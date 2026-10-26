Фактура одна, а выводы разные: почему апелляция отменила решение по очень важному делу о переезде селлере-мигранта в Калмыкию

Первая инстанция (23.03.2026) читала закон так:

🔹 Закон Калмыкии дает ставку 1% при единственном условии: сдать КУДиР в течение месяца после первичной декларации. Жить или вести бизнес в регионе он не требует.

🔹 Минфин региона в разъяснении добавил: ни деятельности, ни офисов, ни проживания в Калмыкии для ставки 1% не нужно, делайте что хотите - важна только прописка и сдать КУДиР.

🔹 Торговать через маркетплейсы можно из любого региона.

🔹 Налоговая не доказала, что ИП привлекали к ответственности за фиктивную миграцию.

Итог: все необходимые условия для использования льготной ставки налога выполнены, значит искажения нет, доначислять не за что.