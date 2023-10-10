Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Сбера

Люблю, когда аналитики крупнейших инвестиционных колизеев заботятся о котлетерах и туземунщиках, богатеющих на дивидендах. Мы поверили в Сбер, а Sber CIB в благодарность поделился своими мыслями о том, какие компании оправдают наши надежды по 2023 году, выплатив хорошие дивиденды. Будет это уже по большей части в следующем году.

Парни и девчонки работали всю неделю и представили нам целых 7 (СЕМЬ) лучших компаний. Не 10 и не 5, потому что 7 — счастливое число Германа Грефа, который обещает для инвесторов с барского плеча щедрые дивиденды;) Естественно, аналитики не могли не учесть мнение Германа Оскаровича, и наша любимая машина по зарабатыванию денег в списке тоже есть.

Я и сам своего рода люблю дивиденды, регулярно анализирую компании в моём канале, так что не пропустите. Но не только дивиденды создают кэшфлоу. Кроме дивидендной истории до конца года продолжают быть актуальны истории с облигациями или фондами недвижимости, вот лишь несколько примеров:

Фонды недвижимости: РД, АБ7, Парус.

Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.

Флоатеры — облигации с переменным купоном.

Флоатеры АФК Система.

Облигации ЛК Роделен.

А ещё интересно посмотреть на дивидендные акции Китая. Ну ладно, го смотреть, что в Сбере наанализировали.

Транснефть

Транснефть перевезла много нефти и хочет завалить инвесторов дивидендами (пока что прогнозными). 15% — прям круто. Не хуже надёжных облигаций.

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 15%.

Примерная дата: июль 2024.

Лукойл

От Лукойла ждём за полгода и за год. Суммарно может набежать более 14%. Неплохо. Наш кормилец нефтяной.

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 14,5%.

Примерная дата: декабрь 2023 и июнь 2024.

Роснефть

Чуть хуже Лукойла, но очень-очень неплохие дивиденды ожидаются от Роснефти. Почти 13% за 2 выплаты — отлично.

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 12,9%.

Примерная дата: январь и июль 2024.

Татнефть

Следующие, но не последние нефтяники — татарские. Сбер CIB видит почти 12% дивидендов. Мы тоже видим, получаем, богатеем.

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 11,9%.

Примерная дата: октябрь 2023 (уже отсёкся), январь, июль 2024.

Сбербанк

Сбер и про себя любимого не забыл. Напрогнозировали дивдоходность 11,7%, неужели Сбер что-то знает про Сбер? Впрочем, уже даже все диванные аналитики всё давно посчитали.

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 11,7%.

Примерная дата: май 2024.

Совкомфлот

Флот отлично поработал в этом году, и закончит его тоже не менее хорошей работой. Акционером могут наградить более 11% дивдоходности. Поплыли!

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 11,4%.

Примерная дата: июль 2024.

Газпром нефть

Ну и завершает список Газпром, но не простой, а нефтяной. От простого так много не ждёт никто. Суммарно выходит 11% по мнению аналитиков. Не отлично, но и не ужасно.

Период: 2023 год.

Ожидаемая дивдоходность: 11%.

Примерная дата: декабрь 2023, июль 2024.

Согласны с аналитиками? От кого ещё стоит ждать качественных легко реинвестируемых дивидендов?

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