Торговля, строительство, транспорт, общепит, туризм и ИТ из перечня выпали. Если вы на льготной ставке в одной из этих сфер, придётся считайть налог по взрослому.



Кого касается и насколько больно?



До 2026 года регионы сами решали, кому давать льготу. Сейчас выбирают из 88 видов отраслей. Ставку 1% на «доходах» и 5% на «доходах минус расходы» установили десятки субъектов. Если закон утвердят, больнее всего это ударит по торговле и особенно селлеарам.



Раньше предприниматель с годовым доходом 10 млн руб. на ставке 1% платил 100 тыс. налога. С 2027 года, если льготу не продлят, заплатит уже 600 тыс. по стандартной ставке 6%. Разница в шесть раз. Для объекта «доходы минус расходы» картина похожая, если региональная ставка была заметно ниже 15%.



Почему так решили?



Минфин и депутаты говорят о недобросовестной конкуренции: регионы заманивают бизнес низкими ставками, а тот фактически продолжает работать в другом месте.



Логика нововведений такая: льготы не маркетинговый инструмент, а поддержка реального производства. Поэтому в списке остались сельское хозяйство, пищевая промышленность, легпром, деревообработка, фармацевтика, электроника. Торговля и услуги, по мнению авторов, могут работать и без региональных поблажек.



Что делать?



Не паниковать, но и не ждать.

До 2027 года есть время:

- проверить основной ОКВЭД и его наличие в новом перечне;

- посмотреть, что написано в региональном законе и сохранит ли субъект льготу;

- пересчитать налоговую нагрузку по базовым 6% или 15%;

- подумать, не выгоднее ли сменить режим или пересмотреть цены.



Если ваша деятельность не входит в ограниченный перечень, региональная льгота с 1 января 2027 года просто перестанет применяться. Даже если в законе субъекта она прописана. Пункт 118 статьи 2 законопроекта N 617-9 прямо говорит: действующие региональные нормы применяются в части, не противоречащей новой редакции НК.



Наш совет - не тяните до января. Пересчитайте УСН сейчас, чтобы понять реальную нагрузку и успеть заложить ее в цены.