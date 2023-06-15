Инвестиции в лизинг. Облигации лизинговых компаний: есть, что выбрать?

Облигации лизинговых компаний пользуются высоким спросом у инвесторов, поскольку предлагают довольно высокую доходность при понятном бизнесе. Лизинг — это целевой кредит на покупку оборудования для бизнеса под залог этого оборудования. И на Мосбирже довольно широкий выбор облигаций ЛК.

Как это работает? Лизингодатель покупает для лизингополучателя необходимое ему оборудование или транспорт и передаёт в долгосрочную аренду с правом выкупа. Клиент постепенно выплачивает стоимость имущества и проценты за пользование, а в конце срока может выкупить его по остаточной стоимости. Собственно, благодаря тому, что оборудование является залогом, портфель ЛК может сильно раздуваться. Лизинг выгоднее кредита за счёт налогов и условий от ЛК по сравнению с банками.

Собрал лизинговые компании, чьи облигации есть на Мосбирже. Разбил их по рейтингам и написал краткие резюме по каждой из групп. Здесь легко найти доходность выше 12%, а зачастую и выше 14%. Обращаю внимание, что доходности сильно отличаются от эмитента к эмитенту, от выпуска к выпуску, а также на то, что у многих выпусков есть оферта, а доходность в приложении брокера показывается к её дате. ❕ Если нет понимания, что такое оферта, лучше не выбирать такие облигации. Также у многих есть амортизация, что добавляет инвестору уверенности.

Кстати, ранее я писал аналогичный пост про облигации застройщиков, смотрите тут.

1️. С высоким рейтингом

ВЭБ-лизинг (отозван AAA, 4 выпуска).

Европлан (AA, 10 выпусков).

ГТЛК (AA-, 28 выпусков, из них 2 долларовых).

Совкомбанк Лизинг (AA-, 5 выпусков).

Росагролизинг (AA-, 3 выпуска).

РЕСО-Лизинг (A+, 17 выпусков).

Балтийский лизинг (A+, 5 выпусков).

Элемент Лизинг (A, 2 выпуска).

РГ Лизинг (A-, 3 выпуска для квалов).

Интерлизинг (A-, 5 выпусков).

В первой группе — крупные компании из ТОП-20, за многими из них стоят крупные банки. И даже у них легко найти выпуски с доходностью выше 10%. ИМХО, из интересного: ЕП, ГТЛК, РА, БЛ, а особое внимание Интеру (принадлежит Уралсибу, чья ЛК уже дефолтилась в 2016 году, но в 2017 все выпуски были погашены). Ориентир доходности: 9–12%.

2️. С почти нормальным рейтингом

ТрансФин-М (BBB+, 15 выпусков).

ПР-Лизинг (BBB+, 2 выпуска).

Роделен (BBB, 2 выпуска).

Дельта (BBB, 1 выпуск).

ТЕХНО Лизинг (BBB-, 3 выпуска).

«Золотая середина» в лизинге очень небольшая. Тут выделяется Дельта, она в ТОП-20 ЛК, остальные помельче. Лично мне среди них нравится ТЕХНО (но не музыка). Ориентир доходности: 10–13%.

3️. С низким рейтингом

ЭкономЛизинг (BB+, 2 выпуска).

МСБ-Лизинг (BB+, 5 выпусков).

Лизинг-Трейд (BB+, 7 выпусков).

Бизнес-Альянс (BB, 1 выпуск).

ДиректЛизинг (BB, 3 выпуска).

Соби-Лизинг (BB, 2 выпуска).

Аквилон-Лизинг (BB, 2 выпуска).

Аренза-Про (BB-, 2 выпуска).

Пионер-Лизинг (B+, 4 выпуска).

СпецИнвестЛизинг / СИЛ (отозван B+/B-, 2 выпуска).

Солид-Лизинг (отозван B-, 6 выпусков).

Бэлти-Гранд (б/р, 4 выпуска).

Петербургснаб (б/р, 1 выпуск).

Тут без неожиданностей. Компании из пятого–девятого десятка рейтинга ЛК (всего их более сотни, не считая тех, которые не входят в рейтинг). Ориентир доходности 12–15% и выше. Чисто группа риска. Лично я из них держу только выпуск Бизнес-Альянса.

Рисков в лизинге много, тут при выборе эмитента особенно стоит учитывать величину и диверсификацию бизнеса (по оборудованию и по клиентам), ну это кроме Net debt, EBITDA, ICR и Equity (подробнее я писал тут). Постоянный рефинанс — также плохой знак. Убыточных и сильно закредитованных ЛК желательно избегать. Дефолты в этой сфере не редкость.

Что ещё добавить? В ВДО, а значит и в облигациях ЛК в основном физики, которые ликвидность сами себе и обеспечивают. Но ликвидность есть не везде, стоит всегда обращать внимание на стакан, чтобы случайно не купить за 146% стоимости.

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