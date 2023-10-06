Ближайшие дивиденды до 13%. Прогноз от аналитиков Альфа-Банка

Аналитики Альфа-Банка поработали и прикинули, кто может выплатить дивиденды в ближайшее время. Да не просто прикинули, но и выбрали тех, у кого доходность может оказаться не только слёзной, как у Алросы но и более чем ощутимой.

Все кроме Алросы — прогнозы, стоит понимать, что дивиденды могут отличаться с точностью до наоборот. Не прям заставят инвесторов компаниям заплатить, но вот не заплатить дивы — очень могут.

Я и сам своего рода люблю дивиденды, регулярно анализирую компании в моём канале, так что не пропустите. Но не только дивиденды создают кэшфлоу. Кроме дивидендной истории до конца года продолжают быть актуальны истории с облигациями или фондами недвижимости, вот лишь несколько примеров:

Фонды недвижимости: РД, АБ7, Парус.

Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.

Флоатеры — облигации с переменным купоном.

Флоатеры АФК Система.

Облигации ЛК Роделен.

А ещё интересно посмотреть на дивидендные акции Китая. Ну ладно, го смотреть, что в Альфа-Банке наанализировали.

Алроса

Алроса не платила в прошлом году, так что 5,1% к текущей цене акции — ну маловато, скажем так. Но что поделать, будем надеяться, что наши алмазы потекут рекой, и по хорошим ценам, в дружественные страны.

Дивиденды: 3,77 рубля.

Доходность: 5,1%.

Купить до: 17 октября.

Сбербанк

Сбер — главная машина по зарабатыванию денег в России, Грефу не страшны ни высокая ключевая ставка, ни инфляция. Да чего уж там, они вклады под 6% привлекают, так что там всё схвачено. Тут аналитиком даже быть не надо, чтобы ждать дивиденды от зелёного банка.

Период: 2023 год.

Ожидаемый дивиденд: 31,1 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 12%.

Мосбиржа

Дела у Мосбиржи неплохие, особенно на фоне высокой КС, так что есть неплохая вероятность выплаты не отличных, но и не ужасных дивидендов.

Период: 2023 год.

Ожидаемый дивиденд: 14,2 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 7,8%.

Норникель

Тут аналитики отмечают, что решение по дивам может затянуться из-за введения экспортных пошлин, но могут до конца года объявить. Много точно не заплатят. Согласен.

Период: 9 месяцев 2023 года.

Ожидаемый дивиденд: 600 рублей.

Ожидаемая дивдоходность: 3,7%.

Роснефть

У Роснефти, как и у других нефтяников, хорошие результаты, так что дивиденды вполне себе вероятны. Нефть стоит достаточно дорого, дисконт к Бренту схлопывается, санкции на нефтяников не сильно работают. Инвесторы нефтяную иглу любят и уважают.

Период: 6 месяцев 2023 года.

Ожидаемый дивиденд: 30,76 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 5,8%.

Лукойл

Аналогично Роснефти. Доходность только повыше ожидается, это же Лукойл.

Период: 6 месяцев 2023 года.

Ожидаемый дивиденд: 504 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 7,5%.

Газпром нефть

Тоже аналогично Роснефти. Но тут дивиденды ожидаются наоборот поскромнее.

Период: 9 месяцев 2023 года.

Ожидаемый дивиденд: 35,6 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 5%.

Ростелеком

Тут ещё с 2022 года дивиденды подвисли, но аналитики Альфы надеются, что собрание пройдёт, и дивиденды утвердят. Уже год ждём…

Период: 2022 год.

Ожидаемый дивиденд: 6 рублей.

Ожидаемая дивдоходность: 8,3%.

ВУШ

Совет директоров сегодня рассматривает выплату дивидендов, так что вероятность есть, довольно высокая. Если так, то в ноябре выплаты могут утвердить акционеры, и если всё сложится — в декабре инвесторы получат деньги.

Период: 2 полугодие 2022 + 1 полугодие 2023.

Ожидаемый дивиденд: 10,25 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 5,1%.

Совкомфлот

Компания отлично поработала в этом году, поэтому может отлично заплатить акционерам. Но это уже история на 2024, так как платят за год. Как по мне, дороговата компания уже.

Период: 2023 год.

Ожидаемый дивиденд: 9 рублей.

Ожидаемая дивдоходность: 7,5%.

Газпром

Промежуточных дивидендов аналитики не ждут, а за год — могут быть. Я, если честно, сомневаюсь, но акции Газпрома у меня есть, дивиденды не помешают. В любом случае, времени ещё много.

Период: 2023 год.

Ожидаемый дивиденд: 13,05 рубля.

Ожидаемая дивдоходность: 7,9%.

Novabev (Белуга)

«Рыбка», а теперь «Звезда» стабильно засыпает инвесторов дивидендами, по итогам за год может выйти 720 рублей (320 уже выплачено), итоговая доходность за год может составить почти 13%.

Период: 2023 год.

Ожидаемый дивиденд: 720 рублей (320 из них уже выплачено).

Ожидаемая дивдоходность: 12,89%.

Согласны с аналитиками? От кого ещё стоит ждать качественных легко реинвестируемых дивидендов?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.