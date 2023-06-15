Инвестиции в лизинг. Облигации лизинговых компаний: есть, что выбрать?

Как это работает? Лизингодатель покупает для лизингополучателя необходимое ему оборудование или транспорт и передаёт в долгосрочную аренду с правом выкупа. Клиент постепенно выплачивает стоимость имущества и проценты за пользование, а в конце срока может выкупить его по остаточной стоимости. Собственно, благодаря тому, что оборудование является залогом, портфель ЛК может сильно раздуваться. Лизинг выгоднее кредита за счёт налогов и условий от ЛК по сравнению с банками.
Собрал лизинговые компании, чьи облигации есть на Мосбирже. Разбил их по рейтингам и написал краткие резюме по каждой из групп. Здесь легко найти доходность выше 12%, а зачастую и выше 14%. Обращаю внимание, что доходности сильно отличаются от эмитента к эмитенту, от выпуска к выпуску, а также на то, что у многих выпусков есть оферта, а доходность в приложении брокера показывается к её дате. ❕ Если нет понимания, что такое оферта, лучше не выбирать такие облигации. Также у многих есть амортизация, что добавляет инвестору уверенности.
Кстати, ранее я писал аналогичный пост про облигации застройщиков, смотрите тут.
1️. С высоким рейтингом
ВЭБ-лизинг (отозван AAA, 4 выпуска).
Европлан (AA, 10 выпусков).
ГТЛК (AA-, 28 выпусков, из них 2 долларовых).
Совкомбанк Лизинг (AA-, 5 выпусков).
Росагролизинг (AA-, 3 выпуска).
РЕСО-Лизинг (A+, 17 выпусков).
Балтийский лизинг (A+, 5 выпусков).
Элемент Лизинг (A, 2 выпуска).
РГ Лизинг (A-, 3 выпуска для квалов).
Интерлизинг (A-, 5 выпусков).
В первой группе — крупные компании из ТОП-20, за многими из них стоят крупные банки. И даже у них легко найти выпуски с доходностью выше 10%. ИМХО, из интересного: ЕП, ГТЛК, РА, БЛ, а особое внимание Интеру (принадлежит Уралсибу, чья ЛК уже дефолтилась в 2016 году, но в 2017 все выпуски были погашены). Ориентир доходности: 9–12%.
2️. С почти нормальным рейтингом
ТрансФин-М (BBB+, 15 выпусков).
ПР-Лизинг (BBB+, 2 выпуска).
Роделен (BBB, 2 выпуска).
Дельта (BBB, 1 выпуск).
ТЕХНО Лизинг (BBB-, 3 выпуска).
«Золотая середина» в лизинге очень небольшая. Тут выделяется Дельта, она в ТОП-20 ЛК, остальные помельче. Лично мне среди них нравится ТЕХНО (но не музыка). Ориентир доходности: 10–13%.
3️. С низким рейтингом
ЭкономЛизинг (BB+, 2 выпуска).
МСБ-Лизинг (BB+, 5 выпусков).
Лизинг-Трейд (BB+, 7 выпусков).
Бизнес-Альянс (BB, 1 выпуск).
ДиректЛизинг (BB, 3 выпуска).
Соби-Лизинг (BB, 2 выпуска).
Аквилон-Лизинг (BB, 2 выпуска).
Аренза-Про (BB-, 2 выпуска).
Пионер-Лизинг (B+, 4 выпуска).
СпецИнвестЛизинг / СИЛ (отозван B+/B-, 2 выпуска).
Солид-Лизинг (отозван B-, 6 выпусков).
Бэлти-Гранд (б/р, 4 выпуска).
Петербургснаб (б/р, 1 выпуск).
Тут без неожиданностей. Компании из пятого–девятого десятка рейтинга ЛК (всего их более сотни, не считая тех, которые не входят в рейтинг). Ориентир доходности 12–15% и выше. Чисто группа риска. Лично я из них держу только выпуск Бизнес-Альянса.
Рисков в лизинге много, тут при выборе эмитента особенно стоит учитывать величину и диверсификацию бизнеса (по оборудованию и по клиентам), ну это кроме Net debt, EBITDA, ICR и Equity (подробнее я писал тут). Постоянный рефинанс — также плохой знак. Убыточных и сильно закредитованных ЛК желательно избегать. Дефолты в этой сфере не редкость.
Что ещё добавить? В ВДО, а значит и в облигациях ЛК в основном физики, которые ликвидность сами себе и обеспечивают. Но ликвидность есть не везде, стоит всегда обращать внимание на стакан, чтобы случайно не купить за 146% стоимости.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
сохранила ссылку, вдруг куплю?