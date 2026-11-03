⚡️ Майнинг на УСН запрещен. А что делать, если налоговая решила, что вы майнер?

Сегодня расскажем о нашем недавнем успешном деле: ИП на УСН, которого налоговая заподозрила в майнинге и хотела снять с упрощенки.

Майнинг и УСН по закону несовместимы, поэтому для ИП на упрощенке даже подозрение в майнинге - серьезная проблема, за которой может последовать потеря права на УСН. Мы хотим показать на примере, что с таким выводом налоговой можно и нужно спорить, даже если ситуация выглядит безвыигрышной.

Клиент - ИП на УСН «доходы», торговля через интернет, оборот свыше 200 млн руб. в год. В 2024 году он купил майнинговое оборудование, а после поправок в Налоговый кодекс сдал его в аренду специализированной компании. Она эксплуатирует оборудование сама, ИП получает арендную плату в рублях. За 2025 год - около 0,5 млн руб., все учтено в декларации.

В ходе камеральной проверки декларации по УСН за 2025 год налоговая получила от другой инспекции данные из отчета оператора майнинговой инфраструктуры о том, сколько электричества потребляло оборудование на имя ИП. Диагноз в акте был однозначным: ИП майнит, значит права на УСН у него нет.

На кону стояло право на УСН. При обороте свыше 200 млн руб. в год потеря упрощенки означала бы пересчет налогов по общей системе. По нашей оценке, это порядка 15-20 млн руб. доплаты, плюс штраф и пени.

Нас такой подход не устроил, и мы подготовили возражения на акт.

Аргументы строили по следующим направлениям:

⭕️ Перечень оснований, по которым налогоплательщик теряет право на УСН, закрыт (п. 4 ст. 346.13 НК), и запрета майнинга в нем нет. Переходных положений для тех, кто применял УСН до поправок, тоже нет, а неустранимые сомнения трактуются в пользу налогоплательщика.

⭕️ Это аренда, а не майнинг. Оборудование передано арендатору, который эксплуатирует его в своих интересах. Доход ИП - рублевая арендная плата, облагавшаяся НДС, а майнинг НДС не облагается. Вознаграждения в цифровой валюте ИП не получал, на его счет ничего по крипте не приходило, в реестре майнеров он не состоит.

⭕️ Налоговая нарушила процедуру. Отчет оператора с данными об электричестве к акту не приложили, а сведения в нем были только за три квартала из четырех. Это нарушение права знакомиться с материалами проверки.

⭕️ К возражениям приложили договор аренды, акты приема-передачи, отчеты арендатора и документы о возврате оборудования.

После акта ИП представил пояснения и документы об аренде и об отражении доходов в декларации.

✅Налоговая вынесла решение об отказе в привлечении к ответственности: нарушений по применению УСН нет, недоимка - ноль. ИП остался на упрощенке и продолжает работать.

Среди предпринимателей часто встречается мнение, что спорить с налоговой бесполезно, если инспектор уже решил, что нарушение есть. Этот кейс показывает, что документы и четкая позиция могут изменить результат. Но каждый случай индивидуален, и чужой кейс ничего не гарантирует.