Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг.
25
Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет
Photo: Zbynek Burival, Unsplash

Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.

Кто есть, в том числе из тех, кто не на слуху, а главное — кто как платит дивиденды, ведь долгосрочным (бессрочным) инвесторам это интереснее всего. Смотрим последние 5 лет: с 2019 по 2023 включительно по датам отсечек.

Лукойл

Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-2

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 13,9%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,46%

Лукойл уже объявил финальные для 2023 года дивиденды, которые будут в декабре.

Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-3

Привилегированные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,32%

Обычные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 2%

Тут стоит также помнить про кубышку и секту её свидетелей.

Газпром нефть

Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-4

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 12%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,5%

Уже объявили буквально недавно щедрые дивиденды, которые будут в декабре.

Татнефть

Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-5

Привилегированные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,7%

Обычные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,9%

Роснефть

Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но это может измениться.

Кстати, уже объявлены и дивиденды, которые выплатят в январе. Спасибопожалуйста.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-6

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,1%

Башнефть

По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-7

Привилегированные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 8,6%

Обычные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,74%

Транснефть-ап

Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли. У компании хорошая динамика по росту дивидендов.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-8

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 6%, 8%, 5%, 9%, 12%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 8%

По известным всем компаниям всё. Есть ещё газовики — Газпром и Новатэк, но с ними всё понятно, и в данном случае я смотрю нефтяников. А что не по мейнстриму? Есть ли какие-то нефтяные алмазы в пятидесятых эшелонах?

Саратовский НПЗ

По обычным акциям дивидендов нет. По префам есть, не самые стабильные.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.-9

Привилегированные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 11%, 9%, 0%, 7%, 3%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 6%

И остаются только самые аутсайдеры

Русснефть: на бирже представлены обычные акции, по ним дивиденды не платятся. По привилегированным платятся, но их на бирже нет. РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз: дивидендная история кристально чистая. Мегион и Славнефть-ЯНОС: дивиденды настолько низкие, что ими можно пренебречь.

Итого

Никаких сюрпризов, только основа хорошо платит дивиденды, разве что Саратовский НПЗ можно посмотреть, но смысла в этом чуть меньше нуля. Лидеры за 5 лет по дивдоходности: Татнефть-ап, Газпром нефть, Лукойл, СНГ-ап. Следом за ними остальные: Башнефть-ап, Роснефть и Транснефть.

Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие нефтяные компании котлетите?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Комментарии

1
  • Логотип Виталий Мосейкин
    Виталий Мосейкин
    2 часа назад

    Виталийналоговый консультант

    Графики - это хорошо, но вопрос в том, на какую дату брать цену для расчета дивдоходности. Скорее всего, использована средневзвешенная за год, но с учетом нашей волатильности ("болтанки"), это не ориентир для дальнейших инвестиций. Лучше добавлять к дивдоходности в % абсолютные показатели выплаченных дивидендов в рублях. Тогда будет понимание на будущее - при текущих ценах и сохранении тенденции в абсолютных выплатах есть ли смысл заходить в акции той или иной компании.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

Как ИП заплатить страховые взносы за себя в 1С:Бухгалтерии 8

В программе установили размер страховых взносов, которые платят ИП в 2024 году за себя. Фиксированный тариф 49 500 рублей.

4
Ведение документооборота

🎓Вебинар: Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО. 29 ноября в 11:00 мск!

Получите максимум автоматизации кадровых процессов с КЭДО EasyDocs.

12

Профессиональная
переподготовка

5 Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Центробанк поддерживает запрет покупать иностранные активы на ИИС

Налоговые льготы, которые предоставляют для ИИС, должны работать на развитие российского рынка. Поэтому запрет покупать зарубежные ценные бумаги на такие счета могут принять.

16
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как рассчитать юнит–экономику

Часто бизнес закрывается из-за неверных управленческих решений. Юнит-экономика позволяет понять, как та или иная идея отразится на будущем бизнесе.

Как рассчитать юнит–экономику
7

Коллекции

17
Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
Логотип nlukina
nlukina
Ведение бизнеса

Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего

Шел 2023 год: предприниматели перестали доверять аналитике и прогнозам экспертов и теперь делают бизнес по картам таро. На бизнес-тусовки теперь приглашают финансовых-тарологов, к которым выстраиваются гигантские очереди.

Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего
87
643
3-НДФЛ

В одной декларации 3-НДФЛ надо отражать и доходы от продажи имущества, и вычет на покупку жилья

Декларировать доходы от продажи имущества – это обязанность налогоплательщика-физлица, а заявлять имущественный налоговый вычет – право. Оба этих события отражаются в одной декларации.

38

Календарь вебинаров

24
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип СберРешения
СберРешения
Воинский учет

Образование в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10)

Образование работника играет немаловажную роль в кадровом учете. Специалисты оформляющие документы должны учитывать различные нюансы, связанные с этим аспектом.

Образование в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10)
68

Услуги застройщика не облагаются НДС даже по нежилым помещениям

Услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве освобождены от НДС. Исключение – услуги при строительстве объектов производственного назначения.

51

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Дубль два: в ТК РФ пропишут запрет на лишении работников премии

Работодателям запретят издавать такие локальные акты, по которым сотрудника можно лишать части зарплаты (в том числе, стимулирующей выплаты) из-за дисциплинарного проступка.

228
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября 

Закон от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль» определил механизм windfall tax (дословно можно перевести как «налог на доходы, принесенные ветром» или «налог на неожиданную удачу»). Этот разовый сбор призван решить проблемы с бюджетом, собрав с бизнеса дополнительные деньги.

Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября 
120
Сальдо ЕНС

Минфин: физлица не обязаны иметь личный кабинет

Нужно ли с введением ЕНС заводить кабинет налогоплательщика - физического лица? Такой вопрос задали Минфину. Ответ – нет.

170
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг.

Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет
1
25

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
IT-компании

❗ IT-компаниям утвердят форму справки для аккредитации

Одно из условий получения аккредитация – соответствие по уровню профильных доходов. Эти данные IT-компании самостоятельно передают в Минцифры в виде справки. Будет утвержденная форма этой справки.

80
Интернет и IT

Авито присоединился к Кодексу этики искусственного интеллекта

Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества.

1
177

Мини-курсы

262
Короткие видео на самые актуальные темы
Банки

«Почта Банк» запускает переводы в Южную Корею

Клиенты могут совершать платежи в рублях, конвертация происходит по курсу банка-эмитента получателя.

110
Пользователи интернета

ЦБ России обеспокоен уязвимостями в CMS Bitrix

ЦБ отметил всплеск использования уязвимости в системе управления сайтами CMS Bitrix, популярной у средних и небольших банков, а также их подрядчиков.

154

Разборы законов

1 054
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Проблемы с МЧД при сдаче отчета в другом регионе: поиск решения

Столкнулась с отказом налоговой в другом регионе из-за якобы отсутствующей МЧД, несмотря на её подтверждение в системах Контур, Астрал и 1С. ИФНС не предоставила решения, оставив вопрос на откуп региональной налоговой. Как поступить в этой ситуации?

80
Логотип IT_and_Insurtech
IT_and_Insurtech
Поиск работы бухгалтеров

Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование

Осень — не только время листопадов и уютных вечеров, но и высокий сезон для поиска работы. HR-эксперт СберНПФ Наталия Гончарова дает советы о том, что написать в резюме, как подготовиться к интервью и получить работу мечты.

Время собирать камни: как написать правильное резюме и пройти собеседование
1
108

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Изменения в заполнении платежек: новые правила проверки банками

Коллеги, важное обновление: с 28 ноября банки изменили правила проверки платежных поручений. Теперь в графе КПП плательщика нужно указывать 0, иначе платежи могут быть остановлены. Давайте разберемся в деталях этих изменений!

261
Бухгалтеры

Предприниматели стали обращаться к финансовым тарологам за советами

В Трибуне обсуждают новую тенденцию — бизнес-перспективы теперь смотрят по картам. Такие экстраординарным методом определять будущее не гнушаются даже известные банки.

2
253

Записи вебинаров

687
Новые видео от экспертов каждый день