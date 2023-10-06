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Инвестиции

Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест

Рубль поплыл в свободное плавание, оказалось, что плавать он не умеет. Нефть дешевеет, ключевая ставка не работает, зато появилось IPO и разместились новые облигации. А я пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.
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Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест

Доллар за сотку, инфляция, нефть и индекс

Рубль продолжил триумфальное отрицательное укрепление и опустился на дно, которое считается психологической отметкой. С 97,96 до 100,40 руб. за доллар. Одновременно с этим дешевеет нефть с 95 до 84. Место для мема «Совпадение? Не думаю». Где там разговоры про доллар до конца года от 90 до 95? Эксперты уже говорят про 250 к концу следующего года. С другого берега говорят, что 90 — справедливый курс.

Ни для кого не секрет, что нефть и рубль взаимосвязаны, но пытаются положить на рубль подорожник вместо того, чтобы попросить экспортёров продать всю валюту. А пока продолжаем разгонять инфляцию. Туземунить на ней можно в линкерах. Но лишь официально =(

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.

На фоне укрепления доллара укрепляется и индекс Мосбиржи. Но укрепляется он в стремлении лежать в боковике и никуда не ходить, пока статус — всё сложно.

IPO

Уже точно выходит на IPO Группа Астра. Про это я писал большой пост. Но на очереди ещё несколько! Круто, ждём Евротранс (АЗС Трасса), Henderson (костюмы), Калужский ликёро-водочный завод Кристалл, Мосгорломбард и Совкомбанк — всё это обещают до конца года! А пока что я подал скромную заявку на IPO Астры.

Дивиденды

Пришли мои дивиденды от колбасного цеха Черкизово. Скоро отсечки по Новатэку, Татнефти и Алросе, а также по Ренессансу, которого у меня нет. СПб отсёкся (у меня и его нет). Добавилась информацию по Авангарду. ФосАгро отвалился, никто не пришёл на фан встречу. Никаких дивов. Никакого праздника.

Новые облигации

Разместились: Джи-Групп, АФК Система, ждём Роделен и ЯТЭК на следующей неделе. Охту не хочется, ЯТЭК буду брать, возможно.

Также на очереди: Моторика (BBB+), Агротек (BB), Элемент Лизинг (A), АБЗ-1 (BBB), Аренза (BB+), Феррум (BB-), ГрупПро (BBB+). Все 15-16% или выше. Думаю, что-то из них обязательно проанализирую, не пропустите. Но не самое трэшовое, не Феррум и не Агро. Про Арензу писал про прошлый выпуск, думаю, что разумнее его брать, чем идти в новый.

Замещайки

На фоне происходящего добавляю в портфель валютные инструменты. Как вам такое — купить доллары по 73 рубля? Это возможно благодаря длинным замещающим облигациям, мой выбор пал на Газпром Капитал зо31 в долларах. Поскольку он замещённый, то купил его в рублях, естественно. Поскольку номинал 1000 баксов, то купил только одну штуку. Также купил фонд Тинькофф Замещающие облигации. Он только для квалов, так что мне с этим повезло.

Оценил плюсы квала

После получения статуса квала начал осуществлять задуманное, но пока не в полном размере. Как уже сказал, добавил в портфель фонд замещаек, а также туда уже начали попадать фонды Паруса. Про них будет отдельный пост скоро, не пропустите. ВДО для квалов пока только смотрю. Красивое.

КС: го

Ключевая ставка ожидается ещё выше, го на 15% или даже не знаю уже, куда. Текущая не работает. Почему она не работает — вопрос открытый, но может быть, мы просто не знаем, для чего её поднимают? Какие версии, господа туземунщики?

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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    Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест

    Рубль поплыл в свободное плавание, оказалось, что плавать он не умеет. Нефть дешевеет, ключевая ставка не работает, зато появилось IPO и разместились новые облигации. А я пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

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