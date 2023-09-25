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  • Ставки растут, а Сочи и Москва опять (всегда) дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
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igotosochi
Инвестиции

Ставки растут, а Сочи и Москва опять (всегда) дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел июль-август. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше. Спойлер: опять всё дорожает.
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Ставки растут, а Сочи и Москва опять (всегда) дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Фото: ArthurHidden https://ru.freepik.com/free-photo/aerial-view-of-city-on-the-coastline-in-turkey_9201641.htm

Я ежемесячно слежу за тем, что происходит с недвижимостью.

Сочи (объявления)

Что тут в горах и на пляжах? Цены считаются из объявлений о продаже, а не по фактическим сделкам (это важно).

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Ключевая ставка выше — цены выше. Классика. Как только ставки по ипотекам растут, люди бегут покупать. Цены поднимаются. Замкнутый круг.

Первичка снова сильно подорожала с 362к до 413к, а вот вторичка — не так сильно, с 291к до 295к. Но это не рекорд, было прошлым летом и дороже. Видимо, инфоцыганская банда работает с новой силой, секта «недвижимость в Сочи всегда растёт» мутит грязь. Расти-то может и растёт, но ценник уже очень трудненький для покупателей. Первичка +30% за 2 месяца.

Сочи: август сентябрь

  • Первичка: 362к → 413к (+14,1%).

  • Вторичка: 291к → 295к (+1,3%).

Москва (объявления)

А теперь в Москву. О да, Москва решила поддержать Сочи безудержным ростом, и это на фоне повышения ипотечных ставок. Особенно по вторичке, где нет льгот — ну как они это делают?

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Первичка подорожала с 347к до 353к, а вот во вторичке аномалия. Вторичка подорожала с 387к до 398к за метр. За 2 месяца вторичка подорожала примерно на 15%.

Москва: август сентябрь

  • Первичка: 347к → 353к (+1,7%).

  • Вторичка: 387к → 398к (+2,8%).

Новая ставка по идее должна была прибить цены в объявлениях, но случилось ровно противоположное.

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости Дом Клик MREDC показывает сейчас 277к против 271к месяц назад за метр. +6к за месяц или +2,2%. Продолжается рост от годового минимума (253к) к историческому максимуму (288к). В сентябре темп сохранился.

MREDCэто композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов Дом Клик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

Тут данные на 31 августа, так что они отстают от MREDC. 272к за метр в Москве, +5к за месяц. Отставание от MREDC 5к.

На 22% ниже, чем цены в объявлениях. Но видно, что цены в объявлениях растут примерно пропорционально реальным ценам сделок.

По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 156к — стало на +2к дороже.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПБ, Краснодар и Анапу. Цены в объявлениях (реальные цены будут ниже) на первичку и вторичку.

Объявления

  • Москва: первичка 353к, вторичка 398к.

  • Сочи: первичка 413к, вторичка 295к.

  • СПб: первичка 247к, вторичка 202к.

  • Анапа: первичка 133к, вторичка 132к.

  • Краснодар: первичка 140к, вторичка 140к.

Первичка в Сочи снова в космосе. Как и вторичка в Москве. Удивительно. Нет ничего дороже сочинской первички.

Эльвира Набиуллина повысила ключевую ставку ЦБ до 13%. Я подробно писал о том, как и на чём это отразится.

Для рынка жилья это в теории значит то, что ипотеки станут дороже, а значит цены на первичку пойдут вниз. На практике же — наоборот. Почему? Покупателей с деньгами осталось мало, но с них нужно срубить по-максимуму.

Что ещё происходит с недвижкой

Первоначальные платежи подняли до 20%. Это должно как-то стимулировать людей к накоплениям и снизить цены, но пока этого не произошло. Рост цен при снижающемся спросе — любопытно.

Уже 1 октября в силу вступают запретительные надбавки Центробанка к коэффициентам риска по ипотеке — то есть, люди побежали брать, пока дают, создав видимость спроса. В октябре должно все упасть (хех, ну посмотрим). Спрос в августе был сильным, в сентябре тоже будут такие же показатели. А потом?

Вспоминаем недавнюю новость. Новые жилые дома в России строятся быстрее, чем продаются. Пузырь надувается, но не лопается.

Средний ежемесячный платёж с новыми ставками на ипотеку вырос на 40%, как говорят на РБК! Для покупателей это означает то, что для них именно цены выросли на 40%. А зарплаты?

Сбер заявил, что ожидает снижение выдачи ипотек минимум на 30% в четвёртом квартале 2023.

Люди стали чаще смотреть в сторону ИЖС. Но ценник метра всё равно растёт.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 2,51 млн с июля 2021 (данные за 1 сентября). Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 12,5 млн. Месяц назад было 12,33! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора.

Ну а пока хватает на 8,81 метра! Как мне изначально нужно было 10 млн, так и сейчас — ещё 10 млн. Нуштош.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Сентябрь — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, как коплю на квартиру в Сочи, и делюсь своим опытом в инвестициях.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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    Ставки растут, а Сочи и Москва опять (всегда) дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

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