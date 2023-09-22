Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип igotosochi
igotosochi
Экономика России

Бюджетное правило: что это такое, как оно изменится в 2024 году? Как дела у рубля и нефтяной иглы?

Всё новое — это хорошо забытое старое. Силуанов подумал и достал с верхней полки не успевшее ещё запылиться старое бюджетное правило, проапгрейдил его и представил на 2024 год в изменённом виде. Как это отразится на бюджете, экономике, курсе рубля или не отразится?
15
Бюджетное правило: что это такое, как оно изменится в 2024 году? Как дела у рубля и нефтяной иглы?
Photo: Zbynek Burival, Unsplash

Если простыми словами, то бюджетное правило — это погашение волатильности наполняемости казны нефтегазовыми деньгами. Чтобы не «то густо, то пусто», а всегда можно было и рыбку съесть, и с нефтяной иглы не слезть. Если нефть приносит сверхдоходы, они копятся в юанево-золотой кубышке, а если нефть стоит дёшево, кубышка расчехляется. В жирные времена теперь государство покупает юань и золото 60/40, в худые — продаёт за рубли. Раньше это были разные другие валюты (евро, доллар, иена и прочие). Также ранее была привязка к баррелю нефти (в последний раз сберегали всё, что дороже 44,2 долларов за баррель). Спойлер: снова будет так же.

Был тут один случай…

В жирном 2021 году Минфин получил овердофига хреноллиардов денег и закупился валютой на всю котлету. Эти деньги были заблокированы. Парам-парам-пам пиу.

К слову, это не ноу-хау Минфина. Наши соотечественники тоже знают, что доллар всегда растёт, правда активнее всего покупают его тогда, когда он уже вырос. Но у государства есть все механизмы укрепления рубля, поэтому самые лучшие покупки были совершены во времена доллара по 50-60 рублей. Лучшие покупки у физлиц — это доллар по 120.

Раньше было лучше или дальше будет лучше?

Снова наступают времена высоких цен на нефть, Брент уже к сотке на расстоянии разлитой бочки нефти. В бюджетном правиле предложили прописать 60 долларов за бочку.

Сейчас: Силуанов Минфинович ежемесячно рассчитывает необходимый минимум нефтегазовых доходов за месяц. Всё, что выше этого уровня — в юанево-золотую кубышку (ФНБ). Если недополучит — будет продавать. То ли считают плохо, то ли просто не умеют, но у нас за год дефицит запланирован, так что зимой, видимо, будут продавать. Это может повлиять на курс рубля, но Минфину это не нужно, потому что нужно получить как можно больше рублей. Они рассчитывают на USD/RUB в районе 90-95.

Планировалось: хотели в 2023-2025 годах при превышении объёма нефтегазовых доходов сверх 8 трлн рублей пополнять кубышку.

Будет: «Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчёта базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это 60 за баррель» — сказал Силуанов. То есть, как было до 2022 года, но по 60. Ну и правильно, а то тоже мне выдумали что-то там сложное считать. А тут вычел из стоимости нефти 60 — вот и порядок.

8 трлн рублей — остаются. Ничего не меняется?

Авторы проекта считают, что изменения обеспечат стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизируют влияние волатильности нефтегазовых доходов на экономику. То есть, проще будет считать.

Если же говорить про экономику РФ и курс рубля, то очевидно, что чем дороже нефть, тем лучше. Как Минфин сможет распорядиться сверхдоходами от продажи нефти, какая будет цена бочки, что вообще произойдёт завтра — прогнозировать тут могут не только лишь все экстрасенсы и ясновидцы. При том, что как минимум на ближайшие 2 года повышен НДПИ, денег всё равно не хватит.

Минфин даже собрался собирать несчастные 50 млрд рублей в месяц по новой экспортной пошлине с привязкой к валютному курсу, которую правительство решило ввести с 1 октября по конец следующего года. Ставки в зависимости от курса доллара: 80-85 рублей — 4%, 85-90 рублей — 4,5%, 90-95 рублей — 5,5% и 7% при долларе от 95 рублей.

Как показывает график курса доллара с наложенным на него графиком стоимости нефти, углеводороды точно помогут рублю встать с колен, но это не точно. На курс рубля не только цены на нефть ведь влияют. А то, как повлияет изменение бюджетного правила на экономику, зависит только от вашей фантазии.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

50 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Последствия принятых решений. Страхи

    Бывает, что мы сами себя очень сильно подставляем на жизненном пути. И не важно, из каких побуждений. Не важно-осознанно или нет. По итогу, часто не понимаем, получится ли «разгрести». Но надо.

    Последствия принятых решений. Страхи
    208
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Доллар не растёт, бюджетное правило 2024, новые облигации, дивидендные акции, квалификация. Воскресный инвестдайджест

    Доллар прижали, бюджетное правило вернут в следующем году, индекс корректируется, новые облигации размещаются, а я сделал важный шаг к статусу квала, пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также я рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    98
    Логотип РейтингРунета
    РейтингРунета
    Авторское право

    Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью

    Нейросети научились генерировать классные картинки, и многие на радостях кинулись использовать их в коммерческих проектах — в рекламе, статьях, соцсетях и сайтах. Не разобравшись, что можно, а что нельзя. Объясняем, как это делать, чтобы не нарваться на серьёзный иск. Объясняет Артур Бабалов, юрист из Runetlex.

    Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью
    3
    329
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    НДФЛ

    Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа

    Если вы продали жилую недвижимость, то на следующий год не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% налога на доход. Расскажу, какие есть законные способы снижения дохода, чтобы уменьшить сумму налога или вовсе его не платить.

    Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа
    244
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия. Новый законопроект

    Представители Единой России внесли законопроект, в соответствие с которым, за утрату оружия участником добровольческих формирований, предлагается установить материальную ответственность (законопроект № 440006-8).

    Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия. Новый законопроект
    3
    154
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды

    Приветствую инвесторов в дивидендные акции крупнейших компаний РФ. Рассмотрим сегодня историю дивидендных выплат 10 самых крупных по весу в индексе Мосбирже компаний России за последние 5 лет (2018-2023), посмотрим и посчитаем дивдоходность.

    Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды
    158
    Логотип Safronov_bankrotstvo
    Safronov_bankrotstvo
    Банкротство

    Как увеличить лимит снятия денежных средств со счета должника в процедуре банкротства

    В статье рассказывается о возможностях для должника получить заработную плату в полном объеме при собственном банкротстве.

    55
    Читать еще
    Мнения