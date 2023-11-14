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Инвестиции

Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году

Привет, котлетеры и туземунщики. Посмотрим, кто из крупнейших российских компаний с долгой дивидендной историей выплатил или почти выплатил рекордные в своей истории дивиденды.
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Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году

Посмотрим 10 самых крупных по капитализации компаний на Мосбирже.

Это следующие компании: Сбер, Роснефть, Лукойл, Новатэк, Газпром нефть, Газпром, Норникель, Сургетнефтегаз, Полюс и Татнефть.

Ну а прежде, приглашаю всех в мой канал, где много-много полезного контента про инвестиции. Теперь поехали!

1. Лукойл

У Лукойла в 2023 году рекордные дивиденды — 885 рублей на акцию. Правда доходность не рекордная, ниже, чем в прошлом году. 13,8%

Дивидендный аристократ. Не иначе.

2. Газпром нефть

Ситуация такая же. Дивиденды рекордные, но дивидендная доходность в 2022 году была выше. За 2023 год 95,1 рубль или 12%.

При тех сложностях, что есть у Газпрома, можно полагать, что Газпром будет доить Газпром нефть за дивиденды по максимуму.

3. Сбербанк

2023 год стал годом рекордных дивидендов, правда из-за отсутствия выплат в 2022 году. И по размеру, и по дивдоходности. 25 рублей или 10,5%.

В 2024 году все ждут ещё больших дивидлендов, они могут быть более 30-33 рублей на акцию. Дивдоходность тоже может обновить рекорд.

4. Роснефть

Роснефть солидарна со своими коллегами-нефтяниками. 2023 год стал рекордным по дивидендам. Но не только, дивидендная доходность тоже стала рекордной! 9,29% или 38,36 рублей на акцию. Это без учёта ожидаемых промежуточных дивидендов, которые будут, скорее всего, в январе, хотя могут и попасть на декабрь.

5. Новатэк

Как ни странно, здесь тоже рекорд. 95,1 рубль на акцию. Правда дивдоходность не стала рекордной — всего 6,5%.

Устали от рекордов? Карман не закрывается из-за толщины кошелька? Плачете по ночам из-за того, что мешает спать шелест свеженьких пятитысячных купюр, разбросанных по особняку?

Тогда дальше будет попроще. Рекордсмены закончились. А крутой контент в телеграм-канале, в который я приглашаю всех, не заканчивается. Посмотрим на вторую пятёрку.

6. Газпром

Газпрому придётся пока повременить с дивидендами. С тех пор, как выплатили в 2022 году рекордные дивиденды, компания борется с проблемами, на дивиденды рассчитывать пока не приходится. Её даже обогнала по капитализации её дочка — Газпром нефть. Поговаривают, что даже спонсор у Зенита поменяется, точнее, добавится одно слово — нефть.

7. Норникель

Норильский никель — ещё одна компания, которая в 2023 году не побила рекорд. Пусть попробует в следующем?

8. Сургутнефтегаз (префы)

Здесь рекорда не случилось. Но он может случиться в 2024 году, секта свидетелей кубышки в предвкушении. Да, и тут я смотрю только на привилегированные акции. На обычные держатели префоф смотрят надменно и даже чуть-чуть свысока.

9. Татнефть

Татнефть (префы) не побила свой рекорд ни по дивидендам, ни по дивдоходности 2019 года. По обычным акциям ситуация такая же.

10. Полюс

Замыкает десятку крупнейших по капитализации на Мосбирже компаний Полюс. И он... не только не побил рекорд, но и не выплачивал дивиденды.

Как видим, 5 компаний из 10 выплатили рекордные для себя дивиденды в 2023 году. Лукойл, конечно, пока не отсёкся, но дело решённое. Две компании побили свои рекорды по дивдоходности (Сбер и Роснефть). Газпром и Полюс без дивидендов в этом году.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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