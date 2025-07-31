🏆 Еще одна победа в споре с УФНС о фиктивной миграции!

🎯 Суть дела
ИП в 2024г. переехал в Псковскую область — регион с льготной ставкой по упрощенке. Три месяца назад он получил требование от налоговиков в котором все по классике — сообщают что в ходе камеральной проверки выявлены ошибки и противоречия, перечисляют множество типичных “разоблачающих” налогоплательщика аргументов и ожидаемый вывод - незаконное применение ставки налога в 1% вместо 6%. Счет к доплате — 6,5 млн.р. Плюс будут пени и штраф 20%.
Предприниматель в шоке — сумма доначислений для него гигантская. Обращается к нам за помощью — и мы в деле.
🗡 Ключевые доводы УФНС (признаки фиктивности)
• Формальная регистрация по адресу в регионе без признаков фактического проживания
• Отсутствие местных платежей, сотрудников и контрагентов
• Опросы соседей, анализ финансовых взаимодействий предпринимателя
🛡 Ключевые аргументы нашей защиты
• Обоснование реальности переезда - покупка квартиры в Пскове, оформление регистрации в ней, ее периодическая сдача в аренду
• Обоснование мотивов переезда – как личных (комфортный климат, близость Пскова к границам РФ - удобно выезжать на отдых в Европу и пр.), так и предпринимательских (взаимоотношения с местными контрагентами, релокация бизнеса для оптимизации процессов, удешевления логистики и т. д.)
• Укрепление наиболее слабых мест – обоснование использования услуг бухгалтерии на аутсорсе в старом регионе, пояснение отсутствия открытых расчетных счетов в местных банках и т. д.
• Акцентирование на том, что конкретная налоговая ставка прежде всего зависит от фактического места жительства – и для ее использования не требуется основание в виде осуществления деятельности в выбранном регионе.
• Ссылки на нормативную базу и судебную практику.
🔥 Итог
Камеральная проверка завершена, нарушений не выявлено – возможность пользования льготной ставкой сохранена, никаких доначислений не будет. Качественная доказательная база, грамотно выстроенная стратегия и тактика защиты, правильное использование положений законодательства обеспечили успех.
Благодарю нашего клиента за доверие и поздравляю с победой!
Всем налоговым мигрантам рекомендуем подготовиться к повышенному вниманию налоговиков. Укрепляйте свои позиции заранее, а не когда за вами уже приехали. Тогда хорошие шансы будут даже при самых непростых условиях!
Начать дискуссию