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Инвестиции

4 компании, от которых ждём высокие дивиденды до конца 2023 года за 3 квартала

Близится период, когда компании будут выплачивать дивиденды за 3 квартала 2023 года. Те, кто платит за полугодие, уже выплатили или планируют выплатить в октябре, про них я уже писал.
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4 компании, от которых ждём высокие дивиденды до конца 2023 года за 3 квартала

Посмотрим теперь на тех, кто платит за 9 месяцев, и у кого дивидендная доходность может оказаться высокой. Так что список автоматически сокращается, во-первых, из-за того, что далеко не у всех в дивполитике есть период 9 месяцев, во-вторых, не у всех дивиденды будут ощутимыми в нынешних условиях (высокая ставка ЦБ, санкции и прочие факторы).

Кроме дивидендной истории до конца года продолжают быть актуальны истории с облигациями, вот лишь несколько примеров:

  • Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.

  • Флоатеры — облигации с переменным купоном.

  • Флоатеры АФК Система.

  • ВДО Джи-Групп (15,4%).

  • ВДО ЛК Роделен (около 15–15,5%).

А также интересно посмотреть в сторону диверсификации в валюте. Хорошей практикой сейчас является взгляд на восток, а именно на Гонконгскую биржу и дивидендные акции китайских компаний в HKD, я уже написал большой пост про финсектор, скоро будут и про другие сектора. Удобство тут также в том, что с 1 января 2024 года не нужно будет самостоятельно заполнять декларацию, налоговым агентом станет брокер. Также есть классный способ покупать юань через фонд денежного рынка.

Ну а теперь вернёмся к нашим дивидендным королям. Какие же компании могут порадовать хорошими дивидендами? Цифры на основе данных УК ДЪ, Инвестминт, дивполитик компаний. Они являются прогнозными, дивидендов может не быть от слова совсем. Где-то вероятность выше, где-то ниже.

1. Лукойл

  • Возможная дивидендная доходность: 7,2–8,5%.

  • Примерная отсечка: 21 декабря.

  • Вероятность: высокая.

Общая сумма дивидендов по размещенным акциям за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы «ЛУКОЙЛ», составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока по данным консолидированной финансовой отчетности. Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.

2. Магнит

  • Возможная дивидендная доходность: 6,5–7%.

  • Примерная отсечка: 31 декабря.

  • Вероятность: не очень высокая.

Дивиденды компания, согласно дивполитике, выплачивает из размера чистой прибыли по РСБУ. Целевой размер в процентах от чистой прибыли дивполитикой не предусмотрен. По сложившейся практике Магни» платит дивиденды 2 раза в год: по итогам 9 месяцев и затем финальные за год. В прошлом году дивидендов не было, вероятность. Выплаты дивидендов от Магнита ожидать вполне реально. Компания решила проблему с иностранными акционерами и показала положительную динамику. Ждём?

3. Газпром нефть

  • Возможная дивидендная доходность: 5,5–7,5%.

  • Примерная отсечка: 29 декабря.

  • Вероятность: высокая.

Положением о дивидендной политике закреплен целевой размер дивидендных выплат по акциям Компании — не менее 50% от Чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок.

4. Роснефть

  • Возможная дивидендная доходность: 5,5–6%.

  • Примерная отсечка: 12 января.

  • Вероятность: высокая.

Дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год.

Кто ещё?

За 9 месяцев выплачивают и другие компании, например, от 2% до 3% в теории могут выплатить Куйбышевазот, Хедхантер и Самолёт. Новабев (Белуга), Казаньоргсинтез, Позитив, Инарктика могут выплатить небольшие дивиденды до 2%. Если же говорить про дивидендную доходность выше 5%, то стоит уже ждать годовые за 2023 год, но уже в следующем году.

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igotosochi

igotosochi

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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