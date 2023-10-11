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Инвестиции

Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD

Доллар всегда растёт — именно такое мнение у всех, кто покупает доллары. Можно с этим мнением спорить, соглашаться или игнорировать его, но наличие валюты или валютных инструментов в портфеле — хорошая практика, которую не следует игнорировать.
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Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD

Также хорошей практикой в России стало использование замещающих облигаций в качестве альтернативы евробондам, ну и уж тем более биржевым валютам, которые не приносят купонной доходности. Доходность по замещайкам ниже, чем по корпоративным, но она всё же в долларах. Тем более, у меня в портфеле большой объём корпоративных облигаций, и про самые интересные новые выпуски я всегда пишу, не пропустите.

Что такое замещающие облигации?

Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день.

Более 8% в долларах — это много или мало? Смотря с какой стороны посмотреть. Например, в рублёвых выпусках облигаций корпоратов с высоким рейтингом можно найти до 16%. В рублях. Если купить просто доллары, то там 0%. В долларах. Up to you.

Параметры выпуска

  • Выпуск: Газпром капитал-ЗО31-1-Д (замещающие облигации до 2031 года - выпуск 1 - долларовые)

  • ISIN: RU000A105JT4

  • Объём: 479 122 штуки

  • Дата начала размещения: 02.12.2022

  • Дата погашения: 14.07.2031

  • Номинал: 1 000 долларов

  • Текущая цена: ~75%

  • Купон: 3,5%, выплачивается в рублях по курсу Банка России на день выплаты

  • Частота выплат: дважды в год

  • Доходность к погашению: ~8,11%

  • Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях)

Почему именно этот выпуск?

Я довольно долго изучал замещайки, пытаясь понять и разобраться, по каким законам они живут. Ведь они всё же не совсем валютные, хоть и привязаны к валюте. Ценник кусается, 750 долларов за одну бумагу номиналом 1 000 — приличная сумма. У меня из сопоставимых активов есть только РД и АБ7. Думал, изучал, ну и в итоге остановился на этом выпуске. Почему выбрал его?

1. Компания с высокий рейтингом AAA и государственным участием. С другой стороны, случайных пассажиров в замещайках и нет.

2. Комфортный для меня срок, на который можно зафиксировать доходность в валюте. Не слишком длинный, но и не короткий — почти 8 лет.

3. Дисконт к номиналу около 25%.

4. Размер портфеля достаточный для того, чтобы добавлять в него дорогие (относительно других бумаг) инструменты.

5. Доходность более 8% в валюте — для меня это весомый аргумент. Курсовой рост также держу в уме.

На карте замещаек она находится тут:

Единственное, что я сделал неправильно, так это не купил эти облигации раньше. Но штош. Валютная часть портфеля у меня теперь уже представлены этим выпуском, планирую не останавливаться на нём. Также в валютной части портфеля у меня есть китайские дивидендные акции, пока что в небольшом объёме, тоже планирую постепенно увеличивать их долю.

Скоро будет пост про ещё один интересный выпуск Газпром Капитал — вечный, но есть нюанс (спойлер: нифига он не вечный).

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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