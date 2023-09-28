Свежие облигации: Роделен на размещении (купон 15,25-15,75%)

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как лизинговые компании, несмотря ни на что, продолжают штамповать выпуски облигаций. Сегодняшние герои — ставшие уже легендой рынка ВДО, лизинговая компания Роделен. Посмотрим, что они приготовили инвесторам.

Если говорить про лизинговые компании, то они составляют довольно широкий сегмент, регулярно пополняя его новыми выпусками. Из свежего и интересного: Интерлизинг (эффективная доходность 15,23%), CTRL (17,52%), Azur (18,06%), Аренза (14,66%), ну и БА ещё, хотя он не очень со своей лесенкой. Роделен неплохо вписывается со своим выпуском, даже несмотря на оферту.

Объём выпуска — 750 млн, ориентир купона — 15,75% (эффективная доходность 16,95%). Срок на 5 лет, оферта через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB от Эксперт РА (октябрь 2022).

Роделен — лизинговая компания, работающая с 2007 года и предоставляющая в лизинг телеком-оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, оборудование, коммерческую и жилую недвижимость. Компания занимает 3 место в рэнкинге лизинговых компаний России в сегменте сделок с недвижимостью с компаниями МСБ и 50 место в полном рейтинге. Тикер: 🚚🏘 Сайт: https://www.rodelen.ru

Выпуск: ЛК РОДЕЛЕН 002P-01

Объём: 750 млн

Начало размещения: 10 октября 2023 (сбор заявок до 5 октября)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: 15,25% — 15,75%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да (декабрь 2025)

Амортизация: нет

Почему Роделен? На них же в суд подали, ну какие облигации?

Ну, давайте сразу про суд от Воронежа.

1. Арбитражный суд СПб: принял исковое заявление конкурсного управляющего обанкротившегося Банка Воронеж к Роделену о взыскании 723,3 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября.

2. Роделен: «Сумма, которую уступил Воронеж и которую пытается оспорить конкурсный управляющий, составляет 234 млн. В сумме иска конкурсный управляющий пытается получить пени за просрочку оплаты процентов и основного долга по переуступленным кредитам за 5 лет. Сделка по переуступке прав требований на сумму 234 млн в рамках дела о банкротстве Банка Воронеж безуспешно оспаривается конкурсным управляющим с 2018 года. Вышеуказанный иск не имеет под собой существенных правовых оснований и является инструментом давления на Роделен с целью принуждения выплатить денежные средства по обязательствам, прекращённым в 2018 году. Роделен всегда выполнял свои обязательства перед своими партнёрами и будет продолжать это делать дальше».

А теперь к бизнесу.

Роделен находится на 50 месте в рейтинге, за 16 лет заключено 2300+ контрактов на 15 млрд с 1000+ клиентов. То есть, компания довольно небольшая, но хорошо диверсифицированная кучей МСБ-шников. Из интересного: приличная доля бизнес-недвижимости, фокус на неё достаточно плотный. Даже есть свой БЦ.

По РСБУ за 1П2023 у Роделена Чистая прибыль 49 млн, на 1 млн больше, чем за 1П2022. Выручка — 230 млн против 166 млн П/П.

Долгов по состоянию на 30 июня на 2,1 млрд. Подавляющая часть — долгосрочные (почти 1,8 млрд). Капитал и резервы — 361 млн.

К сожалению, в РСБУ 1П2022 нет данных о ЧИЛ (Чистые Инвестиции в Лизинг), поэтому смотрим МФСО за 2022 год. ЧИЛ равен 1,359 млрд. Долги равны 1,488 млрд. Капитал и резервы — 0,361 млрд. ЧИЛ за 6 месяцев не могли измениться слишком сильно, скорее всего, они выросли на 15–25%, исходя из увеличения баланса за полгода с 2 до 2,5 млрд (поправьте меня, если я мучу грязь).

В обращении находятся 2 выпуска облигаций, доходность по которым чуть более 15%, поэтому вполне вероятно, что размещение не пройдёт по верхней границе. Традиционно для последнего времени не ждём апсайда. На небольшую сумму я решил принять участие в размещении, тем более планов на октябрь много, а если получу статус квала, то бюджета на всё не хватит. Эмитент неплохой, но сам выпуск на любителя из-за 5 лет и оферты.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции, финансы и недвижимость.