88% инвесторов не знают, почему их так называют, потому что у них нет денег

ЦБР изучил портфели инвесторов. 66% брокерских счетов пустые, ещё 22% — до 10 000 рублей. Получается, что 88% инвесторов не имеют или почти не имеют денег на БС. Ещё 6% имеют на счетах до 100 000 рублей, а у 5% на счетах до 1 млн. Лишь у 1% инвесторов портфели более 1 млн рублей.

Посмотрел интересное исследование ЦБ и выделил самое любопытное на мой взгляд про инвестиции физлиц на фондовом рынке. Если вам тоже интересно, подписывайтесь, будем вместе интересоваться.

Мёртвые души

Количество клиентов на 1П2023 выросло до 33 млн, включая повторные счета у разных брокеров, а уникальных — 27 млн. С одной стороны, это очень много, с другой — 88% либо не пополняют счета, либо держат на них до 10 000 рублей. Спасибо банкам, которые делают всё для того, чтобы люди открыли БС, но неспасибо им за то, что не объясняют, что с ними делать. Также это всякие инвесткопилки, которые копятся на 100–500 рублей в месяц «со сдачи». Тем не менее, +6% к/к или +27% г/г.

От экономически активного населения страны БС есть у 34%, а реально инвестируют менее 4%.

Рекордные 8 трлн рублей на бирже у физлиц

Да, денег на бирже у физлиц много — 8 трл. При этом средний размер счёта физлиц на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 225 до 241 тысяч, а без учёта пустых и небольших счетов — с 1,4 до 1,8 млн рублей. Кстати, у меня как раз 1,4 млн рублей по последнему отчёту на брокерских счетах. Ниже среднего пока (без учёта пустых и небольших), но постепенно приближаюсь.

Интерес физлиц к бирже растёт. Основные причины такого интереса: рост фондового индекса в ожидании высоких дивидендов крупных эмитентов, ослабление рубля и возросшие инфляционные ожидания.

Из указанной суммы порядка 7,2 трлн приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн — на денежные средства в рублях и валюте.

Также сохранялась региональная концентрация: на Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов — физлиц и 53% от общего объёма их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).

80% объёма рынка акций делают физлица

Доля розничных инвесторов на рынке акций остаётся высокой — около 80%. При этом закрытие корпоративной отчетности отдельными компаниями сдерживает активность граждан на рынке акций.

Если смотреть на портфели физлиц, то 44% в акциях и 39% в облигациях (у меня, кстати, в облигациях больше, из последнего — новый выпуск Делимобиля). В валюте всего 4%, 7% в фондах. Странно, но на брокерских счетах валюты довольно мало. Зато доля акций растёт. в 2020 году акций РФ было 20%, сейчас — 30%. 14% — в акциях и расписках нерезидентов. Сильнее всего снизилась доля иностранных облигаций, с 2020 по 2023 год — с 18% до 7%.

Из интересного по облигациям ещё такой момент, что выросла доля облигаций не банков и не ОФЗ. Корпоративные облигации с меньшей надёжностью стали популярнее почти в 3 раза, их доля выросла с 5% до 13%.

Богатые богатеют

Ну и в завершение ещё один крайне интересный факт. 1,8% от общего числа клиентов, владеют 73% активов (кварталом ранее — 1,8% велели 69% активов).

Что это значит? 5,52 трлн рублей сосредоточены у 486 тысяч инвесторов. 11 358 024 (11,358 млн) в среднем на одного миллионера. Остальные 2,48 трлн — у 27 млн инвесторов или в среднем около 91к рублей. Я даже три раза перепроверил, кто дружит с калькулятором, тоже перепроверьте. Средний размер счёта 98,2% инвесторов — девяносто одна тысяча рублей. Хорошие у нас инвесторы. Почему их так называют? Даже и не знаю. Спасибопожалуйста.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.