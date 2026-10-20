⚡️Если друг оказался вдруг... 

Роботы налоговой нон-стоп проверяют наши с вами декларации и моментально находят цепочки, где НДС не дошел до бюджета.
Претензии - ДОПЛАТИТЕ! - зачастую предъявляются не реальному хулигану, а первой платежеспособной компании по пути вверх от незаплатившей "помойки". На практике пояснения часто запрашиваются у покупателя, который к нарушению вообще никакого отношения не имеет.
Исходная позиция:
Сам факт, что какой то поставщик или кто-то дальше вниз от вас по цепочке оказался проблемным, еще не доказывает нарушение. Претензия должна опираться на фактуру по конкретной сделке: была ли она реальной, кто выполнил договор, знал ли покупатель о формальном характере и т.д.
Вот частые ошибки, которые совершают предприниматели после получения требования с обвинениями в фиктивных сделках:
Ошибка 1. Сразу подать уточненку
Одно из шаблонных требований налоговиков - убрать вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль. Но подавать уточненную декларацию только потому, что пришло требование, не нужно. Сначала надо понять, о каких сделках, периодах и контрагентах речь и в чем инспекция обвиняет компанию. Затем сопоставить это с отчетностью, книгой покупок и взаиморасчетами с поставщиком. Не торопитесь сдаваться, оцените фактуру для подтверждения реальности сделки.
Ошибка 2. Отвечать формально
Одной первички и ссылок на «должную осмотрительность» сейчас мало. Инспекции нужны действия: кто нашел поставщика, что о нем проверили, как согласовали цену, кто следил за исполнением.
Ошибка 3. Отправить документы россыпью
Ответ лучше строить по тезисам инспекции, а к каждому прикладывать подтверждение с номером приложения. Что собрать:
✔️ договор и первичку, с пометкой, какой документ что подтверждает
✔️ документы по движению и приемке товара, переписку
✔️ данные о том, кто фактически исполнял договор: люди, транспорт, склады поставщика или привлеченные им подрядчики
✔️ историю выбора поставщика: предложения, согласования, результаты проверки
Если у контрагента не хватало своих ресурсов, это еще не признак фиктивной сделки: он мог привлечь других исполнителей.
Не бойтесь спорить с налоговиками. Они обычные люди, которые выполняют свои должностные обязанности. У них своя логика и механика действий, ничего личного. И их действия прогнозируемы.