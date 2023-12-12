Мосгорломбард — сомнительное IPO перед столетним юбилеем

Мосгорломбард, специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе, с 99-летней историей выходит на биржу, чтобы порадовать инвесторов (нет).

Вместо подарков под ёлку под конец года решили нас побаловать ещё одним IPO, но радость как-то особо не чувствуется. Низкоэффективная компания хочет стать эффективнее за счёт инвесторов.

Предыдущие IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк. Остальные уже в следующем году будут, не пропустите.

Мосгорломбард, он же МГКЛ, основан в 1924 году, а значит ему будет 100 лет. Занимается тем, что даёт деньги под залог шуб, драгоценностей (90% бизнеса) и прочих ценных вещей. Выкупают их не всегда, так что заодно и продаёт невыкупленное на Авито (не шутка, реально на Авито). Также занимаются скупкой всякого разного (шубы, золото, техника) и летним хранением шуб.

Отрывок из интервью про суть бизнеса:

Мосгорломбард является старейшей ломбардной сетью в России. На протяжении почти всей своей истории это был государственный бизнес, в 2018 новая команда выкупила 100% акций Мосгорломбарда у ВТБ.

Pre-IPO

В конце 2022 года МГКЛ провёл pre-IPO по закрытой подписке на платформе Rounds, разместив обыкновенные и привилегированные акции. Цена размещения обыкновенных акций — 22,1 тысячи рублей за одну бумагу, а привилегированных — 10,3 тысячи рублей за одну бумагу. Капитализацию компании оценивали примерно в 2 млрд рублей (запомним эту цифру).

IPO

Одна из целей — экспансия не менее 20% московского рынка ломбардов. Деньги, которые сеть привлечет с помощью IPO, она планирует направить на эту экспансию.За пять лет Мосгорломбард планирует увеличить бизнес в 10 раз, одновременно трансформируя его в цифровой финтех-проект. В 2023 году у Мосгорломбарда 108 отделений в Москве и Подмосковье и более 10 000 активных заемщиков. Звучит убедительно? Для меня — нет.

Ценовой диапазон составит от 3,10 до 3,50 рублей за акцию. Капитализация при успехе составит 3,5–4,1 млрд, а free-float будет до 36%. Как так вышло, что компанию год назад оценивали в 2 млрд, а теперь в 4? Магия, да и только. Или ловкость рук. Сам объём размещения составит от 1,26 млрд рублей, если удастся реализовать все акции. Объём небольшой для рынка в целом, другой вопрос — а нужно ли оно рынку? Как по мне, лучше во что-то поинтереснее инвестировать, а о том, что выбираю лично я, я делюсь у себя в канале, присоединяйтесь.

Что по бизнесу?

Компания низкорентабельная, а вообще я не очень понимаю, как она конкурирует с современными МФО, банками и т.п. организациями. С украшениями и шубами ещё ладно, но какой смысл продавать ноутбук в ломбард — вопрос к здравому смыслу. На Авито теперь по тесту ICQ пускают, что ли? Аудитория — граждане с низкими доходами, которым срочно понадобилось в среднем 14–15 тысяч рублей.

Организация финансовая, так что посчитаем P/BV (Price/Book Value). Предположим, что P будет 3,5 млрд (по нижней границе). Book value (активы минус долги) по МСФО за 1П2023 будет 0,28 млрд. P/BV выйдет 12,5, и это по нижней границе размещения. Ничего удивительного, компания низкорентабельная, так что в цене акции будут сплошные долги.

Единственное, что утешает, так это то, что прибыль вообще есть. Ну и на словах всё красиво. 93% портфеля — золото. 40% выкупается, 40% продлевается, 20% отправляется на реализацию, так как не выкупается.

ROA на уровне 7%, а инвесторов хотят привлечь, рассказывая про то, что онлайн даст иксы через несколько лет. У компании низкая достаточность капитала при слабой способности к его генерации, иксы прибыли на низких объёмах, которыми она пытается завлечь инвесторов, и спорная стратегия развития.

Дивиденды

Да, как же без дивидендов. Дивполитика предусматривает, что за 2023 будет до 25% от чистой прибыли по МСФО, а далее — от 25% и до 50% чистой прибыли по МСФО. При их финансовых успехах это будет 1–3%.

Спасибо, нет

В итоге, в этом IPO участвовать не хочется, да я, собственно, и не буду. Возможно, я ошибаюсь, но история выглядит для меня сомнительной. Кажется, что ребята просто не могут себе позволить брать долги, потому что деньги чересчур дорогие, и IPO — лучший вариант получить денег.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.