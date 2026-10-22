«Переехал» в Калмыкию за ставкой 1%, а бизнес остался в Смоленске. Налоговая выставила 6,6 млн руб

Что ей не понравилось:

🔹 Дом, где он прописался, принадлежит шестерым ИП на УСН, и он один из них. Все шестеро «переехали» в Калмыкию в 2023 году. Доли по 1/6 оформили в один день.

🔹 В доме нет окон и дверей, никто там не живет. Адрес массовой регистрации.

🔹 Поставщики и грузы по-прежнему в Смоленской области, в документах смоленский адрес.

Теперь деньги. Выручка за 2024 год около 133 млн руб., по ставке 1% к уплате вышло около 1 млн руб. Налоговая пересчитала по 6%, это те самые 5% разницы со всей выручки: 6,6 млн руб. налога плюс штраф 1,3 млн руб. Основание - ст. 54.1 НК РФ, искусственное создание условий для льготной ставки.

ИП не сдался: снял квартиру и офис в Элисте, нанял сотрудника, арендодатели в суде подтвердили, что деньги получали. Налоговая ответила банковской выпиской: оплат по аренде нежилого помещения и бухуслугам там нет, зарплату сотруднику с расчетного счета не перечисляли, а по данным 2-НДФЛ он работал в ФГУП «Охрана» Росгвардии. Справку на него ИП подал уже после решения налоговой.