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Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 7

Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Седьмой месяц позади, погнали смотреть.
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Пенсионный криптофонд. Месяц 7
Photo: Pierre Borthiry - Peiobty, Unsplash

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но жесть как криво — неудобно.

Было на 1 ноября:

  • BTC: 0,012190151

  • Эквивалент в RUB: 39 136 ₽

  • Эквивалент в USD: 420,2 $

Пополнил на 4 000 рублей (44 доллара по P2P). Купил BTC, ETH, оставил чуть-чуть в USDT. Крипта в ноябре продолжила полёт на крипторакете, траектория которой чисто вверх. Эксперты связывают рост биткоина с увеличением внимания к крипте со стороны фондов, например, Microstrategy. Кстати, компания начала покупать крипту более трёх лет назад и долгое время находилась в глубоком убытке. Уже в плюсе на 25%, но у меня дела ещё лучше. Также рост на фоне ETF от Blackrock.

Следом за биткоином рос и эфир, но не так сильно, так что пришлось купить чуть больше эфира, чем битка. Почитал криптоэкспертов, все они в один голос твердят, что за криптой будущее, но ведь будущее постоянно наступает, вот завтра — снова будущее. Куда пойдёт крипта? Говорят, что вверх или вниз. Но в будущем — только вверх. В ноябре прогнозы экспертов снова сбылись, не зря они эксперты.

Стало на 1 декабря:

  • BTC: 0,0139769

  • Эквивалент в RUB: 39 136 + 4 000 (пополнение) + 5 049 (рост) = 48 185 ₽

  • Эквивалент в USD: 420,2 + 44 (пополнение) + 64,29 (рост) = 528,49 $

Итого (за всё время):

  • BTC: 0,0139769

  • Эквивалент в RUB: 30 334 → 48 185 ₽ (+ 17 851 ₽ или +58,84%)

  • Эквивалент в USD: 367,27 → 528,49 $ (+161,22 $ или +43,89%)

Вот это щедрый подгон к зиме, такая доходность греет в любые морозы! Но это на потом. Даже не на Новый Год, а на пенсию. Продолжаю наблюдать, как лодка успешного криптоуспеха плывёт на райский криптоостров, где загорелые криптопенсионеры наслаждаются финансовой криптосвободой.

Планирую пополнить в декабре на очередные ~3 500 рублей. Криптопенсия сама на себя не накопит. Буду дальше криптобогатеть и криптотуземунить, показывая, как блокчейн точно защитит пенсионеров от низкой пенсии, но это не точно. В декабре там уже рост такой, что больше чем за весь ноябрь. Психологически сложно покупать крипту так дорого, а она всё не падает.

Кстати, в прошлый раз писал, что покупал TON. Подумал-подумал и продал его, когда он вдруг неожиданно подорожал. Ну и правильно сделал, потому что он потом подешевел. Но это лишь везение, могло быть с точностью до наоборот, решил придерживаться своей стратегии, пока кто-нибудь в комментариях не посоветует что-нибудь более годное. Уверен, что также будет много вопросов, почему не храню крипту на холодном кошельке. Пока не храню, он же стоит как весь мой портфель, а потом, конечно, буду. А то каждый раз одно и то же;)

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