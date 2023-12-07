Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Чем ближе к Новому Году, тем больше мешков с подарками под ёлкой от благородных и не очень инвестиционных домов России. Я традиционно обращаю внимание на мешок с биркой «дивиденды». АТОН не обделил своим вниманием любителей получать зарплату от компаний и представил свой прогноз по выплатам в ближайшие 12 месяцев.

Предыдущие прогнозы от других компаний тоже есть. От Альфа-Банка, от Сбера, от Газпромбанка, от БКС, от Цифры — довольно интересно сравнить. Не пропустите новые подборки.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций, а не только дивидендных акций. Для гурманов у меня есть несколько разборов интересных вариантов:

Замещающие облигации, например, Газпром Капитал

Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система

Интерлизинг

Аэрофьюэлз

Энерготехсервис

Вернёмся к дивидендам. Пока все ограничиваются 5 или 10 дивидендными акциями, АТОН предложил взглянуть на 20 компаний с потенциальной дивдоходностью от 8 до 20%. Как обычно, прогноз может не соответствовать действительности, поскольку никто не знает, что произойдэт за ближайший месяц, тем более за год.

АТОН выделяет нефтяников (Лукойл, Татнефть, Роснефть — я считал их доходность за последние годы), а про металлургов напоминает, что там все дивиденды под вопросом, так как выплаты были приостановлены сразу у всех (Северсталь, ММК, НЛМК). Ну а лидером АТОН видит… Глобалтранс!

Ладно, посмотрим весь список. Я его разбил на 3 группы: топ-5, 6–10 и 11–20. Ну и мои комментарии по каждой группе тоже написал. Кроме того, в конце написал, кого в списке не обнаружил из фаворитов от других компаний. Есть несколько любопытных отличий.

Топ-5 лучших дивидендных акций

Глобалтранс

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 20%

Лукойл

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 18%

Совкомфлот

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 15%

Татнефть

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 14%

МТС

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 13%

Ну прям россыпь алмазов. Глобалтранс после редмиляции должен (не должен) щедро вознаградить инвесторов за ожидания. По Лукойлу прогноз оптимистичный, 18% — ну, почему бы и нет, в любом случае, Лукойл радует всегда. Про Флот уже все уши прожужжали, нефть ведь любит плавать. Татнефть — как Лукойл даже не на минималках, а МТС будет снова доить АФК, интересно, хватит ли его на будущее. СНГ-ап нет в списке, если вдруг кто не заметил. АТОН не в секте свидетелей кубышки?

Места с 6 по 10

ФосАгро

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 13%

Роснефть

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

Северсталь

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

Сбер

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

НЛМК

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 12%

Зелёная машина по зарабатыванию денег оказалась лишь во второй пятёрке, но это самая популярная компания на бирже, а дивидендов от Грефа не ждёт только тот, кто живёт в лесу. Северсталь и НЛМК держат дивиденды на холде, нужно, чтобы кто-то из металлургов первым решился на выплаты, а там уж прорвётся денежная труба. Роснефть — супер гуд, особенно если смотреть не на год, а подольше.

11–20 места

Эталон

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 11%

Газпром нефть

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 11%

Ренессанс страхование

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

ММК

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

Алроса

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

РусГидро

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 10%

Новатэк

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 9%

Ростелеком

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 8%

Интер РАО

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 8%

Норникель

ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев: 8%

Ну и во втором десятке тоже интересные компании. Ожидается редомиляция Эталона, которая позволит платить. Газпром нефти маловато прогнозируют, возможно, что-то знают. РАО долги растит, есть риски низких дивидендов. По Алросе есть нюансы с санкциями. ММК — как Северсталь и НЛМК, выжидают. Прям критичного ничего не вижу ни у кого. Кто-то может порадовать сильнее, кто-то может и огорчить. Конечно, лучше, если все порадуют.

Кого нет?

Кроме Сургута аналитика АТОН также не включили в свой топ Транснефть, Банк СПб, Башнефть и даже Мосбиржу. По Мосбирже-то ладно, понятно, но СНГ, СПб, Транснефть и Башнефть многие аналитики видят в топ-10, а то и в топ-5. В топе нефтяников за последние годы они не среди аутсайдеров. Да и СПб в топе банков по дивдоходности за последние годы.

Что думаете, котлетеры и туземунщики, перестраховались эксперты АТОН или наоборот всё чётко и без излишних рисков? От кого-то ещё ожидаете больших дивидендов?

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