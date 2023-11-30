Дивиденды в декабре 2023. Ну вот, опять богатеть

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций. Для гурманов у меня есть несколько интересных вариантов:
Замещающие облигации, например, Газпром Капитал
Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система
Интерлизинг
Аэрофьюэлз
Дивидендный сезон в разгаре, зимний список ещё пополнится, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на декабрь:
Ростелеком RTKM+RTKMP
Купить до: 30 ноября 2023
Реестр: 1 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 5,44 ₽
Дивидендная доходность: 6,73% (ао) / 7,16% (ап)
Селигдар SELG
Купить до: 30 ноября 2023
Реестр: 3 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 2 ₽
Дивидендная доходность: 2,84 %
Группа Позитив POSI
Купить до: 30 ноября 2023
Реестр: 3 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 15,8 ₽
Дивидендная доходность: 0,74 %
ВУШ Холдинг WUSH
Купить до: 1 декабря 2023
Реестр: 4 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 10,25 ₽
Дивидендная доходность: 4,83 %
Мордовэнергосбыт MRSB
Купить до: 4 декабря 2023
Реестр: 5 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 0,077 ₽
Дивидендная доходность: 3,35 %
Inarctica AQUA
Купить до: 4 декабря 2023
Реестр: 5 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 19 ₽
Дивидендная доходность: 2,01 %
Евротранс EUTR
Купить до: 7 декабря 2023
Реестр: 10 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 8,88 ₽
Дивидендная доходность: 3,57 %
Банк Кузнецкий KUZB
Купить до: 4 декабря 2023
Реестр: 5 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 0,001599751 ₽
Дивидендная доходность: 2,53 %
Куйбышевазот KAZT+KAZTP
Купить до: 11 декабря 2023
Реестр: 12 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 14 ₽
Дивидендная доходность: 2,02% (ао) / 1,97% (ап)
ЭсЭфАй SFIN
Купить до: 13 декабря 2023
Реестр: 14 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 39,42 ₽
Дивидендная доходность: 7,09 %
Лукойл LKOH
Купить до: 14 декабря 2023
Реестр: 17 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 447 ₽
Дивидендная доходность: 6,11 %
Европейская электротехника EELT
Купить до: 15 декабря 2023
Реестр: 18 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 0,43 ₽
Дивидендная доходность: 3,31 %
ФосАгро PHOR
Купить до: 22 декабря 2023
Реестр: 25 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 291 ₽
Дивидендная доходность: 4,31 %
ММЦБ GEMA
Купить до: 22 декабря 2023
Реестр: 25 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 20 ₽
Дивидендная доходность: 1,94 %
Норильский никель GMKN
Купить до: 25 декабря 2023
Реестр: 26 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 915,33 ₽
Дивидендная доходность: 5,35 %
Газпром нефть SIBN
Купить до: 26 декабря 2023
Реестр: 27 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 82,94 ₽
Дивидендная доходность: 9,53 %
Novabev BELU
Купить до: 26 декабря 2023
Реестр: 27 декабря 2023
Дивиденд на акцию: 135 ₽
Дивидендная доходность: 2,44 %
Самая интересная доходность получается у Газпром нефти, спасибо г-ну Миллеру за дойку. Деньги нужны, но так-то капитализация дочки уже стала выше родителя. Порадовал наконец-то Магнит. Ростелеком, Лукойл и Татнефть тоже за то, чтобы у инвесторов карманы не закрывались из-за набитых в них денег.
Возможно, что другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов улыбаться в декабре, но пока что таких данных нет. Таким образом, списку пока что конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.
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