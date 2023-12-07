Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Чем ближе к Новому Году, тем больше мешков с подарками под ёлкой от благородных и не очень инвестиционных домов России. Я традиционно обращаю внимание на мешок с биркой «дивиденды». АТОН не обделил своим вниманием любителей получать зарплату от компаний и представил свой прогноз по выплатам в ближайшие 12 месяцев.
30
Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%
Фото: АТОН

Предыдущие прогнозы от других компаний тоже есть. От Альфа-Банка, от Сбера, от Газпромбанка, от БКС, от Цифры — довольно интересно сравнить. Не пропустите новые подборки.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций, а не только дивидендных акций. Для гурманов у меня есть несколько разборов интересных вариантов:

  • Замещающие облигации, например, Газпром Капитал

  • Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система

  • Интерлизинг

  • Аэрофьюэлз

  • Энерготехсервис

Вернёмся к дивидендам. Пока все ограничиваются 5 или 10 дивидендными акциями, АТОН предложил взглянуть на 20 компаний с потенциальной дивдоходностью от 8 до 20%. Как обычно, прогноз может не соответствовать действительности, поскольку никто не знает, что произойдэт за ближайший месяц, тем более за год.

АТОН выделяет нефтяников (Лукойл, Татнефть, Роснефть — я считал их доходность за последние годы), а про металлургов напоминает, что там все дивиденды под вопросом, так как выплаты были приостановлены сразу у всех (Северсталь, ММК, НЛМК). Ну а лидером АТОН видит… Глобалтранс!

Ладно, посмотрим весь список. Я его разбил на 3 группы: топ-5, 6–10 и 11–20. Ну и мои комментарии по каждой группе тоже написал. Кроме того, в конце написал, кого в списке не обнаружил из фаворитов от других компаний. Есть несколько любопытных отличий.

Топ-5 лучших дивидендных акций

Глобалтранс

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 20%

Лукойл

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 18%

Совкомфлот

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 15%

Татнефть

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 14%

МТС

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 13%

Ну прям россыпь алмазов. Глобалтранс после редмиляции должен (не должен) щедро вознаградить инвесторов за ожидания. По Лукойлу прогноз оптимистичный, 18% — ну, почему бы и нет, в любом случае, Лукойл радует всегда. Про Флот уже все уши прожужжали, нефть ведь любит плавать. Татнефть — как Лукойл даже не на минималках, а МТС будет снова доить АФК, интересно, хватит ли его на будущее. СНГ-ап нет в списке, если вдруг кто не заметил. АТОН не в секте свидетелей кубышки?

Места с 6 по 10

ФосАгро

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 13%

Роснефть

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

Северсталь

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

Сбер

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

НЛМК

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

Зелёная машина по зарабатыванию денег оказалась лишь во второй пятёрке, но это самая популярная компания на бирже, а дивидендов от Грефа не ждёт только тот, кто живёт в лесу. Северсталь и НЛМК держат дивиденды на холде, нужно, чтобы кто-то из металлургов первым решился на выплаты, а там уж прорвётся денежная труба. Роснефть — супер гуд, особенно если смотреть не на год, а подольше.

11–20 места

Эталон

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 11%

Газпром нефть

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 11%

Ренессанс страхование

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

ММК

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

Алроса

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

РусГидро

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

Новатэк

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 9%

Ростелеком

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 8%

Интер РАО

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 8%

Норникель

  • ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 8%

Ну и во втором десятке тоже интересные компании. Ожидается редомиляция Эталона, которая позволит платить. Газпром нефти маловато прогнозируют, возможно, что-то знают. РАО долги растит, есть риски низких дивидендов. По Алросе есть нюансы с санкциями. ММК — как Северсталь и НЛМК, выжидают. Прям критичного ничего не вижу ни у кого. Кто-то может порадовать сильнее, кто-то может и огорчить. Конечно, лучше, если все порадуют.

Кого нет?

Кроме Сургута аналитика АТОН также не включили в свой топ Транснефть, Банк СПб, Башнефть и даже Мосбиржу. По Мосбирже-то ладно, понятно, но СНГ, СПб, Транснефть и Башнефть многие аналитики видят в топ-10, а то и в топ-5. В топе нефтяников за последние годы они не среди аутсайдеров. Да и СПб в топе банков по дивдоходности за последние годы.

Что думаете, котлетеры и туземунщики, перестраховались эксперты АТОН или наоборот всё чётко и без излишних рисков? От кого-то ещё ожидаете больших дивидендов?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Льготные категории населения

    Комиссионные при оплате ЖКХ отменят, но не всем

    Сегодня Госдума примет закон об отмене комиссионных при оплате ЖКХ. Список категорий граждан, которым будет положена такая льгота, позже определит правительство.

    3
    74
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

    Продолжаем нашу горячую неделю подарков от «Клерка». Каждый день в Трибуне проходят конкурсы. И каждый день «Клерк» дарит месячную подписку на Клерк.Премиум самому творческому пользователю.

    Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум
    21
    71

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Налог на имущество организаций

    Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020

    Налогом на имущество по среднегодовой стоимости облагается недвижимость, которая числится на балансе компании как основные средства и которая не включена в региональный «кадастровый перечень».

    58
    Налог на имущество организаций

    💌 С 20 декабря бухгалтеров ждет массовая рассылка из ФНС по имущественным налогам

    С 20.12.2023 по 20.01.2024 налоговики проведут кампанию по рассылке писем бухгалтерам.

    123
    Уведомление по ЕНП

    В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре

    До 25 декабря надо сдать уведомление, в котором будет НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховые взносы за ноябрь. Но можно сдать еще одно уведомление на НДФЛ и еще одно на страховые взносы. И нужно сдать еще одно на НДФЛ. То есть, будет 2 обязательных уведомления и 2 добровольных.

    11
    393
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Инвестиции

    Заблокированные активы наконец можно продать недружественным иностранцам

    Президент подписал 8 ноября 2023 года Указ № 844, согласно которому российские инвесторы вправе реализовать заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Сумма выкупа не должна превышать 100 тыс. руб. на человека. Расскажем подробно о других условиях совершения сделки.

    Заблокированные активы наконец можно продать недружественным иностранцам
    272
    ПСН

    В Краснодарском крае в 2024 году вырастет налог по ПСН

    В 2024 году в Краснодарском крае размер потенциально возможного дохода (ПВД) для ИП на ПСН проиндексируют на коэффициент-дефлятор (1,058).

    98

    Записи вебинаров

    696
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

    Чем ближе к Новому Году, тем больше мешков с подарками под ёлкой от благородных и не очень инвестиционных домов России. Я традиционно обращаю внимание на мешок с биркой «дивиденды». АТОН не обделил своим вниманием любителей получать зарплату от компаний и представил свой прогноз по выплатам в ближайшие 12 месяцев.

    Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%
    30
    6-НДФЛ

    🚨 Готова новая рекомендованная форма 6-НДФЛ

    Пока новая форма 6-НДФЛ еще только обрела форму проекта, готова другая – точно такая же, но рекомендованная.

    6
    266
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Создаем личный бренд юриста в соцсетях: 3 этапа

    Личный бренд - не модный тренд, а инструмент, который позволит юристу стать узнаваемым и получать больше клиентов. Про личный бренд слышали все, но как его развивать - непонятно. Расскажу о 3 этапах в этой статье.

    17

    НРД отменил комиссии за перевод иностранных бумаг для обмена заблокированными активами

    «Маркетинговый» период будет действовать до «завершения мер», которые предусмотрены президентским указом.

    107
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Мета-вселенная ФНС. ЕНС работает абсолютно четко, без сбоев

    Давайте по порядку. Познакомимся. Вы узнаете мое мнение о ЁНС. Выскажите свое в комментариях.

    Мета-вселенная ФНС. ЕНС работает абсолютно четко, без сбоев
    9
    260
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?

    ФНС предупреждает, что с 1 января 2024 года налоговики прекращают принимать уведомления в виде платежек со статусом 02. Уведомления будут проверять на контрольные соотношения. ЕНС-Реформа состоялась.

    И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?
    252
    Бесплатно с УСН

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

    С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
    651
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Может ли гендиректор одной компании быть гендиректором другой на полставки?

    Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель и генеральный директор в одной компании быть генеральным директором, но не учредителем в другой, хотя бы на полставки? Какие могут быть последствия, и если можно, ссылки на статьи...

    1
    307
    Логотип stealradar
    stealradar
    Авторское право

    Правообладатель, автор, собственник: как не запутаться в понятиях?

    Фотограф сделал снимок. Фотографии получил заказчик. А третье лицо нашло фото в интернете и опубликовало на своем сайте. Знакомая ситуация? Даже очень. Кто в таком случае может подать претензию нарушителю? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в понятиях автор, собственник и правообладатель.

    Правообладатель, автор, собственник: как не запутаться в понятиях?
    92
    Налоговые каникулы при УСН

    Налоговые каникулы ИП в 2024 году

    Регионам предоставлено право освободить от налогов предпринимателей на патенте и на «упрощенке», при соблюдении ряда условий.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    4,4 тыс.
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    НДС

    Восстановление НДС по приобретенной (построенной) недвижимости по специальной или общей норме

    В судебной практике о восстановлении НДС произошли изменения

    89
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Переход с УСН на ОСНО: обязательность пробития чеков коррекции и выделения НДС в 4 квартале

    Помогите, пожалуйста, с 4 кварталом. Превысили выручку по УСН, 251.4. Перешли на ОСНО.

    49
    Ипотека

    Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки

    Первоначальный взнос по льготной ипотеке вырастет до 30%, клиенты не смогут взять сразу несколько кредитов с господдержкой, а долговая нагрузка заемщиков не должна будет превышать 50%.

    440