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Инвестиции

Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 12% → 13%. Что это значит?

15 сентября Набиуллина не просто представила новую ключевую ставку ЦБ, но и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 11,5–12,5%. Это значит, что времена дорогих денег закончились. Начались времена очень дорогих денег. Как и на ком это всё отразится?
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Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 12% → 13%. Что это значит?
Фото: ЦБР, с РБК

Конечно же, сначала хочется вспомнить слова Грефа и Костина. Набиуллина показала, кто в доме хозяин. Конечно же, Герман Оскарович и Андрей Леонидович. Не поднять ЦБ не мог, поднять сильнее не разрешили — выглядит со стороны как-то примерно так.

А теперь поразмышляем, что означает повышение ставки для инвесторов и как это отразится на акциях, облигациях, рубле и недвижимости, а также на гражданах.

Облигации

Бизнес получил очередной удар в виде более дорогих долгов. 13%, особенно в долгосрочной перспективе — это уже действительно сложно.

Рефинансировать старые и брать новые долго станет дороже, доходность облигаций очевидно увеличится, но вместе с этим повысятся и риски.

Хорошей практикой в таких случаях считается снижение уровня своего риск-профиля. С ОФЗ или с каким-нибудь выпуском РЖД будет порядок, но вот с ВДО уже стоит быть осторожнее.

Индекс гособлигаций RGBI реагирует оперативно и уже болтается на новом минимуме:

Если говорить про коррекцию, то в первых эшелонах она практически моментальна, а в ВДО она может длиться долго, нужны новые выпуски с большей доходностью, в которые люди будут перекладываться, так что снижение цен может продолжаться не одну неделю. Потом снова будут апсайды, когда-нибудь. В целом, текущие выпуски от повышения ставки дешевеют.

При том, что при ключевой ставке 7,5% были большие апсайды по многим выпускам, сейчас по ним же можно увидеть цену ниже 100%, как на размещении при ставке на 4,5% ниже.

Дорогие деньги с нами надолго, так что можем увидеть скоро купоны по 17–18%.

Смотрю, например, на ВУШ, Электрорешения, Эр-Телеком, ТГК-14, Глобал Факторинг Нетворк, которые я покупал летом — просели.

Акции

Здесь всё не так однозначно. Наш рынок изолирован, физлица делают 80%+ объёмов, нерезидентов нет, а юрлица не спешат возвращаться в акции, потому что им важнее защитить капитал. Они выбирают валюту, золото и не высовываться.

Альтернативы есть далеко не у всех. Выйти из РФ и зайти в США так просто могут далеко не только лишь все.

И тут в дело вступает иранский сценарий, он же турецкий. Нужно только инфляцию до 50% в год разогнать. Акции выступают защитой от девальвации, куда доллар, туда и индекс. Но компании платят дивиденды, так что на дивидендах и фантазиях инвесторов индекс может продолжать рост и дальше. Хоть до бесконечности.

Помним о том, что бизнесу сложнее развиваться, поскольку придётся привлекать более дорогие деньги. Сильнее скажется на тех, кто сильнее закредитован, рефинансирование долга будет дороже.

Также стоит помнить, что высокая ставка смещает фокус инвесторов с акций на депозиты и облигации, так что приток капитала на рынок акций снизится. В теории.

Помним, что наш рынок — песочница. Ну и нужно искать бенефициаров повышения ставки. Кто приходит в голову? В первую очередь — Московская биржа.

Рубль, доллар

Чем выше ставка, тем недоступнее становится национальная валюта, что ведёт к её удорожанию. Но это же рубль, поэтому с ним что угодно может случиться. В базовом сценарии должен дорожать.

Эксперты видят доллар и по 85–90, и по 110–120. Поскольку 110–120 он рано или поздно стоить точно будет, необязательно ждать его по 85.

Кстати, особо внимательные заметят корреляцию индекса с курсом доллара. Так что необязательно покупать доллары в обменниках:

Жёсткая ДКП (звучит как БДСМ) может повлиять на курс краткосрочно, но не оставить падение рубля при гигантском росте денежной массы. Короче говоря, курс ограничен только фантазией каждого отдельного гражданина.

Будет подарок в виде укрепления рубля — нужно пользоваться. Не будет — радоваться тому, что есть.

Депозиты, кредиты

Тут всё максимально прозрачно. Ставки растут и по вкладам, и по кредитам. Любители жить в кредит будут беднеть, любители сберегать будут богатеть. В цифрах, так-то все будут беднеть из-за инфляции. Спасибопожалуйста, никаких секретов от вас у меня нет.

Недвижимость

До самого любопытного добрались. Кроме повышений ставок по ипотекам видим ужесточение условий по льготным программам.

Видим, что уже сейчас не продаётся 30% вводимого в эксплуатацию жилья. Вторичка по заградительным ипотечным ставкам.

Последний квартал года будет любопытным. Цены в теории должны пикировать вниз (эксперты говорят о грядущем снижении спроса на 20–30%, это должно отразиться на ценах), но их толкают вверх подорожание материалов и нежелание строителей и инвесторов фиксировать убытки. Да что там последний квартал, ближайшие 15 месяцев обещают быть крайне интересными.

Что, всё?

Если в августе ставка 12% воспринималась как краткосрочная мера, то теперь Набиуллина ясно дала понять, что она среднесрочная. На полтора года как минимум. На самом деле, только сейчас начнутся реальные изменения, а не спекуляции. Компании, инвесторы и не инвесторы — все только сейчас поняли, что рано расслабились.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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