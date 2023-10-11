Свежие облигации: элемент лизинг на размещении

Если говорить про этот сегмент, то недавно разместились Azur и CTRL, Бизнес Альянс (фу такое брать), Роделен и Интерлизинг, например. Последние две — достойные. первые две — для отчаянных парней и девчонок. Скоро ещё Аренза будет, ну и другие выпуски ждём, не пропустите.
Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир ставки 15,5–16%. Без оферты. Амортизация на каждом купоне 2,77%. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (февраль 2023), A- от АКРА (декабрь 2022).
Элемент Лизинг — естественно, современная динамичная компания (сейчас все такие), один из лидеров лизингового рынка России в сегменте небольших лизинговых контрактов. Работает с 2004 года, входит в ТОП-20 лизинговых компаний, занимая почётное 20 место. Тикер: 🚛🚗 Сайт: https://elementleasing.ru
Выпуск: Элемент Лизинг-001Р-06.
Объём: 1 млрд.
Начало размещения: 18 октября 2023 (сбор заявок до 13 октября).
Срок: 3 года.
Купонная доходность: 15,5–16%.
Выплаты: 12 раз в год.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
Почему Элемент Лизинг? У них тачки лучше, чем у других?
Тачки как тачки. Газели, китайчики, а ещё грузовики, трактора, прочая спецтехника и даже медицинское оборудование — неплохой набор лизинг-гангстера! На самом деле, Элемент — рок-звезда среди лизинговых компаний на рынке облигаций, у них и хорошие финансовые показатели, и понятные выпуски облигаций.
У Элемента на 1П2023 года 14,275 млрд ЧИЛ — чистых инвестиций в лизинг. Если кто забыл, то напомню, что это для ЛК одна из важнейших метрик, которая означает сумму минимальных лизинговых платежей, предусмотренных к получению от арендатора, и негарантированную остаточную стоимость, дисконтированные с использованием ставки процента, заложенной в лизинговом договоре. ЧИЛ нетто — 14 млрд.
Всех долгов — 14,186 млрд, чуть больше ЧИЛ нетто. Активы с учётом ЧИЛ — 17,8 млрд. Капитал — 3,4 млрд. Отношение Долга к Капиталу в районе 3,6. Рентабельность капитала — 14%. Показатель достаточности капитала — 20,4%.
Чистая прибыль за 1П2023 — 261 млн. Нельзя сказать, что Элемент показывает фантастические результаты, но прибыль стабильная. 2021 — 0,5 млрд, 2022 — 0,7 млрд, 1П2023 — 0,261 млрд. При высокой ставке ЦБ и переориентации на восточные бренды техники Элементу остаётся прибыльным, но рентабельность падает.
Нельзя сказать, что тут нет никаких рисков, но компания выглядит адекватной и эффективной. Эксперт РА отмечает, что платежи покрывают процентные выплаты на 118%, а финансовую устойчивость оценивает как высокую.
Выпуск интересный, также у компании есть ещё 4 выпуска в обращении: 2 до 2024 и 2 до 2026. Там не очень с ликвидностью и доходностью, по всей видимости, котлетили их крупные покупатели. Я буду участвовать, но на скромную долю, так как бюджет пока что в основном идёт на IPO Астры, а также Парус.
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