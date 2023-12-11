Рубль в коридоре, IPO Совкомбанка и Мосгорломбарда, криптокосмос, недвижимость, новые облигации, КС, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Рубль отрицательно укрепляется вторую неделю подряд, спрос на акции Совкомбанка на IPO превысил предложение в несколько раз, биткоин устремился в открытый космос, объявил об IPO Мосгорломбард, льготным ипотечникам стали прикручивать гайки, выходят новые выпуски облигаций.

А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль снова падает

За эту неделю курс вырос с 90,40 до 91,89 рубля за доллар. Падение рубля вторую неделю подряд, несмотря на обязательные продажи валютной выручки экспортёрами.

Ключевыми факторами стали покупки валюты в ФНБ и снижение объёма продаж валюты со стороны экспортеров, что объясняется окончанием налогового периода, который приходится на конец каждого месяца. В конце декабря продажи будут активнее. Спрос на валюту повышается и из-за традиционного для конца года всплеска бюджетных трат на федеральном и региональном уровнях. Важно также учесть снижение стоимости нефти, что негативно сказывается на курсе рубля.

Эксперты видят курс до конца года в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками.

Индекс тоже падает

Индекс Мосбиржи значительно снизился с 3 142 до 3 080 пунктов. Хотя глобально уже 18 недель индекс не может ни упасть, ни вырасти.

Аналитики Сбера предсказывают, что теперь индекс будет падать полгода подряд, но обилие частных инвесторов такое, что может быть как угодно. Дешевая нефть и высокая КС против дивидендов и оптимизма физлиц.

В любом случае, акции — это не тот инструмент, который всегда растёт. Так что нужно просто отбросить эмоции и придерживаться стратегии — у каждого она своя.

IPO Совкомбанка и Мосгорломбарда

Я подробно писал про IPO Совкомбанка, а тут наконец-то и Мосгорломбард объявил об IPO. В нём я точно не буду участвовать, компания мне не нравится в финансовом плане. При возможности постараюсь написать у себя в канале пост.

Если кратко, то я бы даже их облигации покупать не стал. У компании низкая достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Впрочем, раз уж они срубят денег на IPO, о бондах-то можно будет и задуматься. Рейтинг кредитоспособности BB-.

Ну а интерес к Совкомбанку большой. Спрос уже в несколько раз больше, чем Банк способен удовлетворить. Я тоже подал заявку.

Финальные дивиденды года

Все дивиденды на декабрь объявлены, новых не будет. Даже не январь ничего нового. Много отсечек уже прошло, так что всего 9 компаний осталось, в том числе Лукойл и Газпром нефть. Кстати, читайте крутой пост о том, почему все так любят дивиденды.

Вот все оставшиеся декабрьские:

На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Газпромбанка

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Фармфорвард, Икс 5, ИЛС, Россети-Центр, Борец, АйДи, Эр-Телеком, Сегежа и другие, а также Истринская Сыроварня (её всегда обходим за 100 км). Я нигде не участвовал, коплю на покупку замещаек. Продолжаю покупать LQDT.

Также на очереди: Россети-М, ВИС, ИЭК, Биннофарм и другие. Фарма мне кажется интереснее всего, напишу-разберу, не пропустите.

Индекс RGBITR за неделю упал на 1,2% с 616,64 до 609,17. Ожидаем декабрьское заседание ЦБ по ключевой ставке, будет повышение, как считает рынок.

Недвижка застыла

Но надолго ли? Куда дальше? MREDC (московский) замер, не переписав максимум. За неделю ничего не произошло, метр по 286к.

По СберИндексу цены уже максимальные в среднем по РФ. 145к за метр.

Тут решили вкрутить гайки фанатам льготной ипотеки. Поднимают первоначальные взносы до 30%. Совкомбанк уже сделал 50%. Как это отразится и на чём — покажет только время. Совсем не факт, что цены пойдут вниз, хоть и должны по идее. Ведь инициатива Минфина по изменению условий выдачи льготной ипотеки лишит рынок жилья 25–30% потенциальных покупателей.

Биткоин в космосе

Да и не только биток, но и эфир. Мой портфель тоже полетел, но это произошло раньше времени. Я не ждал такого быстрого роста, теперь снова придётся ждать обвал, чтобы покупать подешевле, что ли? Биток уже в районе 44 килобаксов, всё ралли Санта-Клауса в крипте в этот раз.

ИИС-3

Ну и вишенкой на торте — финализация ИИС-3. Киллер фича у него — совмещение двух типов вычетов, но есть и нюанс в виде увеличенного минимального срока. Долгосрочные инвесторы должны оценить ИИС-3 по достоинству. Могут и не оценивать, у каждого там свои мысли, возможности и желания.

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