — 6,5 млн.р. Плюс будут пени и штраф 20%.

Предприниматель в шоке — сумма доначислений для него гигантская. Обращается к нам за помощью — и мы в деле.

🗡 Ключевые доводы УФНС (признаки фиктивности)

• Формальная регистрация по адресу в регионе без признаков фактического проживания

• Отсутствие местных платежей, сотрудников и контрагентов

• Опросы соседей, анализ финансовых взаимодействий предпринимателя

🛡 Ключевые аргументы нашей защиты

• Обоснование реальности переезда - покупка квартиры в Пскове, оформление регистрации в ней, ее периодическая сдача в аренду

• Обоснование мотивов переезда – как личных (комфортный климат, близость Пскова к границам РФ -  удобно выезжать на отдых в Европу и пр.), так и предпринимательских  (взаимоотношения с местными контрагентами, релокация бизнеса для оптимизации процессов, удешевления логистики и т. д.)

• Укрепление наиболее слабых мест – обоснование использования услуг бухгалтерии на аутсорсе в старом регионе, пояснение отсутствия открытых расчетных счетов в местных банках и т. д.

• Акцентирование на том, что конкретная налоговая ставка прежде всего зависит от фактического места жительства – и для ее использования не требуется основание в виде осуществления деятельности в выбранном регионе.

• Ссылки на нормативную базу и судебную практику.

🔥 Итог

Камеральная проверка завершена, нарушений не выявлено – возможность пользования льготной ставкой сохранена, никаких доначислений не будет. Качественная доказательная база, грамотно выстроенная стратегия и тактика защиты,  правильное использование положений законодательства обеспечили успех.

Благодарю нашего клиента за доверие и поздравляю с победой!

Всем налоговым мигрантам рекомендуем подготовиться к повышенному вниманию налоговиков. Укрепляйте свои позиции заранее, а не когда за вами уже приехали. Тогда хорошие шансы будут даже при самых непростых условиях!

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

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