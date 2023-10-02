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Инвестиции

Получил статус квалифицированного инвестора. Как теперь с этим жить?

Стал квалом. Сказал бы, что без регистрации и SMS, но нет. Статус квалифицированного инвестора получил в Альфа Инвестициях, показав необходимый оборот. Процесс оказался совсем простым, единственное, о чём я пожалел, так это о том, что не сделал этого раньше.
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Получил статус квалифицированного инвестора. Как теперь с этим жить?

Для получения статуса по обороту нужно:

  1. Иметь минимум 1 сделку в месяц за последние 4 закрытых квартала.

  2. Иметь минимум 10 сделок в квартал за последние 4 закрытых квартала.

  3. Суммарный оборот сделок за последние 4 закрытых квартала должен быть не менее 6 млн рублей.

Нюанс в том, что считаются именно закрытые кварталы, то есть, активировать статус можно на следующий день после закрытия квартала. К примеру, если условия выполнены в августе или сентябре, нужно ждать до 1 октября.

В Альфа Инвестициях активация статуса производится в мобильном приложении нажатием двух кнопок: «Получить статус» и «Подписать» в соответствующем разделе.

По процессу всё банально. Мне нужно было сделать оборот в 5 млн (1 млн был, даже больше), я сделал их на фонде LQDT как максимально понятном в прогнозировании цены вопроса. 25 раз купил и продал 80 000 паёв на 100 000 рублей, затраты на комиссию и продажу торговлю в убыток составили порядка 3 500 рублей. Причём сделал я это даже не на свои деньги, а в маржу, в рамках торгового дня это ничего не стоит. Далее — дождался, когда квартал закроется, и 1 октября ткнул две заветные кнопки в приложении.

Как я планирую пользоваться статусом?

Во-первых, надеть корону и надменное довольное лицо.

Далее. Мне на данный момент интересны 3 вида активов, которыми планирую пополнять свой портфель:

1. Фонды недвижимости от УК Парус. В первую очередь — Парус-ЛОГ, по нему самая высокая доходность на данный момент получается. Но я сделаю скоро обзор по всем их фондам со сравнением друг с другом, Атриумом, АП1&2, АБ7 и РД.

2. Фонд замещающих облигаций от Тинькофф. Тут основная идея в том, что одна замещающая облигация стоит довольно дорого (номинал 1000 долларов), а пай фонда — около 1000 рублей. Также есть в планах покупка настоящей замещающей облигации Газпром Капитал.

3. ВДО, доступные только квалам. Это в первую очередь МФО, но также есть и другие эмитенты из разных секторов. Купонная доходность от 16–16,5% и до 20%+.

Если не заберут всё как в девяностые, а также не реализуются бесконечные риски, то будет хорошо.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

2
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