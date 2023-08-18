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Инвестиции

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Псс, парень, как насчёт взять в лизинг китайский легковой автомобиль? А китайский грузовик? Быть может, китайские подъёмный кран? Приветствуем очередную лизинговую компанию, достаточно крупную, с взрослым объёмом долгов и взрослой ставкой по новому выпуску облигаций.
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Свежие облигации: Интерлизинг на размещении
Photo: Beequip, Unsplash

Недавно успешно прошли размещения ФЭС-Агро, а также ВСК и Глобал факторинг Нетворк. Только вот благодаря новой ставке ЦБ они уже перестали казаться настолько интересными, то ли ещё будет с Интерлизингом! Я пропустил обзоры на выпуски ПИМ и совсем свежий выпуск Завод КЭС. Эти компании мне после изучения отчётностей показались слишком рискованными (я их добавил немного в портфель самых злых ВДО). Интерлизинг, к слову, тоже с риском. Скоро ещё несколько интересных выпусков на очереди, не пропустите.

Объём выпуска — 3,5 млрд, доходность изначально ожидалась 12,25–12,75% (предыдущий выпуск 12%), но в связи с повышением ключевой ставке решили поднять. Возможный диапазон: 13,7–14%. Срок 3 года, без оферты, с амортизацией 16,5% с 7 по 11 купоны. Купоны четырежды в год. Рейтинг A- от Эксперт РА (июль 2023).

Интерлизинг — универсальная ЛК, предлагающая свои услуги в основном для МСБ по всей России. Компании 23 года, предлагает в лизинг легковые, пассажирские, грузовые автомобили, оборудование, сельхозтехнику и прочие ништяки для бизнеса. Тикер 🚜🚛 Сайт: https://www.ileasing.ru

  • Выпуск: Интерлизинг-001Р-06.

  • Объём: 3,5 млрд.

  • Начало размещения: 28 августа 2023 (сбор заявок до 24 августа).

  • Срок: 3 года.

  • Купонная доходность: 12,5–12,75%, но это не точно.

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Оферта: нет.

  • Амортизация: да.

Почему Интерлизинг? Откуда у МСБ деньги вообще на лизинг?

Да, Интерлизинг входит в топ-5 компаний по объёмам рынка лизинга для МСБ. Если смотреть весь рейтинг, то у него 14 место по размеру портфеля, это очень высоко для компании, за которой не стоит банк. По объёмам нового бизнеса — 12 место, компания активно развивается и растёт. Да, китайские автомобили и спецтехнику, да, всё дорожает, куда деваться.

Традиционно у лизинговых компаний бизнес построен на том, что покупается предмет лизинга в долг и отдаётся в лизинг дороже, сам предмет является залогом, а при банкротстве клиента возвращается в ЛК и продаётся на вторичном рынке. Тем самым, важно качество портфеля (надёжность лизингополучателей) и ликвидность оборудования/трансорта/и т. п. (предметов лизинга). В этом плане у Интерлизинга порядок — доля просроченных платежей в разные периоды от 2% до 4% (для лизинга это приемлемо). Рентабельность высокая. Диверсификация тоже высокая. Долговая нагрузка не менее высокая.

Чтобы оценить ситуацию, нужно смотреть Активы, Чистые инвестиции в лизинг и Долг. На конец 2022 года Активов 46,9 млрд, Долг 31,3 млрд. Чистые инвестиции в лизинг — 28,8 млрд на конец 2022, 33 млрд на 1 апреля 2023 — гуд, растут.

Чистые инвестиции лизинг (ЧИЛ) представляют собой сумму минимальных лизинговых платежей, предусмотренных к получению от арендатора, и негарантированную остаточную стоимость, дисконтированные с использованием ставки процента, заложенной в лизинговом договоре. Им в противовес — долги по кредитам и облигациям.

Посмотрим годовой РБСУ-отчёт за 2022. Выручка 5,41 млрд (3,26 в 2021), Чистая прибыль 915 млн (802 в 2021).

Посмотрим годовой РБСУ-отчёт за первый квартал 2023. Выручка 1,69 млрд (1,17 в 2022), Чистая прибыль 258 млн (140 в 2021).

ЧИЛ по первому кварталу 33 млрд, долг 36 млрд, капитал и резервы ещё 4 млрд. Также идёт подписание нового бизнеса, компания по нему растёт приличными темпами (за год на треть). То есть, видим, что долги сопоставимы с ЧИЛ, долговая нагрузка более чем комфортная, менеджмент не перегружает компанию долгами, а берёт их под конкретные проекты.

Сейчас в обращении находятся 5 выпусков облигаций. Доходность последнего 12,55%. Рынок не сильно надеется на то, что ключевая ставка ЦБ 12% такая надолго. Если курс доллара прибьют продажей выручки экспортёров, то и ставку снизят уже в сентябре. Но вот эмитенты с рейтингом пониже вряд ли смогут проделать такой финт. Даже Селектел поднял купон до 13,3%. Кажется, что ориентир сейчас такой, будто ставка ЦБ 9,5%, а не 12%. Короче говоря, ближе к делу объявят купон, хотя я в любом случае буду участвовать. Для любителей купонов повыше есть список облигаций с доходностью от 15% ещё до того, как это стало мейнстримом.

Эмитент интересный, купон — будем верить в лучшее, но даже 13,5% будет норм. Амортизация в лизинге тоже вещь вполне обычная, это даже скорее плюс, разгрузка на деньги происходит более равномерно. Под апсайд тоже интересный выпуск. Про диверсификацию не забываем, чёрный лебедь может прилететь откуда угодно.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

    Псс, парень, как насчёт взять в лизинг китайский легковой автомобиль? А китайский грузовик? Быть может, китайские подъёмный кран? Приветствуем очередную лизинговую компанию, достаточно крупную, с взрослым объёмом долгов и взрослой ставкой по новому выпуску облигаций.

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