«Переехал» в Калмыкию за ставкой 1%, а бизнес остался в Смоленске. Налоговая выставила 6,6 млн руб

Что ей не понравилось:
🔹 Дом, где он прописался, принадлежит шестерым ИП на УСН, и он один из них. Все шестеро «переехали» в Калмыкию в 2023 году. Доли по 1/6 оформили в один день.
🔹 В доме нет окон и дверей, никто там не живет. Адрес массовой регистрации.
🔹 Поставщики и грузы по-прежнему в Смоленской области, в документах смоленский адрес.
Теперь деньги. Выручка за 2024 год около 133 млн руб., по ставке 1% к уплате вышло около 1 млн руб. Налоговая пересчитала по 6%, это те самые 5% разницы со всей выручки: 6,6 млн руб. налога плюс штраф 1,3 млн руб. Основание - ст. 54.1 НК РФ, искусственное создание условий для льготной ставки.
ИП не сдался: снял квартиру и офис в Элисте, нанял сотрудника, арендодатели в суде подтвердили, что деньги получали. Налоговая ответила банковской выпиской: оплат по аренде нежилого помещения и бухуслугам там нет, зарплату сотруднику с расчетного счета не перечисляли, а по данным 2-НДФЛ он работал в ФГУП «Охрана» Росгвардии. Справку на него ИП подал уже после решения налоговой.
✅ Март 2026, первая инстанция: ИП прав, закон Калмыкии не требует ни жить, ни вести бизнес в регионе, достаточно сдать КУДиР
❌ Июль 2026, апелляция: переезд формальный, деловой цели нет, решение первой инстанции отменено, налоговая выиграла
➡️ 24 ноября заседание кассации, его уже переносили
Спор тут не про то, что написано в региональном законе. Спор про то, есть ли за пропиской настоящий бизнес. Договоры без платежей по выписке, сотрудник без зарплатных переводов и поставщики в Смоленске - картину апелляция прочитала не в пользу ИП. Выходит, одной прописки и сданной КУДиР мало. Но дело не закончено, будем следить.
Почему апелляции хватило этих аргументов, разберем в следующем посте