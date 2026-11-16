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Алексей Мошкин
Налоговые проверки
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Не все налоговики одинаковые

Сегодня - про экстерриториальные налоговые проверки. Это один из трендов налогового контроля на 2026-2027 годы. Теперь контрольно-аналитическую работу, камеральную и даже выездную проверку может проводить не только ваша родная налоговая, но и совсем чужие неизвестные налоговики из других регионов.

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Для бизнеса звучит как «приехали издалека», для нас обычная рабочая ситуация.

Теперь про пермских коллег по ту сторону стола. Пермь называют «экстерриториальным центром отработки», и за этим стоят конкретные полномочия. С 2021 года УФНС по Пермскому краю проверяет не только свой край, но и компании из Приволжского федерального округа. А с конца 2022 года Межрайонная ИФНС № 20 по Пермскому краю может проводить выездные проверки по всей стране. Такое доверие нужно заслужить. Как оппонента я пермскую команду уважаю: готовиться к встрече с ней приходится всерьез. Хороший оппонент тот, кто читает ваши документы, а не отписывается.

Что говорят суды? Налогоплательщик из Свердловской области оспорил проверку пермской инспекции, сославшись на «не тот регион», и проиграл. Суд указал: по п. 2 ст. 89 НК РФ решение о выездной проверке может принять не только инспекция по месту учета, но и другой налоговый орган, которого на это уполномочила ФНС. (Постановление АС Уральского округа от 17.06.2026 № Ф09-1879/26)

✔️ Довод «вы не из нашего региона» не работает. Спорить нужно по существу.

✔️ Сильному оппоненту нужна сильная позиция, понятная без пояснений «на месте».

✔️ Начинать защиту лучше до акта.

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

51 подписчик171 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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