Не все налоговики одинаковые

Для бизнеса звучит как «приехали издалека», для нас обычная рабочая ситуация.

Теперь про пермских коллег по ту сторону стола. Пермь называют «экстерриториальным центром отработки», и за этим стоят конкретные полномочия. С 2021 года УФНС по Пермскому краю проверяет не только свой край, но и компании из Приволжского федерального округа. А с конца 2022 года Межрайонная ИФНС № 20 по Пермскому краю может проводить выездные проверки по всей стране. Такое доверие нужно заслужить. Как оппонента я пермскую команду уважаю: готовиться к встрече с ней приходится всерьез. Хороший оппонент тот, кто читает ваши документы, а не отписывается.

Что говорят суды? Налогоплательщик из Свердловской области оспорил проверку пермской инспекции, сославшись на «не тот регион», и проиграл. Суд указал: по п. 2 ст. 89 НК РФ решение о выездной проверке может принять не только инспекция по месту учета, но и другой налоговый орган, которого на это уполномочила ФНС. (Постановление АС Уральского округа от 17.06.2026 № Ф09-1879/26)