Эксперимент со скидками в маркетплейс. Месяц тринадцатый

Посчитал, как выглядят успехи в моем эксперименте со скидками после 13 месяцев (апрель 2022 — апрель 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек.

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты. Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в апреле

Снова какие-то волны. То скидок больше, то меньше.

Если смотреть только на Озон Фреш, где я покупаю продукты, то там меньше, как мне показалось. Поскольку специально не мониторю цены на еду, а покупаю, когда нужно, выходит как выходит.

Что сделал я

У меня была одна большая покупка, а также несколько покупок поменьше.

Взял монитор Gigabyte 27’’, доволен. Никаких битых пикселей, которыми всех пугают в этих ваших интернетах, не было. Комплектация китайско-европейская, с двумя вилками.

Сразу после покупки цена выросла. На всех других площадках цены даже с учётом разных плюшек были сильно выше.

Кроме щедрой скидки по Озон-Карте также и неплохая экономия по сравнению с любым магазином, в том числе ЯМ, СберММ и ВБ, где разница в цене выходила в 10–25%.

Теперь го к цифрам.

За апрель:

Потрачено: 41 690 ₽

Накоплено скидками: 3 509 ₽

Средний процент скидки: 8,42%

За 13 месяцев:

Потрачено: 259 973 ₽

Накоплено: 17 796 ₽

Средний процент скидки: 6,84%

В марте было 4,95%, а апрель получился выше с показателем 8,42%. Даже сильно лучше среднего. Больше всего я получил как раз с монитора, там и скидка по карте была чуть меньше 10%, и сама сумма без учета скидки около 30 000. Но цены там скачут, конечно, сейчас цена со скидкой выше, а без скидки ниже, чем была. Монитор отличный, но я в них всё равно ничего не понимаю, так что эксперты могут в комментариях написать, гуд или не гуд.

Также покупал немного всего по-мелочи, даже сковородку. Ну и продукты. Кофе пока не покупаю, так как в Переке закупил остатки очень чиповых капсул, с тех пор их там больше нет.

299р за 20 штук в коробке — это сильно дешевле, чем 250р за 10 штук, которые покупаю обычно, а качество один в один.

Вообще, в Переке покупал много, подключил себе даже Пакет Х5, также есть 3 повышенных категории, кэшбэк сыпется очень мощно.

В том числе с моих любимых роллов от «Много лосося». Ну и 5% на всё в Переке и Пятаке. Суммарно около 3 000р экономит мне карта по программе лояльности.

Не скажу, что Перек выходит выгоднее Фреша (местами), но Пятак точно на уровне.

Поскольку моник взял, теперь даже не знаю, что бы ещё мониторить. Посматриваю телеки время от времени, но не активно. Хотя вот на самые дешёвые я как раз уже накопил. Но хочется что-то такое, что будет радовать.

Источник фото: https://virilejournal.com/it/22874-light-future-in-uqzwE0J6Dising-motorola-60s-retrofuturistic-gallery/

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 35,59%.

А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 59,32%! На самые дешёвые вполне хватает, хотя они слегка хм… уценённые и вообще какой-то IRBIS:

Есть ещё из Китая с доставкой. Ozon Global. Я брал видеокарту в глобале, например, вполне себе брендовая для китайского рынка MSI.

Но вот по поводу телека надо, конечно, подумать, стоит ли оно того, да и есть ли там что-то, что подойдёт по качеству и от нужного бренда.

Тот же Hisense, например, может и ок, но там разница в цене в 2 000р, а ноунеймы не смотрю. Кстати, кто что-то знает про Hisense?

Вообще, было в апреле очень много работы и прочих дел, так что даже не особо что-то и смотрел из сериальчиков. Футбол вот смотрел, но его в 4k не показывают в принципе.

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в мае, апрель в целом был щедрым.

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