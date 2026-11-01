Обзор налоговых изменений 2027–2029

2027 год готовят как период точечной, но чувствительной перенастройки налоговой системы. Для бизнеса это история про ужесточение контроля, настройку льгот и более внимательное отношение государства к собираемости доходов бюджета.

Важно: все, о чем ниже, пока не действующие нормы. То есть смотреть нужно внимательно, но делать выводы о «все пропало» точно рано.

Коротко и по делу 👇

Что уже есть во внесенных законопроектах Правительства РФ

Главное изменение - НДФЛ

Единую шкалу 13-22% распространят и на дивиденды, проценты по вкладам, ценные бумаги

Ставка будет зависеть от суммы всех доходов - зарплаты, дивидендов, процентов по вкладам

Пример: если зарплата 6 млн руб. + дивиденды 1 млн руб., дивиденды обложат по ставке 18% вместо 13%. Это 180 тысяч вместо 130

Важные новшества для бизнеса

НДС на зарубежные посылки - 22% + сбор 100 рублей за каждую

ПИФы и фонды - закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов будут платить налог на прибыль 15%, личные фонды - 22% вместо 15%

Маркетплейсы обязаны проверять продавцов, а ФНС сможет через них блокировать карточки тех, кто не явился на допрос или не представил документы

Взносы на травматизм переходят под контроль ФНС, тарифы не меняются

Изменения для владельцев

Вклады - банки станут налоговыми агентами по процентам

Нерезиденты - ставка НДФЛ с дивидендов и процентов по вкладам повышается с 15% до 30%

Патенты для иностранцев - подорожают до 1 700 рублей в месяц (отдельный законопроект, принят в первом чтении)

Штрафы вырастут

За неявку свидетеля - с 1 000 до 14 000 рублей

За непредоставление документов - с 200 до 560 рублей за документ

За работу без постановки на налоговый учет - минимальный штраф с 40 000 до 121 000 рублей

Процентные штрафы (например, 20% от неуплаты) не меняются.

✅ Практический вывод простой: не ждать финальной редакции «в последний вечер», а уже сейчас собирать карту рисков, проверять льготы, моделировать налоговую нагрузку и готовить документы. Кто начнет заранее, тот обычно сохраняет больше денег, времени и нервов.

🔔 Важно: большинство изменений вступает в силу с 1 января 2027 года. Некоторые нормы (НДС на посылки и правила для маркетплейсов) начнут действовать через 9 месяцев после публикации закона, а штрафы - не ранее месяца после нее. Переходных положений в проекте нет.

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