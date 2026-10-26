Фактура одна, а выводы разные: почему апелляция отменила решение по очень важному делу о переезде селлере-мигранта в Калмыкию

Первая инстанция (23.03.2026) читала закон так:
🔹 Закон Калмыкии дает ставку 1% при единственном условии: сдать КУДиР в течение месяца после первичной декларации. Жить или вести бизнес в регионе он не требует.
🔹 Минфин региона в разъяснении добавил: ни деятельности, ни офисов, ни проживания в Калмыкии для ставки 1% не нужно, делайте что хотите - важна только прописка и сдать КУДиР.
🔹 Торговать через маркетплейсы можно из любого региона.
🔹 Налоговая не доказала, что ИП привлекали к ответственности за фиктивную миграцию.
Итог: все необходимые условия для использования льготной ставки налога выполнены, значит искажения нет, доначислять не за что.
Апелляция (03.07.2026) смотрела на ситуацию по другому:
Суд применил ст. 54.1 НК РФ: нельзя занижать налог, искажая сведения о фактах хозяйственной жизни. И согласился с налоговой:
🔹 Бизнес ИП по-прежнему целиком в Смоленской области, значит главный мотив переезда - налоговая экономия.
🔹 Объяснение ИП (расширение бизнеса, связи в Казахстане) не подкреплено доводами о выгоде, не связанной со ставкой. Работу по месту регистрации он не подтвердил.
🔹 Договоры аренды нежилого помещения и бухуслуг есть, а оплат по ним в выписке нет.
🔹 Зарплату сотруднику с расчетного счета не перечисляли, а справку 2-НДФЛ ИП подал уже после решения налоговой. Вот это тайминг.
Вывод суда: регистрация в Калмыкии формальная, главная цель - налоговая выгода, деловой цели нет. Решение первой инстанции отменили, ИП отказали.
Вывода, что закон Калмыкии требует жить или работать в регионе, в постановлении апелляции нет. Оно построено на ст. 54.1 НК РФ. А письмо Минфина региона апелляция в своей оценке вообще не обсуждает.
Еще апелляция смотрела не на то, что подписано формально, а на то, что реально оплачено. Договоры аренды и бухуслуг без платежей по выписке ее не убедили.
Дело не закончено. Заседание кассации назначено на 24.11.2026, его уже переносили. Кассация проверяет применение норм права и новых доказательств не принимает, так что ИП придется спорить о праве. Чем все закончится, пока не знает никто. Следим ⚖️
Мы считаем что это дело очень важное для всех налоговых мигрантов и оно может повлиять на их судьбу в части будет ли их переезд считаться умышленной схемой ухода от уплаты налогов. По неофициальной информации, налоговики на местах специально придерживают рассмотрение камеральных проверок деклараций УСН в ожидании решения кассации по этому делу.
Ждем. Надеемся. Верим.
Дело № А22-3911/2025