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Инвестиции

Почему инвесторы в России так любят дивиденды

Дивидендов головного мозга пост. Есть мнение, что некоторые инвесторы так до конца и не представляют, почему они любят дивиденды. Или представляют, но себя на личном острове, а на карту капает зарплата с дивидендных акций. Пассивный доход — это дивиденды и точка. Давайте разберёмся, чем же дивидендная стратегия так хороша.
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Почему инвесторы в России так любят дивиденды
Photo: Eduardo Soares, unsplash

Собрал целых 5 основных причин. Поехали!

1. Психология

Дивиденды — это деньги, а деньги любят все. Когда деньги приходят просто потому, что у тебя есть часть бизнеса, которым ты владеешь, вообще шикарно. Пассивный доход, на который можно жить, является целью многих инвесторов. Они считают, сколько денег от зарплаты инвестирует, при этом параллельно считают, какая у них дивидендная зарплата (да, всё так, но почему нет, если да). Естественно, в кризисы дивидендов может быть меньше, но что-то всё равно накапает (как минимум слёзы).

Психологически приятнее, когда активы приносят доход. Взять тех же бетонщиков, которые считают, что 4% от сдачи квартиры — отлично. Чем их квартира надёжнее, чем второй по размеру банк страны или крупнейшая газовая компания? Упс, ну да. Плохой пример;)

Но вообще, дивдоходность у российских акций довольно большая. Нередко двузначная. Вот можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Газпромбанка

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Но дивиденды уменьшают стоимость компании, выплата — это же значит вытащить из бизнеса и положить деньги в карман за вычетом налогов. А ещё не факт, что дивидендный гэп закроется. В долгосрочной же перспективе у качественных компаний растут и дивиденды, и акции, что позволяет бороться с инфляцией и даже зарабатывать.

2. Это суть бизнеса

Зарабатывать деньги — суть любого бизнеса. Не очень логично, если владеешь микроскопической частью бизнеса, а микроскопическую часть дохода не получаешь, особенно если бизнес прибыльный. Но на самом деле это нормально. Развивающиеся компании направляют прибыль на своё развитие, и при качественном управлении компания будет расти, а вместе с ней будут расти и акции. Дивиденды же платят чаще состоявшиеся компании, которые достигли потолка в развитии (но не обязательно). Компании с госучастием регулярно платят дивиденды, ведь государству нужны деньги, российские инвесторы знают об этом. Я еженедельно мониторю дивиденды, не пропускайте.

3. Один из показателей справедливой стоимости акций

К примеру, зрелые компании с дивидендной историей можно оценить по DDM (модель дисконтирования дивидендов), хоть и с оговорками: модель предполагает постоянный темп роста дивидендов в течение длительного времени, а также неверно оценивает компании, которые платят дивиденды даже тогда, когда несут убытки.

По DDM, например, оценили стоимость акций Совкомбанка перед IPO.

Если компания не платит дивиденды, то, на мой взгляд, проще попасть на компанию, оценённую рынком неправильно. Компании роста зачастую таят в себе больше рисков для инвесторов. Если же у компании есть дивидендная политика, с определённой степенью вероятности дивиденды можно прогнозировать (не на 100%).

4. Реинвестирование дивидендов

Реинвестирование дивидендов в дивидендные акции увеличивает количество акций и потенциальную доходность, начинает работать сложный процент.

Это не совсем как облигации, конечно, где можно строить прогнозы более точно, но инструменты хоть и разные, но похожи тем, что инвестор получает выплаты. Я, например, считаю хорошей практикой покупку в портфель как корпоративных облигаций (вот тут хорошая подборка), так и корпоративных замещающих облигаций.

5. Исторически так сложилось

Но это не так. История дивидендных выплат в России не такая уж и богатая, правда уже считается, что рынок наш дивидендный. А хорошие дивиденды являются серьёзным фактором роста акций.

Дивидендов головного мозга пост. Есть мнение, что некоторые инвесторы так до конца и не представляют, почему они любят дивиденды.-2

С 2014 года IMOEX вырос на 112%, а MCFTR — на 281%, с вычетом налогов MCFTRR 254%. Реинвестирование дивидендов даст ещё более ощутимую прибавку к доходности, смотрим сложный процент.

Вот бы ещё налог с дивидендов не нужно было платить, но мечтать не вредно=(

В итоге, дивиденды больше любят инвесторы, которые не торгуют (не умеют, не хотят — не так важно), которые хотят получать пассивный доход, которые в конце концов более консервативны в плане инвестиций и обладают определённым мышлением. В любом случае, каждому своё. Лично я выбираю дивидендные акции, облигации, фонды недвижимости — те активы, которые приносят доход, лишь малую часть финансов вкладывая в акции роста или крипту. Но по большому-то счёту не так важно, во что инвестируешь, если устраивают риски и доходность.

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Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    неплохая статья, только заголовок странный "почему инвесторы в России так любят дивиденды" (а вдругих странах не любят??)

  • Логотип Виталий Мосейкин
    Виталий Мосейкин
    47 мин

    Виталий Мосейкинналоговый консультант

    "Бетонщики" еще и рассчитывают на рост стоимости квартир. Правда, есть периоды, когда цены на квартиры "стоят" несколько лет, но потом все равно "выстреливают" вверх - что и случилось в 2022-2023 г.г.

    А дивиденды пошли вверх после того как большому бизнесу сделали прививку налоговой культуры (ректально) - вместо схематоза владельцы бизнеса стали платить себе дивиденды. Дороже, зато безопаснее...

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