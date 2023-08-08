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Инвестиции

Россияне не видят разницу между надёжными и выгодными способами вложения денег. Исследование

Чуть было не упустил одно классное исследование о том, куда по мнению простого россиянина (работяги, айтишника или бюджетника — неважно, у инвестиций нет цвета кожи) недёжно и выгодно инвестировать. Интересно стало, видят ли люди надёжность и доходность в разных инструментах или в одних и тех же. Результат любопытный.
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Россияне не видят разницу между надёжными и выгодными способами вложения денег. Исследование
Photo: Kaleidico, Unsplash

Исследование проводит аналитический центр НАФИ с 2017 года. Все 7 лет лидирует недвижимость (которая всегда растёт), на втором месте раньше были депозиты в госбанках, теперь золото. Опрос был проведен в июле 2023 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов во всех федеральных округах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Верхнеуровневые выводы:

  • вложения в акции за последний год стали в 2 раза привлекательнее для россиян;

  • недвижимость во время паники перестаёт считаться надёжными инвестициями, а потом сразу начинает считаться очень надёжными;

  • крайне мало людей считают валюту надёжной инвестицией;

  • многие считают, что надёжнее всего хранить рубли у себя дома;

  • хранить рубли надёжнее, чем валюту;

  • усиливается диверсификация;

  • чем нестабильнее время, тем быстрее меняются предпочтения у людей.

Интересно, что растёт интерес к акциям, в том же Новатэке, про который я сегодня писал, средняя дивдоходность около 8%, и это без учёта роста (в том числе и отрицательного) стоимости акций.

Но если с надёжностью можно соглашаться или не соглашаться, то вот по выгодности есть вопросики. Судя по опросу, 14% (а в былые времена и до 19%) считают, что выгодно хранить наличные рубли. Парам-парам-пам пиу.

Лишь 8% людей считают, что выгодно покупать валюту (самое время вспомнить про курс рубля). Но самое интересное — это то, что для людей, судя по исследованию, надёжность и выгодность — равнозначные понятия. Стереотипы творят с людьми интересные вещи. Обычный россиянин не понимает основной догмы инвестиций: чем выше доходность, тем выше риск.

При этом при выборе инструментов россиянам в первую очередь важна возможность забрать деньги и как минимум их не потерять. Доходность — уже следом. Россияне любят инвестировать тактильно: в то, что можно потрогать. «Если что, в квартире можно будет хотя бы жить, а эти ваши акции — ерунда какая-то инфоцыганская, там точно всех накуканят». Половина россиян считают недвижимость хорошей инвестицией, но интерено, есть ли инвестиционная недвижимость у каждого второго? Всем давно известно, что жилая недвижимость драйвится ипотеками и даёт около 4% доходности от ренты, а даже не очень крутая бумажная коммерческая недвижимость даёт более 8%, а очень крутая может давать и 12-13%.

Ну вот и выходит, что в головах россиян выгоднее в госбанк, потому что надёжнее, а не потому что доходность выше (ставки в госбанках выше в 0,8–0,9 раз, чем в коммерческих). Премия за риск большинством россиян не воспринимается, они готовы доплачивать за надёжность, пользуясь ипотечным плечом и надувая ипотечный пузырь.

Интересно отметить искреннюю любовь к золоту. В марте 2022 года россияне скупили рекордное количество золота по самым высоким ценам, так что посмотрите по сторонам. Каждый третий — латентный цыган, который, чуть что, тратит заначку на грамм. Золота, конечно же. К сожалению, исследователи так увлеклись исследованием, что забыли про облигации, где доходность выше депозитов, например, свежий выпуск Новых Технологий обещает купон в районе 13%. Ну да ладно, кого волнуют эти нюансы;) В общем, очень любопытные результаты получились. Что думаете?

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

39 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    igotosochi
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    Россияне не видят разницу между надёжными и выгодными способами вложения денег. Исследование

    Чуть было не упустил одно классное исследование о том, куда по мнению простого россиянина (работяги, айтишника или бюджетника — неважно, у инвестиций нет цвета кожи) недёжно и выгодно инвестировать. Интересно стало, видят ли люди надёжность и доходность в разных инструментах или в одних и тех же. Результат любопытный.

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