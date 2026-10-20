⚡️Если друг оказался вдруг... 

Роботы налоговой нон-стоп проверяют наши с вами декларации и моментально находят цепочки, где НДС не дошел до бюджета.

Претензии - ДОПЛАТИТЕ! - зачастую предъявляются не реальному хулигану, а первой платежеспособной компании по пути вверх от незаплатившей "помойки". На практике пояснения часто запрашиваются у покупателя, который к нарушению вообще никакого отношения не имеет.

Исходная позиция:

Сам факт, что какой то поставщик или кто-то дальше вниз от вас по цепочке оказался проблемным, еще не доказывает нарушение. Претензия должна опираться на фактуру по конкретной сделке: была ли она реальной, кто выполнил договор, знал ли покупатель о формальном характере и т.д.

Вот частые ошибки, которые совершают предприниматели после получения требования с обвинениями в фиктивных сделках: