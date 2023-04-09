Может ли среднестатистический россиянин купить квартиру в 90 кв. м?

Давно не было интересных исследований от РИА, и наконец-то они выдали крутую тему про закредитованность населения. Оказалось, что среднестатический москвич должен банку денег размером с треть средней годовой ЗП, а меньше всего берут кредиты в Ингушетии. В среднем россиянин торчит банку 54% своей годовой зарплаты.

Как и всегда, табличку они смогли составить, а выводы делайте сами. Но хочется отдать должное — в этот раз не схалтурили, посчитали зарплату за вычетом налогов, а не как обычно. Зарплаты взяты средние, а не медианные, но и кредиты тоже.

Кстати, есть ещё одна методология подсчёта закредитованности населения. Доля от ВВП. В России население должно банкам 24% от ВВП. В Европе средний показатель — 58%. В США — 75%. А выше всего он в Швейцарии (129%), Австралии (117%), Южной Корее (106%) и Канаде (104%). Но это не люди в нашей стране финансово грамотные, это нефти с газом много в нашем ВВП.

Методология

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

Объём кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — из статистики Росстата.

Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2023 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

https://ria.ru/20230313/kredity-1857309038.html фильтр по объёму

Меня удивили показатели в том плане, что самые большие долги у жителей… ЯНАО (675к), ХМАО (638к) и Якутии (608к) в среднем на экономически активного человека. Но если брать по %% от годовой ЗП, то тут лидеры Калмыкия (108%), Тыва (98%) и Тюменская область (83%). Москвичи должны в среднем 464к (36% ЗП), а Петербуржцы 494к (56% ЗП). При желании можно посчитать среднюю годовую ЗП по городам. Например, у москвичей она 1 280 000 рублей (чуть больше 100к в месяц), а в ЯМАО — 1 366 000 рублей (больше 110к в месяц).

Меньше всех торчат банкам в Ингушетии, Чечне и Дагестане (меньше 100к).

Любопытно, что в Московской области долги больше, чем в Москве. Это при том, что средние зарплаты в Москве больше.

А ещё недавно АТОН сделал крутое исследование про недвижку. Там есть инфографика про ипотеку. За наводку спасибо каналу Кот Финанс, у него углядел.

Методика, конечно, наркоманская. Чтобы купить квартиру 90 метров, российской семье, которая в полтора раза богаче среднестатической, нужно платить ежемесячно по 195% ежемесячного дохода (что???), то есть, это невозможно. Что требовалось доказать. Жильё в России по доступности примерно как в Корее. С другой стороны, ну кому нужны эти 90-метровые квартиры, когда можно купить однушку, разделить её на 2 студии, одну сдавать, во второй жить;)

При таких ценах на квартиры относительно дохода населения неудивительно, что популярностью в основном пользуются квартиры поменьше. По данным 2021 года средняя площадь квартир в новостройках равняется ровно 50 метрам. В Москве— 56 метров, в МО — 47 метров.

Мне, естественно, интересно, как в Сочи… Но есть статистика лишь по Краснодарскому краю — 46 метров. Сочи, кстати, обошёл Москву по ценам на жилье в первом квартале 2023 года. В сочинских новостройках квадратный метр (355к за метр) стоит на 20% дороже, чем в Москве (296к), и на 68% дороже, чем в Санкт-Петербурге (212к). Ну и 3 место по ценам на элитное жильё.

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