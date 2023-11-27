Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет

Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы.
Кто есть, в том числе из тех, кто не на слуху, а главное — кто как платит дивиденды, ведь долгосрочным (бессрочным) инвесторам это интереснее всего. Смотрим последние 5 лет: с 2019 по 2023 включительно по датам отсечек.
В прошлый раз я рассматривал все банки РФ, которые есть на бирже, и их дивиденды, читайте.
А ещё посмотрел, какие компании из топ-10 по капитализации обновили дивидендные рекорды в этом году.
Ну и новые не пропустите.
Лукойл
Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.
Дивдоходность по последним 5 годам: 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 13,9%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,46%
Лукойл уже объявил финальные для 2023 года дивиденды, которые будут в декабре.
Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,32%
Обычные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 2%
Тут стоит также помнить про кубышку и секту её свидетелей.
Газпром нефть
Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.
Дивдоходность по последним 5 годам: 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 12%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,5%
Уже объявили буквально недавно щедрые дивиденды, которые будут в декабре.
Татнефть
Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,7%
Обычные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,9%
Роснефть
Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но это может измениться.
Кстати, уже объявлены и дивиденды, которые выплатят в январе. Спасибопожалуйста.
Дивдоходность по последним 5 годам: 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,1%
Башнефть
По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 8,6%
Обычные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,74%
Транснефть-ап
Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли. У компании хорошая динамика по росту дивидендов.
Дивдоходность по последним 5 годам: 6%, 8%, 5%, 9%, 12%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 8%
По известным всем компаниям всё. Есть ещё газовики — Газпром и Новатэк, но с ними всё понятно, и в данном случае я смотрю нефтяников. А что не по мейнстриму? Есть ли какие-то нефтяные алмазы в пятидесятых эшелонах?
Саратовский НПЗ
По обычным акциям дивидендов нет. По префам есть, не самые стабильные.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 11%, 9%, 0%, 7%, 3%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6%
И остаются только самые аутсайдеры
Русснефть: на бирже представлены обычные акции, по ним дивиденды не платятся. По привилегированным платятся, но их на бирже нет. РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз: дивидендная история кристально чистая. Мегион и Славнефть-ЯНОС: дивиденды настолько низкие, что ими можно пренебречь.
Итого
Никаких сюрпризов, только основа хорошо платит дивиденды, разве что Саратовский НПЗ можно посмотреть, но смысла в этом чуть меньше нуля. Лидеры за 5 лет по дивдоходности: Татнефть-ап, Газпром нефть, Лукойл, СНГ-ап. Следом за ними остальные: Башнефть-ап, Роснефть и Транснефть.
Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие нефтяные компании котлетите?
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Комментарии1
Виталийналоговый консультант
Графики - это хорошо, но вопрос в том, на какую дату брать цену для расчета дивдоходности. Скорее всего, использована средневзвешенная за год, но с учетом нашей волатильности ("болтанки"), это не ориентир для дальнейших инвестиций. Лучше добавлять к дивдоходности в % абсолютные показатели выплаченных дивидендов в рублях. Тогда будет понимание на будущее - при текущих ценах и сохранении тенденции в абсолютных выплатах есть ли смысл заходить в акции той или иной компании.