Налоговая перезагрузка: что готовит нам новый законопроект

Главное: НДФЛ превращается в прогрессивный по-настоящему

Сейчас у нас как бы прогрессия, но с оговорками. Законопроект убирает эти оговорки. Большинство доходов физлиц — от продажи имущества до дивидендов и доходов от ценных бумаг — объединяются в одну совокупность. И к ней применяется ставка от 13 до 22 процентов.

Что это значит на практике? Если у вас несколько источников дохода — продали квартиру, получили дивиденды, заработали на инвестициях — все это складывается. Раньше многие доходы считались отдельно, теперь все вместе. Для тех, у кого скромные доходы, мало что изменится. А вот если у вас несколько источников, ставка может неприятно удивить.

По расчетам Минфина, это даст бюджету дополнительно больше 450 млрд рублей в год. Деньги серьезные.