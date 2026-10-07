Налоговая перезагрузка: что готовит нам новый законопроект

Главное: НДФЛ превращается в прогрессивный по-настоящему
Сейчас у нас как бы прогрессия, но с оговорками. Законопроект убирает эти оговорки. Большинство доходов физлиц — от продажи имущества до дивидендов и доходов от ценных бумаг — объединяются в одну совокупность. И к ней применяется ставка от 13 до 22 процентов.
Что это значит на практике? Если у вас несколько источников дохода — продали квартиру, получили дивиденды, заработали на инвестициях — все это складывается. Раньше многие доходы считались отдельно, теперь все вместе. Для тех, у кого скромные доходы, мало что изменится. А вот если у вас несколько источников, ставка может неприятно удивить.
По расчетам Минфина, это даст бюджету дополнительно больше 450 млрд рублей в год. Деньги серьезные.
НДС для электронной торговли: площадки становятся налоговыми агентами
С 2027 года товары, которые россияне покупают на иностранных маркетплейсах, будут облагаться НДС по ставке 22 процента. Платить его будут сами торговые площадки как налоговые агенты. Это плюс 75 млрд рублей в год.
Для покупателей это означает простое: зарубежные покупки подорожают. Для площадок — новая головная боль с администрированием.
Страховые взносы от несчастных случаев: налоговая забирает себе
Сейчас взносами на травматизм занимается Социальный фонд. Законопроект передает эту функцию налоговым органам. Логика простая: унификация, единое окно, оптимизация расходов.
Для бизнеса это значит, что администрирование всех взносов будет в одном месте. Плюс или минус — вопрос привычки. Но перестраиваться придется.
Цифровые платформы получают функции налогового контроля
Маркетплейсы обяжут выявлять риски неправильной уплаты налогов своими продавцами. И сообщать об этом в налоговую. Если продавец не реагирует — платформа передает информацию дальше.
Более того, налоговая сможет приостанавливать размещение карточек товаров на платформе. Прямо как блокировка сайта, только для конкретного продавца. Не явился на допрос? Не представил документы? Карточка уходит в тень, заказы останавливаются.
Это уже не мягкое убеждение. Это рычаг.
Штрафы вырастут. Заметно
Индексация штрафов по всему кодексу. Непредставление налоговой декларации — было 1 000 рублей, станет 2 600. Нарушение правил учета — было 10 тысяч, станет 28 тысяч. Штраф за непредставление документов по требованию налоговой — 200 рублей превращается в 560. Некоторые санкции выросли в 10 и более раз, например, неявка свидетеля: было 1 000, станет 14 000.
Мелочь? Возможно. Но когда этих штрафов десятки, сумма набегает приличная.
Контролируемые иностранные компании: порог повышен, необлагаемый минимум убран
Раньше контролирующим лицом считался тот, у кого доля в иностранной компании больше 25 процентов. Теперь порог поднят до 50 процентов. С одной стороны, это снижает нагрузку на миноритариев. С другой — убирается необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей.
То есть контролирующих лиц станет меньше, но те, кто остался, будут платить с любой прибыли. Адаптационный период закончился.
Что это значит для бизнеса
Первое. Налоговая нагрузка растет. Не катастрофически, но ощутимо. Особенно для тех, у кого несколько источников дохода или кто работает с иностранными компаниями.
Второе. Контроль усиливается. Цифровые платформы становятся помощниками налоговой. Это меняет правила игры для всех, кто торгует через маркетплейсы.
Третье. Бюджет ищет деньги. И находит. Где может.
Законопроект написан так, что создает иллюзию точечных изменений. Но в сумме это серьезная перестройка системы.
Что делать
Не паниковать. Но и не расслабляться. Если у вас есть иностранные компании, инвестиции, торговля через маркетплейсы — стоит пересмотреть структуру. И лучше не тянуть.
Если вы физлицо с несколькими источниками дохода — приготовьтесь к тому, что налоговая будет складывать все в одну корзину. Планируйте заранее.
Законопроект еще будут читать и править. Но вектор понятен: больше доходов в бюджет, меньше схем, больше контроля через цифровые платформы.