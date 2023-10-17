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Инвестиции

Курс рубля, новая ключевая ставка, конференция Смартлаб, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль продолжает слушать рекомендации аналитиков и укрепляться ниже 95 рублей за доллар. Эльвира Сахипзадовна удивила, но не удивила новой ставкой. Объявляют новые дивиденды, выходят новые выпуски бондов.
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А я сходил на конференцию Смартлаб, пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.


Ключевая ставка 13% → 15%

Первым делом, естественно, про ключевую ставку. Долго ждали, гадали на ромашке 14%, но Эльвира Сахипзадовна сделала в итоге 15%. Ближайшие полтора месяца так, дальше посмотрим.

Рубль продолжает укрепление

На фоне приближения налогового периода экспортёры продолжили наращивать продажи валютной выручки. Всё идёт по плану — указу о продаже валютной выручки. За эту неделю курс упал за неделю со 95,32 до 94,12 рубля за доллар.

Есть вероятность, что доллар опустится и ниже. Эксперты называют сначала 92, а особо позитивно мыслящие ждут и до 80. Инфляция на сентябрь — 6%. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Инфляция в сентябре-то снова растёт.

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.

Индекс

Индекс Мосбиржи сходил с 3 269 на 3 224 пункта. Всё ещё на уровне годовых максимумов. Но новая ставка ЦБ уже давит на него. С другой стороны индекс поддерживают цены на нефть и приближающиеся дивиденды Лукойла. Хотя от него-то ждали побольше. Облигации конкурируют с акциями всё сильнее.

Ожидаем IPO Henderson. Я здесь интересных идей пока точно не вижу, так что ради интересе минимально подал заявку, буду наблюдать, что будет на вторичке.

Дивиденды

Естественно, наш дивидендный рынок сильно зависит от дивидендов. Лукойл объявил 6,11% промежуточных дивов. Кроме Лукойла из новых дивидендов ещё ЭсЭфАй — инвестиционная компания. Промежуточные 7,09% — нот бэд. Остальные без изменений: Авангард, Ростелеком, Селигдар, ПТ, ВУШ, Мордовэнергосбыт, Банк Кузнецкий.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Лизинг-Трейд, Руссойл, Мани Капитал, Автодор, Санлайт, ЛК Практика и другие.

Также на очереди: Ресо-Лизинг, Киви, Газпром нефть, МК Лизинг, РСХБ, X5. Я пока что нацелен на покупку замещаек Газпром капитал. Уже есть один выпуск, далее есть в планах ещё один. И в целом планирую наращивать валютную долю валютных активов.

Если кому интересны надёжные эмитенты с высоким рейтингом, то собрал список самых доходных из них, дисконт постепенно поднимет доходность до актуальной.

Конференция Смартлаб

Сходил на московскую конфу Смартлаба, прокачал свои знания, послушал несколько классных докладов, увидел вживую Тимофея, Фининди и других известных инвест-активистов, трейдеров и управляющих большими деньгами.

Кэшбэк

Пришло время выбирать кэшбэк по картам. Как всегда, нормальными категориями осчастливила Альфа (особенно щедро с премиумом), да и в Тиньке тоже вышло достаточно неплохо по сравнению с предыдущими месяцами.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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