5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС

Вообще, БКС далеко не первые. Уже были дивидендные прогнозы от Альфа-Банка, от Сбера, а от Газпромбанка. Отличия есть.
В списке пять акций, которые могут дать от 13% до 18% в ближайшие 12 месяцев. Круто? Конечно, круто. Посмотрим же скорее, что приготовили нам аналитики БКС. К слову, мне их аналитика кажется лучше их коллег по цеху, так что мимо пройти не мог. Хотя есть несколько моментов, о которых у меня есть свои мысли. Кроме мыслей у меня есть телеграм-канал, куда я их выкладываю, welcome.
Сургутнефтегаз (привилегированные акции)
ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 18,6%.
СНГ — отличная компания, которая держит так называемую валютную кубышку, о которой мечтают все инвесторы. Мечтают, что из неё достанут дивиденды и выплатят, правда только по привилегированным акциям.
Но если посмотреть на дивдоходность за последние годы, то видно, как она скачет. Да, в этом году было мало, значит в следующем могут дать много. Тут экспертом быть не нужно, чтобы увидеть закономерность. Но если посмотреть на среднюю дивдоходность, то следующий кандидат интереснее и лучше поддаётся прогнозам.
ЛУКОЙЛ
ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 14,4%.
Тут даже мама сына маминой подруги окажется экспертом, если скажет, что ожидает высокие дивиденды, так как дождётся их с вероятностью 99,99%. Ну ладно, в нынешней ситуации можно снизить вероятность до 99,8%.
По дивполитике Лукойл платит 100% от скорректированного FCF дважды в год, мажоритарии любят получать деньги, миноритарии тоже. Аристократ — и точка. Декабрьские дивиденды уже согласованы.
Татнефть (обыкновенные акции)
ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 14,2%.
Татнефть-то тоже уже объявила дивиденды, так что очередное читерство со стороны экспертов. Дивиденды выплачивают существенные — не менее 50% от чистой прибыли. А ближайшие — все 100%!
В уходящем году размер дивидендов был ниже, проверим, смогут ли выплатить более 14% в ближайшие 12 месяцев.
МТС
ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 13,2%.
МТС — единственная компания не из нефтегазового сектора в этой подборке. И не зря, это дойная корова АФК Системы, которой нужны деньги. Для чего? Ну, хотелось бы сказать, что из-за любви к своим миноритариям, но у них хватает других причин. Например, Сегежа глубоко убыточная.
Есть мнение, что ближайшие дивиденды могут стать последними на какой-то период, так как долг у МТС уже близок к критическому, а ставка ЦБ очень сильно давит. Посмотрим, лично я не планирую увеличивать долю МТС в своём портфеле.
Транснефть
ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 13%.
Ну и завершает список Транснефть. Тут не только дивидендная история, кстати, но ещё и сплит весной, когда акции поделят на 100. Сейчас стоимость акции такова, что позволить её купить в свои портфели могут не только лишь все. На сплите цена может вырасти, но может и упасть, конечно. Кто же знает.
А вот если говорить про дивиденды, то тут дивполитика предполагает выплату не менее 25% от прибыли. Средняя доходность за поледние годы около 8%, но в нынешние времена компания является бенефициаром увеличения потоков нефти, которые нужно возить не туда, а вот сюда теперь, пожалуйста. Голубой вагон бежит, качается, а цистерны нефти едут без всяких раскачиваний, чтобы обогатить своих акционеров.
Такой вот топ от БКС, что думаете, котлетеры и туземунщики? Стоит выкинуть МТС и заменить пятой нефтяной компанией или и так хорошо?
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