Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • igotosochi
  • Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел апрель-май. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.
12
Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц
Иллюстрация: Alexander Smagin/Unsplash

Если кто не знает, я коплю на квартиру в Сочи с помощью инвестиций, и пишу об успехах, а также про инвестиции, финансы и недвижимость в своём телеграм-канале. Каждый месяц я смотрю, что произошло с ценами в Сочи, а заодно и в своём родном городе.

Сочи (объявления)

Что тут в горах и на пляжах? Цены считаются из объявлений о продаже, а не по фактическим сделкам (это важно).

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

За месяц произошли изменения, которых ждали год. Первичка немного подорожала с 344к до 347к (+3к), а вот вторичка — значительно подешевела с 288к до 266к. Таких цен не было год. И это несмотря на летний сезон. Видимо, надежды на него не оправдались. Или просто рынок перегрет?

Сочи: май июнь

  • Первичка: 344к → 347к (+0,8%)

  • Вторичка: 288к → 266к (-7,4%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву. Первичка борется с вторичкой, то обгоняя её, то уступая ей лидерство по ценам. За месяц лидер снова сменился.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Хотя в среднем за месяц почти не было никаких изменений. Первичка упала с 341к до 332к (-9к), вторичка подорожала с 333к до 342к (+9к) за метр.

Москва: май июнь

  • Первичка: 341к → 332к (-2,6%)

  • Вторичка: 333к → 342к (+2,7%)

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости Дом Клик MREDC показывает сейчас 263к против 260к месяц назад за метр. +3к за месяц или +1,1%. Продолжается рост от годового минимума (253к).

MREDC — это композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов Дом Клик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

262к за метр в Москве, +2к за месяц. Практически одинаково с MREDC получилось, где 263к. Это на 20,1% ниже, чем цены в объявлениях.

Правда, по оценкам компании «Метриум», средний размер дисконта на первичном рынке столицы — 6%. В отдельных случаях скидки доходили до 30–35%.

По Краснодарскому краю средний ценник держится на 151к — без изменений.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПБ, Краснодар и Анапу. Цены в объявлениях (реальные цены будут ниже) на первичку и вторичку.

Объявления

  • Москва: первичка 332к, вторичка 342к;

  • Сочи: первичка 347к, вторичка 266к;

  • СПб: первичка 240к, вторичка 199к;

  • Анапа: первичка 149к, вторичка 139к;

  • Краснодар: первичка 147к, вторичка 108к.

Вторичка в Сочи пока ещё дешевле Москвы. Первичка примерно одинаково.

А ещё Дом.Клик посмотрел, где в Москве самые низкие цены на первичку.

Дешевле всего можно купить квартиру в Бибирево по 176,5к за метр, в Бутово по 179,6к, в Митино по 187,6к. Если хочется подороже, welcome в Хамовники, тут есть и по 2 млн за метр, и дороже.

При этом в Москве зафиксирован абсолютный рекорд по числу ипотечных сделок — 51 600 сделок за январь-май. Парадокс, конечно.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 2,10 млн с июля 2021 (данные за 1 июня). Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 11,27 млн. Месяц назад было 12,2!

Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора.

Ну а пока хватает на 8,42 метров!

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Июнь — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, как коплю на квартиру в Сочи, и делюсь своим опытом в инвестициях.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    ВЭД

    Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте

    Продажи товаров на экспорт можно облагать по нулевой ставке НДС при условии, что компания сможет обосновать ее: подготовить подтверждающие документы, заполнить декларацию и в срок отправить пакет документов в ФНС.

    Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте
    20
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

    Когда мы сталкиваемся с чем-то неординарным, часто у нас повышается уровень тревожности. Очень важно постараться «отработать» неприятные ощущения как можно скорее. Предлагаю вам эффективную технику «дыхание по квадрату».

    Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»
    20
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц

    Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел апрель-май. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.

    Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц
    12
    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ЕНС и бизнес. Ответы на самые актуальные вопросы

    Несмотря на то, что с момента введения ЕНС прошло практически полгода, эта тема продолжает быть актуальной до сих пор. Ответим на часто возникающие вопросы, которые связаны с единым налоговым счетом и порядком работы с ним.

    ЕНС и бизнес. Ответы на самые актуальные вопросы
    469
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как составить контент-план для соцсетей или блога

    Существует много способов составлять контент-планы — из-за этого сложно понять, какой из них лучше подходит, какие публикации вносить и на какой срок готовить план. Я собрал гайд на собственном опыте с подробным объяснением: с ним вы разберётесь, когда нужен контент-план, как его составлять, и где брать идеи для постов.

    Как составить контент-план для соцсетей или блога
    185
    Читать еще