5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС

Зачем брать 10, если можно взять 5, но зато лучших. Эксперты из БКС посчитали примерно так, поэтому ушли из офиса пораньше, не пытаясь высосать из пальца ещё пяток дивидендных акций, которые смогут конкурировать с лучшими из лучших. Ну вот, снова богатеть в ближайшие 12 месяцев.

Вообще, БКС далеко не первые. Уже были дивидендные прогнозы от Альфа-Банка, от Сбера, а от Газпромбанка. Отличия есть.

В списке пять акций, которые могут дать от 13% до 18% в ближайшие 12 месяцев. Круто? Конечно, круто. Посмотрим же скорее, что приготовили нам аналитики БКС. К слову, мне их аналитика кажется лучше их коллег по цеху, так что мимо пройти не мог. Хотя есть несколько моментов, о которых у меня есть свои мысли. Кроме мыслей у меня есть телеграм-канал, куда я их выкладываю, welcome.

Сургутнефтегаз (привилегированные акции)

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 18,6%.

СНГ — отличная компания, которая держит так называемую валютную кубышку, о которой мечтают все инвесторы. Мечтают, что из неё достанут дивиденды и выплатят, правда только по привилегированным акциям.

Но если посмотреть на дивдоходность за последние годы, то видно, как она скачет. Да, в этом году было мало, значит в следующем могут дать много. Тут экспертом быть не нужно, чтобы увидеть закономерность. Но если посмотреть на среднюю дивдоходность, то следующий кандидат интереснее и лучше поддаётся прогнозам.

ЛУКОЙЛ

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 14,4%.

Тут даже мама сына маминой подруги окажется экспертом, если скажет, что ожидает высокие дивиденды, так как дождётся их с вероятностью 99,99%. Ну ладно, в нынешней ситуации можно снизить вероятность до 99,8%.

По дивполитике Лукойл платит 100% от скорректированного FCF дважды в год, мажоритарии любят получать деньги, миноритарии тоже. Аристократ — и точка. Декабрьские дивиденды уже согласованы.

Татнефть (обыкновенные акции)

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 14,2%.

Татнефть-то тоже уже объявила дивиденды, так что очередное читерство со стороны экспертов. Дивиденды выплачивают существенные — не менее 50% от чистой прибыли. А ближайшие — все 100%!

В уходящем году размер дивидендов был ниже, проверим, смогут ли выплатить более 14% в ближайшие 12 месяцев.

МТС

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 13,2%.

МТС — единственная компания не из нефтегазового сектора в этой подборке. И не зря, это дойная корова АФК Системы, которой нужны деньги. Для чего? Ну, хотелось бы сказать, что из-за любви к своим миноритариям, но у них хватает других причин. Например, Сегежа глубоко убыточная.

Есть мнение, что ближайшие дивиденды могут стать последними на какой-то период, так как долг у МТС уже близок к критическому, а ставка ЦБ очень сильно давит. Посмотрим, лично я не планирую увеличивать долю МТС в своём портфеле.

Транснефть

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 13%.

Ну и завершает список Транснефть. Тут не только дивидендная история, кстати, но ещё и сплит весной, когда акции поделят на 100. Сейчас стоимость акции такова, что позволить её купить в свои портфели могут не только лишь все. На сплите цена может вырасти, но может и упасть, конечно. Кто же знает.

А вот если говорить про дивиденды, то тут дивполитика предполагает выплату не менее 25% от прибыли. Средняя доходность за поледние годы около 8%, но в нынешние времена компания является бенефициаром увеличения потоков нефти, которые нужно возить не туда, а вот сюда теперь, пожалуйста. Голубой вагон бежит, качается, а цистерны нефти едут без всяких раскачиваний, чтобы обогатить своих акционеров.

Такой вот топ от БКС, что думаете, котлетеры и туземунщики? Стоит выкинуть МТС и заменить пятой нефтяной компанией или и так хорошо?

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