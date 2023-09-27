Дивиденды в октябре 2023. Ну вот, опять богатеть

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций. Для гурманов у меня есть несколько интересных вариантов:
Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.
Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система.
ВДО Джи-Групп (подняли ориентир до 16%).
А для любителей дивидендов есть также дивидендные акции компаний Китая с дивидендами до 8-10% в долларах Гонконга. Пока про финсектор.
Ну и, собственно, дивидендный календарь на октябрь.
Черкизово GCHE
Купить до: 28 сен 2023.
Реестр: 1 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 118,43 ₽.
Дивидендная доходность: 2,84 %.
Ребята с мясокомбината продали много колбасы и решили выплатить менее 3% дивидендов.
Novabev (ex-Белуга Групп) BELU
Купить до: 28 сен 2023.
Реестр: 29 сен 2023.
Дивиденд на акцию: 320 ₽.
Дивидендная доходность: 5,38 %.
Ребрендинг ребрендингом, а дивиденды по расписанию. И очень неплохие.
Банк СПб АП BSPBP
Купить до: 6 окт 2023.
Реестр: 9 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 0,22 ₽.
Дивидендная доходность: 0,36 %.
Привилегированные акции Банка СПб ради дивидендов никто не берёт.
Банк СПб BSPB
Купить до: 6 окт 2023.
Реестр: 9 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 19,08 ₽
Дивидендная доходность: 6,58 %.
А вот обычные акции Банка СПб ради дивидендов берут. Тут очень неплохая доходность.
Ренессанс страхование RENI
Купить до: 9 окт 2023.
Реестр: 10 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 7,7 ₽.
Дивидендная доходность: 7,08 %.
Страховщики настраховали на 7%+ дивидендов. Застраховали братуху.
Новатэк NVTK
Купить до: 9 окт 2023.
Реестр: 10 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 34,5 ₽.
Дивидендная доходность: 2,09 %.
Новатэк — не Газпром, дивиденды платит исправно.
Татнефть АП TATNP
Купить до: 10 окт 2023.
Реестр: 11 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 27,54 ₽.
Дивидендная доходность: 4,58 %.
По обычным отменили, а по привилегированным должны заплатить.
Алроса ALRS
Купить до: 17 окт 2023.
Реестр: 18 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 3,77 ₽.
Дивидендная доходность: 5,13 %.
Алроса, несмотря на санкции, выплатит дивиденды. А мы скрестим пальцы на будущее.
ДЗРД АП DZRDP
Купить до: 19 окт 2023.
Реестр: 20 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 321,73 ₽.
Дивидендная доходность: 5,97 %.
Тридцать третий эшелон представлен Донским Заводом Радиодеталей. Никогда не платили, а тут вдруг заплатят. Исключительно ля инвесторов, которые любят копаться в очень редких акциях. И по привилегированным, и по обычным одинаковые дивы.
ДЗРД DZRD
Купить до: 19 окт 2023.
Реестр: 20 окт 2023.
Дивиденд на акцию: 321,73 ₽.
Дивидендная доходность: 3,88 %.
Под вопросом:
Фосагро PHOR
Купить до: ? окт 2023.
Реестр: ? окт 2023.
Дивиденд на акцию: 126 ₽.
Дивидендная доходность: 1,86 %.
Скромно, но дальше будет, возможно, ещё труднее выплачивать хорошие дивиденды.
Вот и октябрьскому списку конец, кто богатеет на дивидендах, тот молодец.
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