Кейс из практики: помогли налоговому мигранту из Бурятии

Сегодня мы расскажем о нашем недавнем успешном деле с ИП-налоговым мигрантом в Республику Бурятию – в последнее время на предпринимателей, совершивших переезд, обращено особенно пристальное внимание налогового органа, а потому мы хотим показать на примере что с этим самым вниманием можно и нужно бороться, даже если ситуация кажется безвыигрышной.

Клиент обратился к нам с запросом на подготовку ответа на требование о представлении пояснений от УФНС по Республике Бурятии. В документе налоговики упоминули ошибки совершенные налогоплательщиком при составлении декларации по УСН за 2025 год – однако, в чем эти самые ошибки заключаются пояснено не было Диагноз инспекторы поставили однозначный и безапелляционный - грубейшие нарушения НК РФ, фиктивная миграция в льготный регион для того чтобы обмануть государство и недоплатить налоги. Сумма предстоящих доначислений налогов вполне ощутимая - 13 млн. руб., плюс штраф 40% за умысел.

Нас такой подход Инспекции совершенно не устроил и мы приступили к подготовке ответа от лица нашего клиента; свои аргументы мы строили по следующим основным направлениям:

Вышеупомянутый подход налогового органа к составлению требования создаёт ситуацию правовой неопределенности. Отсутствие каких-либо указаний на конкретные ошибки/правонарушения налогоплательщика вкупе с фразами по типу “…Вам необходимо провести анализ налоговой отчетности в целях самостоятельной проверки правильности формирования налоговой базы” создает ситуацию, в которой предприниматель должен тратить свое время и ресурсы на поиск неизвестной (и неизвестно существующей ли) ошибки в декларации - что явно противоречит выполнению принципов взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, прямо установленных Манифестом ФНС России.

У налогоплательщика имеются доказательства фактического присутствия в регионе. Конечно, в сжатые сроки, предоставляемые требованием о представлении пояснений на ответ, сформировать полноценный пакет подтверждающих документов по типу чеков, фотографий и пр. довольно проблематично – вместо этого мы решили сделать акцент на одной составляющей доказательной базы в виде регулярных посещений предпринимателем медицинских учреждений в городе по соседству с его пропиской. Была собрана информация о датах посещений, скрины переписок о предварительной записи, медицинские заключения, оплаты осмотров и пр.

Для применения льготы по УСН необходима только регистрация на территории субъекта РФ после определенной даты. Ни глава 26.2 НК РФ, ни какие-либо положения региональных законов о льготах для УСН не устанавливают то, что фактическое осуществление деятельности на территории региона или наличие контрагентов в нем (равно как и другие факторы) являются обязательными для применения льготных налоговых ставок.

Принцип эстоппеля. Поскольку предприниматель сменил регион проживания еще в 2024 г., ранее им уже подавалась декларация по УСН за этот год при использовании соответствующей льготной налоговой ставки – при этом она была принята налоговым органом без каких-либо проблем. Таким образом, обвинения налогового органа являются несущественными основываясь на его же предыдущих действиях.

После направления нашим клиентом ответа в налоговую мы связались с ответственным инспектором с готовностью продолжить диалог и пояснить все моменты более подробно – однако, дополнительных вопросов у него к налогоплательщику больше не возникло. Налоговая проверка была завершена без нарушений, ИП продолжает спокойно работать и развивать бизнес.

Среди налогоплательщиков очень часто встречается мнение о том, что споры с Инспекцией бесполезны и их результаты всегда зависят только от милости проверяющих. Но это не так.