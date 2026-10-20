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Алексей Мошкин
Налоговые проверки
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⚡️Если друг оказался вдруг... 

«Бумажный» НДС: что делать, если ФНС считает вашего контрагента проблемным.

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Роботы налоговой нон-стоп проверяют наши с вами декларации и моментально находят цепочки, где НДС не дошел до бюджета.

Претензии - ДОПЛАТИТЕ! -  зачастую предъявляются не реальному хулигану, а первой платежеспособной компании по пути вверх от незаплатившей "помойки". На практике пояснения часто запрашиваются у покупателя, который к нарушению вообще никакого отношения не имеет.

Исходная позиция:

Сам факт, что какой то поставщик или кто-то дальше вниз от вас по цепочке оказался проблемным, еще не доказывает нарушение. Претензия должна опираться на фактуру по конкретной сделке: была ли она реальной, кто выполнил договор, знал ли покупатель о формальном характере и т.д.

Вот частые ошибки, которые совершают предприниматели после получения требования с обвинениями в фиктивных сделках: 

Ошибка 1. Сразу подать уточненку

Одно из шаблонных требований налоговиков - убрать вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль. Но подавать уточненную декларацию только потому, что пришло требование, не нужно. Сначала надо понять, о каких сделках, периодах и контрагентах речь и в чем инспекция обвиняет компанию. Затем сопоставить это с отчетностью, книгой покупок и взаиморасчетами с поставщиком. Не торопитесь сдаваться, оцените фактуру для подтверждения реальности сделки. 

Ошибка 2. Отвечать формально

Одной первички и ссылок на «должную осмотрительность» сейчас мало. Инспекции нужны действия: кто нашел поставщика, что о нем проверили, как согласовали цену, кто следил за исполнением.

Ошибка 3. Отправить документы россыпью 

Ответ лучше строить по тезисам инспекции, а к каждому прикладывать подтверждение с номером приложения. Что собрать:

✔️ договор и первичку, с пометкой, какой документ что подтверждает

✔️ документы по движению и приемке товара, переписку

✔️ данные о том, кто фактически исполнял договор: люди, транспорт, склады поставщика или привлеченные им подрядчики

✔️ историю выбора поставщика: предложения, согласования, результаты проверки

Если у контрагента не хватало своих ресурсов, это еще не признак фиктивной сделки: он мог привлечь других исполнителей.

Не бойтесь спорить с налоговиками. Они обычные люди, которые выполняют свои должностные обязанности. У них своя логика и механика действий, ничего личного. И их действия прогнозируемы. 

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

51 подписчик159 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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