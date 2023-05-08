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Инвестиции

Свежие облигации: Группа ЛСР на размещении

Мальчик: надевает шапку на каску. Мужчина: надевает каску на шапку. Дед: идёт смотреть годовую отчётность ЛСР, чтобы закотлетить их новый выпуск облигаций. Или всё же не стоит? Посмотрим, что за новый выпуск у третьего застройщика России и как у него вообще дела.
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Свежие облигации: Группа ЛСР на размещении
Фото с сайта Группы ЛСР

Объём выпуска — 5 млрд, доходность ожидается 13 — 13,5%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Купоны ежеквартально. Рейтинг A от Эксперт РА.

Группа ЛСР — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Головной офис — в Санкт-Петербурге. Строит дома. Тикер: 🏗🧱 Сайт: https://www.lsrgroup.ru

  • Выпуск: Группа ЛСР-БО-001P-08

  • Объём: 5 млрд

  • Начало размещения: 17 мая 2023 (сбор заявок до 14 мая)

  • Срок: 3 года

  • Доходность: 13–13,5%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему ЛСР? Есть разве надёжные застройщики кроме ПИК и Самолёта?

ЛСР — третья по объёму текущего строительства строительная компания. Строит много, лучше, чем ПИК (эти вообще из сами знаете чего и палок строят), в разных регионах.

На данный момент на бирже есть 4 выпуска облигаций, доходность по ним чуть ниже 12%.

Суммарный объём — 25,4 млрд. Будет 30,4. Тут всё по-взрослому, дом построить — это не шалаш в лесу, в которым рай с милым. ЛСР поджимает по темпам Самолёт, хотя до ПИКа далеко им обоим, хотя если объединятся, то почти догонят.

Ни для кого не секрет, что несколько лет подряд строители пузырили рынок, так что денег-то у них должно быть навалом, только вот все в текущих проектах. Закредитованность у большинства выше крыши тридцатиэтажки.

Это ещё хорошо, что у ЛСР есть консолидированный отчёт за 2022.

С прибылью порядок, она как минимум есть. 12,46 млрд в 2022 против 16,25 млрд в 2021 — не отлично, но и не ужасно.

Прибыль за период снизилась на 18%. Год тяжёлый был.

Выручка по итогам 2022 года выросла на 7% — со 130,5 до 139,7 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 8% — до 38,6 млрд рублей.

Но нас должны интересовать долги. С долгами полный порядок — их на 114 и 101 млрд краткосрочных и долгосрочных. Но собственный капитал приемлемый — 96 млрд.

Очень большая доля краткосрочных долгов, нужно будет реструктуризировать их.

Ну а Чистый долг / EBITDA держится в пределах 2,5 — 3 за счёт собственных денежных средств и эквивалентов.

Если принять во внимание то, что у меня уже 2 выпуска ЛСР в моём портфеле есть, то кажется, что отношение моё к нему хорошее. И это так и есть.

Считаю большую тройку застройщиков достаточно крепкими, а как будут дальше дела идти — ну никто сейчас точно не знает.

В следствие того, что у меня ЛСР уже есть, новый выпуск брать буду немного.

Если будет достойный купон (даже 13%) по итогу, то после размещения они подорожают.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

34 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Мальчик: надевает шапку на каску. Мужчина: надевает каску на шапку. Дед: идёт смотреть годовую отчётность ЛСР, чтобы закотлетить их новый выпуск облигаций. Или всё же не стоит? Посмотрим, что за новый выпуск у третьего застройщика России и как у него вообще дела.

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