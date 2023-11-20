Кому на Руси жить хорошо (всем) и богато (не всем). Рейтинг регионов по доходам населения

Обратил внимание на любопытное исследование, которое выложили РИА. Речь идёт про доходы населения и их отношение к потребительской корзине, то есть, очередное оторванное от реальности исследование, показывающее, как население в стране богатеет (никак).

Ссылка на исследование тут.

Методология:среднедушевые доходы рассчитаны на основе региональной статистики за апрель-июнь 2023 года. Фиксированный потребительский набор взят из базы ЕМИСС.

Потребительский набор составляет от 17 000 до 30 000 рублей. Например, для Камчатского края 30 000, для Мордовии 17 500, для Москвы 29 000, а для СПб 23 000. Методология там довольно упоротая, но есть тут. Но лично мне интересно больше про доходы, а не про то, сколько потребительских наборов может позволить себе житель того или иного региона.

Нюанс 1. Доходы населения по методологии Росстата учитывают не только зарплату или доходы с бизнеса, но и пенсии, и доходы с вкладов, от инвестиций и прочие денежные поступления. Среднедушевые доходы — это все доходы населения на количество людей, в том числе неработающие младенцы, безработные и пенсионеры. То есть, не стоит путать эти цифры с зарплатами.

Нюанс 2. Росстат считает доходы до налогов. То есть, 99 000 рублей среднедушевого населения Москвы — это до налогов.

Нюанс 3. Средние — это не медианные. Средние доходы высчитываются как суммы всех доходов, поделëнные на количество людей. А медианные — это такие доходы, когда половина людей получает меньше этой суммы, а другая половина — больше. Медианные значения ниже средних.

Это к тому, что исследование оторвано от реальности и показывает больше некомпетентность и нерелевантность, чем объективность. Но можно примерно увидеть, что в ЯНАО, ЧАО и НАО доходы больше, чем в Москве, а в Татарстане вдвое меньше, чем в Москве.

Максимальные среднедушевые доходы в ЯНАО — 140 000 рублей. Далее идут Чукотка (131 000), НАО (114 000), Москва (99 000), Магаданская область (97 000). В СПб лишь 71 000, в МО 63 000, в Татарстане 51 000.

Хуже всего обстоят дела в КЧР (21 000), Тыве (22 000), Ингушетии (22 000), Калмыкии (25 000), Ставрополье (27 000).

Очень много регионов, где доходы крайне низкие. И тут ещё нужно помнить про налоги и про то, что медианные доходы ещё ниже. То есть, эти цифры нужно умножить примерно на 0,8 (грубое предположение).

Высокие (относительно) доходы можно увидеть в столице, Питере, на ДВ и на севере, где добываются полезные ресурсы. В ЯНАО, например, крупнейшие запасы газа. Там же — крупнейшие среднедушевые доходы населения. Помним, что в России ещё есть нефть, алмазы, золото, рыба и не только вот это вот всё. А Москва даже не в тройке по доходам.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.