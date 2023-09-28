Свежие облигации: Роделен на размещении (купон 15,25-15,75%)

Если говорить про лизинговые компании, то они составляют довольно широкий сегмент, регулярно пополняя его новыми выпусками. Из свежего и интересного: Интерлизинг (эффективная доходность 15,23%), CTRL (17,52%), Azur (18,06%), Аренза (14,66%), ну и БА ещё, хотя он не очень со своей лесенкой. Роделен неплохо вписывается со своим выпуском, даже несмотря на оферту.
Объём выпуска — 750 млн, ориентир купона — 15,75% (эффективная доходность 16,95%). Срок на 5 лет, оферта через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB от Эксперт РА (октябрь 2022).
Роделен — лизинговая компания, работающая с 2007 года и предоставляющая в лизинг телеком-оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, оборудование, коммерческую и жилую недвижимость. Компания занимает 3 место в рэнкинге лизинговых компаний России в сегменте сделок с недвижимостью с компаниями МСБ и 50 место в полном рейтинге. Тикер: 🚚🏘 Сайт: https://www.rodelen.ru
Выпуск: ЛК РОДЕЛЕН 002P-01
Объём: 750 млн
Начало размещения: 10 октября 2023 (сбор заявок до 5 октября)
Срок: 5 лет
Купонная доходность: 15,25% — 15,75%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: да (декабрь 2025)
Амортизация: нет
Почему Роделен? На них же в суд подали, ну какие облигации?
Ну, давайте сразу про суд от Воронежа.
1. Арбитражный суд СПб: принял исковое заявление конкурсного управляющего обанкротившегося Банка Воронеж к Роделену о взыскании 723,3 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября.
2. Роделен: «Сумма, которую уступил Воронеж и которую пытается оспорить конкурсный управляющий, составляет 234 млн. В сумме иска конкурсный управляющий пытается получить пени за просрочку оплаты процентов и основного долга по переуступленным кредитам за 5 лет. Сделка по переуступке прав требований на сумму 234 млн в рамках дела о банкротстве Банка Воронеж безуспешно оспаривается конкурсным управляющим с 2018 года. Вышеуказанный иск не имеет под собой существенных правовых оснований и является инструментом давления на Роделен с целью принуждения выплатить денежные средства по обязательствам, прекращённым в 2018 году. Роделен всегда выполнял свои обязательства перед своими партнёрами и будет продолжать это делать дальше».
А теперь к бизнесу.
Роделен находится на 50 месте в рейтинге, за 16 лет заключено 2300+ контрактов на 15 млрд с 1000+ клиентов. То есть, компания довольно небольшая, но хорошо диверсифицированная кучей МСБ-шников. Из интересного: приличная доля бизнес-недвижимости, фокус на неё достаточно плотный. Даже есть свой БЦ.
По РСБУ за 1П2023 у Роделена Чистая прибыль 49 млн, на 1 млн больше, чем за 1П2022. Выручка — 230 млн против 166 млн П/П.
Долгов по состоянию на 30 июня на 2,1 млрд. Подавляющая часть — долгосрочные (почти 1,8 млрд). Капитал и резервы — 361 млн.
К сожалению, в РСБУ 1П2022 нет данных о ЧИЛ (Чистые Инвестиции в Лизинг), поэтому смотрим МФСО за 2022 год. ЧИЛ равен 1,359 млрд. Долги равны 1,488 млрд. Капитал и резервы — 0,361 млрд. ЧИЛ за 6 месяцев не могли измениться слишком сильно, скорее всего, они выросли на 15–25%, исходя из увеличения баланса за полгода с 2 до 2,5 млрд (поправьте меня, если я мучу грязь).
В обращении находятся 2 выпуска облигаций, доходность по которым чуть более 15%, поэтому вполне вероятно, что размещение не пройдёт по верхней границе. Традиционно для последнего времени не ждём апсайда. На небольшую сумму я решил принять участие в размещении, тем более планов на октябрь много, а если получу статус квала, то бюджета на всё не хватит. Эмитент неплохой, но сам выпуск на любителя из-за 5 лет и оферты.
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