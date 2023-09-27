Дивиденды в октябре 2023. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на октябрь. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность практически по всем крайне низкая, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций. Для гурманов у меня есть несколько интересных вариантов:

Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.

Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система.

ВДО Джи-Групп (подняли ориентир до 16%).

А для любителей дивидендов есть также дивидендные акции компаний Китая с дивидендами до 8-10% в долларах Гонконга. Пока про финсектор.

Ну и, собственно, дивидендный календарь на октябрь.

Черкизово GCHE

Купить до: 28 сен 2023.

Реестр: 1 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 118,43 ₽.

Дивидендная доходность: 2,84 %.

Ребята с мясокомбината продали много колбасы и решили выплатить менее 3% дивидендов.

Novabev (ex-Белуга Групп) BELU

Купить до: 28 сен 2023.

Реестр: 29 сен 2023.

Дивиденд на акцию: 320 ₽.

Дивидендная доходность: 5,38 %.

Ребрендинг ребрендингом, а дивиденды по расписанию. И очень неплохие.

Банк СПб АП BSPBP

Купить до: 6 окт 2023.

Реестр: 9 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 0,22 ₽.

Дивидендная доходность: 0,36 %.

Привилегированные акции Банка СПб ради дивидендов никто не берёт.

Банк СПб BSPB

Купить до: 6 окт 2023.

Реестр: 9 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 19,08 ₽

Дивидендная доходность: 6,58 %.

А вот обычные акции Банка СПб ради дивидендов берут. Тут очень неплохая доходность.

Ренессанс страхование RENI

Купить до: 9 окт 2023.

Реестр: 10 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 7,7 ₽.

Дивидендная доходность: 7,08 %.

Страховщики настраховали на 7%+ дивидендов. Застраховали братуху.

Новатэк NVTK

Купить до: 9 окт 2023.

Реестр: 10 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 34,5 ₽.

Дивидендная доходность: 2,09 %.

Новатэк — не Газпром, дивиденды платит исправно.

Татнефть АП TATNP

Купить до: 10 окт 2023.

Реестр: 11 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 27,54 ₽.

Дивидендная доходность: 4,58 %.

По обычным отменили, а по привилегированным должны заплатить.

Алроса ALRS

Купить до: 17 окт 2023.

Реестр: 18 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 3,77 ₽.

Дивидендная доходность: 5,13 %.

Алроса, несмотря на санкции, выплатит дивиденды. А мы скрестим пальцы на будущее.

ДЗРД АП DZRDP

Купить до: 19 окт 2023.

Реестр: 20 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 321,73 ₽.

Дивидендная доходность: 5,97 %.

Тридцать третий эшелон представлен Донским Заводом Радиодеталей. Никогда не платили, а тут вдруг заплатят. Исключительно ля инвесторов, которые любят копаться в очень редких акциях. И по привилегированным, и по обычным одинаковые дивы.

ДЗРД DZRD

Купить до: 19 окт 2023.

Реестр: 20 окт 2023.

Дивиденд на акцию: 321,73 ₽.

Дивидендная доходность: 3,88 %.

Под вопросом:

Фосагро PHOR

Купить до: ? окт 2023.

Реестр: ? окт 2023.

Дивиденд на акцию: 126 ₽.

Дивидендная доходность: 1,86 %.

Скромно, но дальше будет, возможно, ещё труднее выплачивать хорошие дивиденды.

Вот и октябрьскому списку конец, кто богатеет на дивидендах, тот молодец.

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