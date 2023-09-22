Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды

Приветствую инвесторов в дивидендные акции крупнейших компаний РФ. Рассмотрим сегодня историю дивидендных выплат 10 самых крупных по весу в индексе Мосбирже компаний России за последние 5 лет (2018-2023), посмотрим и посчитаем дивдоходность.

У Сбера и СНГ в топе индекса есть и привилегированные акции, и обычные, я выбрал те, по которым дивиденд и/или дивдоходность больше — Сбер-ап и Сургут-ап. Также вместо обычных акций взял привилегированные у Татнефти.

Список получился такой:Лукойл, Газпром, Сбер, Норникель, Татнефть, Новатэк, СНГ, Полюс, Роснефть, ПИК.

Го смотреть!

1. LKOH — ПАО Лукойл

Дивиденды за 5 лет: 2527 рублей на акцию без учёта возможных дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

Средняя доходность за 5 лет: 9,26% (увеличится при дивах в декабре).

Красивый график:

Лукойл всегда старается радовать своих акционеров, а дивиденды растут. Под конец года могут заплатить ещё в районе 328 рублей, это дивдоходность 5,1%. Тогда суммарно за год получится почти 13%. Тут, конечно, есть вероятность каких-то негативных сценариев с отменой дивидендов, но в целом ситуация намного благоприятнее, чем с нашим следующим клиентом. А Лукойл у меня в портфеле занимает второе место среди акций.

2. GAZP — Газпром

Дивиденды за 5 лет: 95,43 рубля на акцию. Более половины — в 2022 году.

Средняя доходность за 5 лет: 9,05%.

Красивый график:

Думаю, все помнят историю с дивидендами в прошлом году. То их объявили, то отменили, то снова объявили. В любом случае, ближайшие дивиденды довольно туманны, а доверие инвесторов подорвано. Ну и самому Газпрому нужно сначала решить свои проблемы. Краткосрочных дивидендных идей тут с высокой долей вероятности нет.

3. SBERP — Сбербанк-ап

Дивиденды за 5 лет: 78,4 рубля на акцию.

Средняя доходность за 5 лет: 6,52%.

Красивый график:

Сбербанк пропустил выплату в 2022 году, но в 2023 году заплатил сполна. Судя по имеющейся информации и финансовых успехах банка, дивидендные выплаты обещают быть хорошими как минимум в ближайшее время. Спасибо Герману Оскаровичу. К слову, Сбер в моём портфеле занимает самую большую долю среди акций. Нравится.

4. GMKN — Норильский никель

Дивиденды за 5 лет: 7171,70 рубля на акцию. В 2023 году дивидендов не было.

Средняя доходность за 5 лет: 6,92%.

Красивый график:

Металлурги не стали платить дивиденды в 2023 году, но шансы есть. Например, как я писал про ММК, деньги у них есть, вероятность дивидендов высокая. Но у Норникеля ситуация всё же не такая хорошая. Если дивиденды за этот год и не призрачные, то уж точно туманные. Хотя долговая нагрузка комфортная. Щедрых дивидендов пока точно ждать не стоит.

5. TATNP — Татнефть-ап

Дивиденды за 5 лет: 279,63 рубля на акцию.

Средняя доходность за 5 лет: 10,85%.

Красивый график:

Татнефть исправно платит дивиденды своим инвесторам, время от времени очень и очень щедрые. Как и прочие гиганты, Татнефть неплохо зарабатывает, несмотря на санкции. Рекордных дивидендов ждать не приходится, но двузначные могут продолжиться. Держу в своём портфеле.

6. NVTK — НОВАТЭК

Дивиденды за 5 лет: 296,22 рубля на акцию.

Средняя доходность за 5 лет: 4,72%.

Красивый график:

Новатэк постепенно наращивает выплаты дивидендов, что не может не радовать, а сама компания для инвесторов стала «новым Газпромом». Спасибо проектам СПГ под всеми номерами. Новатэк, кстати, недавно выпадал у меня в святом рандоме. Отличная компания, но сливки ожидаются не прямо сейчас.

7. SNGSP — Сургутнефтегаз-ап

Дивиденды за 5 лет: 20,84 рубля на акцию.

Средняя доходность за 5 лет: 10,34%.

Красивый график:

СНГ — это секта свидетелей кубышки. Тем не менее, средняя дивдоходность за 5 лет у СНГ сопоставима с Лукойлом и Татнефтью. Правда вот нервов больше и дивидендной волатильности. Единственные нефтяники, которых нет у меня в портфеле.

8. PLZL — Полюс

Дивиденды за 5 лет: 1446,16 рубля на акцию. При учёте, что за 2022 и 2023 дивидендов не было.

Средняя доходность за 5 лет: 2,44%.

Красивый график:

Полюс и раньше не особо баловал инвесторов дивидендами, а в последнее время не платит их вообще. Но всё может измениться. Когда-нибудь. Или не может.

9. ROSN — Роснефть

Дивиденды за 5 лет: 131,7 рубля на акцию.

Средняя доходность за 5 лет: 6,14%.

Красивый график:

Роснефть любит своих инвесторов и исправно платит дивиденды, дивдоходность даже постепенно повышается. Впрочем, нефтяники у нас все особо дивидендные, так что ничего удивительного. Так что держу в портфеле и Роснефть тоже.

10. PIKK — Группа Компаний ПИК

Дивиденды за 5 лет: 90,85 рубля на акцию. Только за 2022 и 2023 годы дивидендов не было.

Средняя доходность за 5 лет: 2,84%.

Красивый график:

Как мы в курсе, не все застройщики нынче платят большие дивиденды, вот ПИК один из этих. Не платит вообще. Впрочем, отсутствие дивидендов не мешают быть ПИКу одним из крупнейших застройщиков, сидящих на ипотечной игле. Я люблю недвижку, но пока что инвестирую в фонды, например, РД и АБ7. В будущем есть и другие планы.

В итоге, видим, что размер компании не означает стабильно высокие дивиденды.

Все компании из топ-10 платили дивиденды в последние годы, но без перерывов — только половина. Нефтяники и один газовик. Самые большие дивиденды платят нефтяники: Татнефть, Лукойл и СНГ. Меньше всех — Полюс и ПИК.

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