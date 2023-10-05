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Инвестиции

Святой рандом октября. NKNCP (дивидендные привилегированные акции НКНХ — Нижнекамснефтехима)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
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Святой рандом октября. NKNCP (дивидендные привилегированные акции НКНХ — Нижнекамснефтехима)
Фото: НКНХ

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро, Башнефть, Новатэк, ММК.

А в октябре случайной компанией оказался Нефтекамскнефтехим с привилегированными акциями. Так вышло, что у меня этих акций в портфеле не было. Теперь есть. До конца сезона ещё 2 компании, не пропустите.

Акции НКНХ-ап торгуются на данный момент примерно по 80-85 рублей, в лоте 10 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 6 лотов, что я и сделал по цене 83,84 рубля. Вполне вероятно, что буду их покупать позже ещё. Или сильно позже… Сейчас это не такая дивидендная история, как тот же Лукойл.

Инвестиционный бюджет в октябре в большей степени идёт на фонды Паруса и облигации, тем более ставка ЦБ поднялась, что даёт солидную доходность по бондам. Например, из новенького — у Элемент Лизинг приятный выпуск. Но и акции дешевеют, так что надеюсь, будет ещё много возможностей по ним.

Что такое НКНХ?

НКНХ — российская нефтехимическая компания, крупнейшее профильное предприятие в Европе. Входит в холдинг Сибур. Производство расположено в Нижнекамске республики Татарстан. Производит каучук, пластик, мономеры, полиэфиры и вот это вот всё.

Хороший рандом?

Надо разобраться. Как раз полтора месяца назад НКНХ опубликовала отчет по МСФО за 1П2023. Выручка составила 104,2 млрд против 121,6 млрд в 2021 (в 2022 отчёты компания не предоставляла). Чистая прибыль в 1П2023 составила 901 млн против 27,63 млрд в 2021 — падение на 94%! По итогам периода компания отразила значительное отрицательное сальдо прочих доходов/расходов в размере 23,8 млрд из-за отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам на фоне ослабления рубля. Операционная прибыль — 15,2 млрд в 1П2021 — 30,3 млрд.

НКНХ лайтово закредитован, всего обязательств на 177 млрд, заёмных средств 117 млрд при Капитале 296 млрд. Нераспределённая прибыль — 192 млрд.

Текущая ситуация

У НКНХ мощная инвестиционная программа, так что все деньги в ближайшие 2–4 года пойдут туда. Компания продолжает развиваться и увеличивать производственные мощности, что может привести к росту прибыли и цены акций в будущем (а может и не привести). Она активно работает над внедрением новых технологий и улучшением своих продуктов, что может привести к повышению конкурентоспособности и росту спроса на продукцию.

УК Арсагера ожидает роста прибыли на фоне ввода в строй новых мощностей по производству галобутиловых каучуков, гексена, а также этиленового комплекса. Но самое важное, что отмечается неопределенность для инвесторов в политике по распределению прибыли среди акционеров.

История дивидендов НКНХ

В 2011–2021 годах НКНХ вылил на инвесторов цистерну дивидендов. Компания платила в среднем 6–10%, а в 2019 году более 25%. Естественно, это пиршество сопровождалось ростом стоимости акций. Но теперь можно забыть про высокую дивидендную доходность, надеюсь, что на время. Да, всё из-за масштабных планов по развитию. Спасибо Сибуру, который с 2021 года владеет НКНХ, а заодно и КОС (Казаньоргсинтез). А вот дивиденды в 2022 и 2023 годах заплатили слёзные. Привыкаем.

Пока что (по 1П2023) на 1 акцию выходит 48 копеек – это дивдоходность 0,5% на привилегированную и 0,3% на обычку. Во второй половине 2024 ожидается запуск первой линии олефинового комплекса ЭП-600. Это крупный проект для НКНХ, который позволит удвоить производство этилена. Соответственно, прибыль должна улучшиться, но эффекта стоит ожидать только в 2025. А высокие дивиденды — скорее в 2027.В итоге, святой рандом сделал выбор на будущее, нуштош, уверен, что он в курсе каких-то дополнительных нюансов, которые нам пока неизвестны.

На этой нефтехимической ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

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Комментарии

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