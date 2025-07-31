🏆 Еще одна победа в споре с УФНС о фиктивной миграции!

🎯 Суть дела

ИП в 2024г. переехал в Псковскую область — регион с льготной ставкой по упрощенке. Три месяца назад он получил требование от налоговиков в котором все по классике — сообщают что в ходе камеральной проверки выявлены ошибки и противоречия, перечисляют множество типичных “разоблачающих” налогоплательщика аргументов и ожидаемый вывод - незаконное применение ставки налога в 1% вместо 6%. Счет к доплате — 6,5 млн.р. Плюс будут пени и штраф 20%.

Предприниматель в шоке — сумма доначислений для него гигантская. Обращается к нам за помощью — и мы в деле.