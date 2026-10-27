Идти туда, где больше чек

Почему выросло число выездных проверок у крупнейших?

Крупнейших налогоплательщиков очень мало, но они формируют 54% поступлений федерального бюджета. Выездных проверок у них стало 55 штук, а год назад было около 30. Бюджету страны катастрофически нужны деньги, налоговой интересны кейсы с максимальными доначислениями, их логика абсолютно понятна - обеспечить достойный результат с минимальными усилиями, за счет самых богатых и больших.



Откуда +337% по контрольно-аналитической работе?

Поступления в рублях от контрольно-аналитической работы в отношении крупнейших выросли до гигантских 91 млрд руб. Из них 72 млрд, почти 80%, дала именно аналитика (то самое "побуждение", которого не было и до сих пор нет в Налоговом кодексе), а остальные 19 млрд - выездные проверки. Выездных проверок стало почти вдвое больше, а поступлений по всей контрольно-аналитической работе - в 4,4 раза, по самой аналитике - в 5 раз.

Абсолютно логично для налоговиков стала практика побуждать компании доплачивать в бюджет добровольно, без проверки. Предпроверочный анализ, рабочие встречи, воздействие на налогоплательщика = уточненка и доплата. Ни акта, ни возражений, ни суда - так деньги поступают в бюджет гораздо быстрее. В целом по стране картина та же: 220 из 326 млрд поступлений по контролю дала аналитика, у крупнейших доля просто еще выше.



Что с камеральными проверками?

Если смотреть по всем налогоплательщикам, а не только по крупнейшим, доначисления по камеральным проверкам выросли на 65%, до 97 млрд руб. А средний чек одной камеральной проверки вырос почти в два раза - на 83,5%. ФНС стала еще точнее проводить кастинг - кого проверять и побуждать с пристрастием. Расхождения по НДС в вычетах составляют всего 0,36%, так что внимание уходит на другие темы. В этом сезоне в тренде другая механика - веерная волнообразная рассылка требований о доплате, с разнообразными угрозами за связи с обнальной площадкой №1, потом площадкой №2 и т.д. А вот о чем отчитывается центральный аппарат ФНС- после требований о пояснениях налоговые обязательства компаний увеличены на 96 (!!!) млрд руб. Это впечатляет.



Продолжится ли рост?

Темпы, скорее всего, снизятся, +337% повторить трудно. Но ФНС уверенно попробует, мы верим в них. И суммы доначислений скорее всего останутся большими, потому что:

✔️ поступления в бюджетную систему за 7 месяцев выросли на 10%, это почти на 3,3 трлн руб. больше, чем годом ранее. Несмотря ни на что, вопреки всему налоговики умудряются пополнять бюджет

✔️ в ФНС осталось в живых чуть больше 93 тыс. сотрудников, рост эффективности идет за счет эволюции аналитики, ИИ, использования цифровых данных, а не за счет числа инспекторов

✔️ выиграть налоговую в суде очень сложно - из 170 млрд руб. требований, которые рассмотрели суды, 95% по сумме решено в пользу налоговой. Ваши максимальные шансы - на самой ранней стадии налогового спора - когда все только начинается, выкладывайтесь на максималках сразу, иначе попадете на крупные доплаты

✔️ в фокусе у проверяющих - дробление бизнеса и фиктивные сделки с сомнительными контрагентами, много кейсов про серую зарплату и самозанятых, есть региональные облавы на фиктивных налоговых мигрантов, иногда возникают методологические споры - как например знаменитое дело про баллы Озона.



Главный сигнал для остальных

Раньше крупнейших нередко считали неприкасаемыми, и проверки в их отношении откладывали. Теперь ситуация острая, и налоговая давит даже на них. На наш взгляд, рост поступлений и числа проверок у крупнейших связан именно с этим. Для всех остальных вывод простой: неприкасаемых больше нет. Налоговая идет сверху вниз - от крупнейших к крупному бизнесу, потом к среднему, а затем доберется и до малого. В зоне риска три предыдущих года, поэтому готовиться лучше сейчас.



Вывод для бизнеса простой

Бороться надо на ранней стадии спора. Пришло требование или приглашение на рабочую встречу - включайтесь сразу и формируйте позицию, а лучше проведите предаудит до того, как придут к вам.