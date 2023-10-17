Дивиденды в ноябре 2023. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на ноябрь. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность практически по всем крайне низкая, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций. Для гурманов у меня есть несколько интересных вариантов:

А для любителей дивидендов есть также дивидендные акции компаний Китая с дивидендами до 8-10% в долларах Гонконга. Уже есть про финсектор и нефтегазовый сектор. Ну и, собственно, дивидендный календарь на ноябрь:

Авангард AVAN

Купить до: 22 ноября 2023

Реестр: 23 ноября 2023

Дивиденд на акцию: 57 ₽

Дивидендная доходность: 4,96 %

Банк Авангард платит регулярно, причём всё больше и больше. Но пока что дивидендная доходность всё же скромная. Зато тенденция хорошая.

Ростелеком RTKM

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 1 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 5,44 ₽

Дивидендная доходность: 7,16 %

Ростелеком RTKMP

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 1 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 5,44 ₽

Дивидендная доходность: 7,5 %

Ростелеком платит за 2022 год. Дивиденды одинаковые и по обычным, и по привилегированным акциям. Правда обычные дороже. Но компания радует регулярностью выплат. Не зря ждали.

Селигдар SELG

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 3 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 2 ₽

Дивидендная доходность: 2,61 %

Селигдар тоже платит регулярно, но дивдоходность скромная. Впрочем, в Селигдаре основная идея не в дивидендах.

Группа Позитив POSI

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 3 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 15,8 ₽

Дивидендная доходность: 0,72 %

Позитив платит дивиденды часто, но мало. Ну сколько может, по крайней мере, показывает акционерам, что он на их стороне. Тоже не самая дивидендная история, но дивиденды тут являются приятным дополнением.

Также уже есть несколько компаний, которые объявили дивиденды в декабре. Они в целом будут даже поинтереснее ноябрьских.

Естественно, интереснее всего Лукойл. Его дивиденды в том числе хлынут денежной рекой на биржу. Высокие дивиденды ожидают инвесторы и от ЭсЭфАй. Приятно, что держит слово по дивидендам ВУШ.

ВУШ Холдинг WUSH

Купить до: 1 декабря 2023

Реестр: 4 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 10,25 ₽

Дивидендная доходность: 4,83 %

Мордовэнергосбыт MRSB

Купить до: 4 декабря 2023

Реестр: 5 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 0,077 ₽

Дивидендная доходность: 3,35 %

Банк Кузнецкий KUZB

Купить до: 4 декабря 2023

Реестр: 5 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 0,001599751 ₽

Дивидендная доходность: 2,53 %

ЭсЭфАй SFIN

Купить до: 13 декабря 2023

Реестр: 14 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 39,42 ₽

Дивидендная доходность: 7,09 %

Лукойл LKOH

Купить до: 14 декабря 2023

Реестр: 17 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 447 ₽

Дивидендная доходность: 6,11 %

Возможно, что другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов получить от них денег, но пока что таких данных нет. Таким образом, списку пока что конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.

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