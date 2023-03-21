Инвестиции

Святой рандом марта. S02E03. GCHE (акции Черкизово)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯_(ツ)_/¯

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Святой рандом марта. S02E03. GCHE (акции Черкизово)
photo: Wesual Click, Unsplash

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR – индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Получилась 30 компаний.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Ростелеком, Русгидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТМК, Фосагро, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть и Магнит.

Рандом марта – Черкизово

А в марте случайной компанией оказалось Черкизово. У меня этих акций в портфеле ещё не было. Теперь есть. Также у меня в портфеле есть их облигации.

Источник: https://www.os-design.ru/portfolio/item/cherkizovo
Источник: https://www.os-design.ru/portfolio/item/cherkizovo

Акции Группы Черкизово торгуются на данный момент по 2900-3000 рублей, в лоте 1 штука. Решил шикануть и на колбасные деликатесы выделил сумму на покупку сразу двух акций, могу себе позволить такую роскошь к столу. Не могу сказать, что акции сейчас стоят дёшево, но компания-то сильная, не то что одноимённый стадион в Москве. Купил по 2 947 рублей.

Святой рандом февраля. S02E03. GCHE (акции Черкизово)

Что такое Черкизово

ПАО Группа Черкизово – российское предприятие, занимающееся производством мясной продукции. Это крупнейший производитель мяса в России. Производит и перерабатывает мясо птицы и свинины, а также и комбикорма. Имеет производственные комплексы и хозяйства в 14 регионах РФ.

Святой рандом февраля. S02E03. GCHE (акции Черкизово)

Хороший рандом?

Уверен, что хороший, и для этого есть несколько причин. Кроме того, что Черкизово делает вкусную колбасу (сам не пробовал, но друг говорил), она отчитывается. Отчёт за 2022 год не вау, но для кризисного года вполне неплохой. Выручка растёт очень хорошими темпами (184 млрд против 150), а вот чистая прибыль просела (с 16 до 14 млрд). Компания много инвестирует в покупку более мелких компаний и развивается, как и положено лидеру рынка.

Святой рандом февраля. S02E03. GCHE (акции Черкизово)

С долгами всё не так просто. Долги растут, но все они – итог покупок новых производств, то есть, активов, которые будут приносить прибыль. Показатель Чистый долг/Скорректированная EBITDA перевалил в 2022 году за значение 3. Долг вплотную приблизился к 110 ярдам.

Святой рандом февраля. S02E03. GCHE (акции Черкизово)

Кажется, что сейчас не лучшее время для выплаты дивидендов, но кто знает. Всегда платили. Долговая нагрузка не выглядит чрезмерной, хотя вот издержки на производство колбасы и прочей продукции сильно выросли, что отразилось и на ценах для конечных потребителей. Люди сейчас массово экономят, в том числе и на мясной продукции, но спрос всё равно достаточно высокий.

История дивидендов Черкизово

Святой рандом февраля. S02E03. GCHE (акции Черкизово)

Если говорить про этот год, то сложно сказать, насколько выбор удачный в плане выплаты дивидендов, но на перспективу компания однозначно заслуживает своего места в портфеле. Дивдоходность стабильно держится много лет на уровне выше 5%, а то 7%. За 2021 год дивиденды были выплачены в конце 2022 года.

На этой гастрономической ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, о том, как коплю на квартиру в Сочи, про недвижку и финансы в целом.

igotosochi
igotosochi
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