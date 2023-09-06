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igotosochi
Инвестиции

7 лучших и 7 худших дивидендных акций РФ на год от БКС

Люблю почитать настоящих экспертов и выяснить, что они курят, хотя иногда и правда интересные мысли пишут.
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На этот раз взгляд упал на мнение экспертов из БКС, которые назвали 7 лучших и 7 худших акций РФ в краткосрочной перспективе.

Лучшие

Начинаем с отличников. Великолепная семёрка по мнению БКС. Кстати, она отличается от тех, о ком рассказали эксперты в ПСБ. Но что-то повторяется.

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1. Татнефть-ао

Татнефть будет платить высокие дивиденды, вот и весь секрет. За эчпочмаки и нефть — спасибо Татарстану.

2. Новатэк

Наконец-то подходит к сроку реализации Арктик СПГ 2. Но на нём акции уже давно и так хорошо себя чувствуют. Об этом уже больше года говорят.

3. Мосбиржа

Главный бенефициар повышения ключевой ставки ЦБ. Вопросов нет, главное успеть придумать, что с ней дальше делать, когда ставку начнут снижать.

4. Лукойл

Нефть по 100500 за баррель. Ещё более рекордные дивиденды. Идея проста как три рубля.

5. Headhunter

Тут идея в редомиляции. Не слежу, ничего про HH не могу сказать. Так-то работу всегда кто-то ищет.

6. АФК Система

Хороший отчёт за 1П2023, снижение долга, всего 1 не очень такой актив, начинающийся на Сег- и заканчивающийся на -ежа. Также тут все ждут IPO их компаний.

7. Северсталь

Спрос на сталь, цены на сталь, вера в дивиденды, которые могут вернуться. Вернутся ли — вопрос открытый.

Худшие

Хорошего понемножку. Посмотрим и на плохишей.

1. Сургутнефтегаз-ао

Дивов мало, но вы держитесь. Будет много, тогда и приходите. А когда? Да кто ж их знает...

2. Алроса

Говорят, что спрос на алмазы в США и Китае может упасть. К сожалению, не знаю ничего про спрос на алмазы. Но сама компания крайне интересная и сильная, вот только с дивидендами слабовато в настоящее время, но новую шахту собираются копать.

3. ФСК-Россети

Вместо дивидендов будут ремонтировать и строить сети, поэтому пока на холде.

4. Газпром

Этой новости, кажется, уже больше года. Газ дешевеет, рынка ЕС нет.

5. ЛСР

Тут идея в сокращении спроса на жильё, но нужно не забывать, что жильё покупают по льготным программам. Просто цены задраны сильно, пусть снижают.

6. VK

Не очень хорошие финансовые показатели. Но это как посмотреть. Вдруг просто пружина сжимается?

7. ФосАгро

Рост налоговой нагрузки, так-то компания очень сильная, платит дивиденды, толкает инвесторов к несметным богатствам.

Кроме того, эксперты верят в рост индекса. А в дивидендный портфель выбирают:

  • Лукойл

  • Сбербанк

  • Татнефть

  • МТС

  • Сургутнефтегаз-ап

Если говорить про сектора, то не верят в транспорт, удобрения и промышленность. Верят в металлургов, нефть, финансы, строителей, ТМТ.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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