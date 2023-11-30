Дивиденды в декабре 2023. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на декабрь, к новогоднему столу. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность у многих не очень, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций. Для гурманов у меня есть несколько интересных вариантов:

Замещающие облигации, например, Газпром Капитал

Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система

Интерлизинг

Аэрофьюэлз

Дивидендный сезон в разгаре, зимний список ещё пополнится, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на декабрь:

Ростелеком RTKM+RTKMP

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 1 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 5,44 ₽

Дивидендная доходность: 6,73% (ао) / 7,16% (ап)

Селигдар SELG

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 3 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 2 ₽

Дивидендная доходность: 2,84 %

Группа Позитив POSI

Купить до: 30 ноября 2023

Реестр: 3 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 15,8 ₽

Дивидендная доходность: 0,74 %

ВУШ Холдинг WUSH

Купить до: 1 декабря 2023

Реестр: 4 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 10,25 ₽

Дивидендная доходность: 4,83 %

Мордовэнергосбыт MRSB

Купить до: 4 декабря 2023

Реестр: 5 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 0,077 ₽

Дивидендная доходность: 3,35 %

Inarctica AQUA

Купить до: 4 декабря 2023

Реестр: 5 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 19 ₽

Дивидендная доходность: 2,01 %

Евротранс EUTR

Купить до: 7 декабря 2023

Реестр: 10 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 8,88 ₽

Дивидендная доходность: 3,57 %

Банк Кузнецкий KUZB

Купить до: 4 декабря 2023

Реестр: 5 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 0,001599751 ₽

Дивидендная доходность: 2,53 %

Куйбышевазот KAZT+KAZTP

Купить до: 11 декабря 2023

Реестр: 12 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 14 ₽

Дивидендная доходность: 2,02% (ао) / 1,97% (ап)

ЭсЭфАй SFIN

Купить до: 13 декабря 2023

Реестр: 14 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 39,42 ₽

Дивидендная доходность: 7,09 %

Лукойл LKOH

Купить до: 14 декабря 2023

Реестр: 17 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 447 ₽

Дивидендная доходность: 6,11 %

Европейская электротехника EELT

Купить до: 15 декабря 2023

Реестр: 18 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 0,43 ₽

Дивидендная доходность: 3,31 %

ФосАгро PHOR

Купить до: 22 декабря 2023

Реестр: 25 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 291 ₽

Дивидендная доходность: 4,31 %

ММЦБ GEMA

Купить до: 22 декабря 2023

Реестр: 25 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 20 ₽

Дивидендная доходность: 1,94 %

Норильский никель GMKN

Купить до: 25 декабря 2023

Реестр: 26 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 915,33 ₽

Дивидендная доходность: 5,35 %

Газпром нефть SIBN

Купить до: 26 декабря 2023

Реестр: 27 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 82,94 ₽

Дивидендная доходность: 9,53 %

Novabev BELU

Купить до: 26 декабря 2023

Реестр: 27 декабря 2023

Дивиденд на акцию: 135 ₽

Дивидендная доходность: 2,44 %

Самая интересная доходность получается у Газпром нефти, спасибо г-ну Миллеру за дойку. Деньги нужны, но так-то капитализация дочки уже стала выше родителя. Порадовал наконец-то Магнит. Ростелеком, Лукойл и Татнефть тоже за то, чтобы у инвесторов карманы не закрывались из-за набитых в них денег.

Возможно, что другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов улыбаться в декабре, но пока что таких данных нет. Таким образом, списку пока что конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.

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